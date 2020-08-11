Фудтех-проект «Много лосося» привлек 100 млн рублей на расширение

Фудтех-проект «Много лосося», развивающий сеть «темных кухонь» (dark kitchen) под брендами «Много лосося», «Роллы №1», «10 идеальных пицц» и «500 калорий», привлек 100 млн рублей от частных инвесторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сооснователя проекта Александра Мутовина.

Среди инвесторов — Александр Сысоев (проект «Сысоев FM»), а также акционеры фонда Brayne, включая сыновей экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева Степана и Павла. Инвесторы в рамках раунда получат долю 14%.

Привлеченные средства планируется направить на развитие сети в Москве, развитие новых ресторанных брендов, а также зарубежную экспансию, рассказал Мутовин.

«Темные кухни» — рестораны без залов, работающие только на доставку. «Много лосося» работает через Delivery Club, а также через свой сайт и приложение.

Проект основан бывшими менеджером Uber и «Яндекс.Такси» Яковом Менделеевым и руководителем управления корпоративной стратегии «Норникеля» Александром Мутовиным в 2018 году.

В ноябре прошлого года компания привлекла 30 млн рублей от бывшего гендиректора нефтесервисной компании «Римера», инвестора Владимира Христенко.