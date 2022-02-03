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Сергей Солонин и Виктор Христенко вложились в сервис облачных решений для ресторанов Restik

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Разработчик облачных сервисов для ресторанов и кафе Restik закрыл новый раунд инвестиций при оценке 200 млн рублей, сообщили в компании. Лид-инвестором сделки стал сооснователь Qiwi Сергей Солонин. Среди других инвесторов — гендиректор «СберЗвук Бизнес» Виктор Христенко.

Сергей Солонин и Виктор Христенко вложились в сервис облачных решений для ресторанов Restik

После текущего раунда доля Солонина увеличилась с 5% до 14,5%. Христенко теперь владеет 1% в стартапе. Оценка Restik сегодня составляет 200 млн рублей. Привлеченные инвестиции будут направлены на усиление команды и маркетинг.

«Изначально я помогал команде развивать компанию в качестве эдвайзера, но, видя результат, решил поучаствовать в этом раунде вместе с Сергеем»,‎ — рассказал Христенко. 

Система Restik предлагает ресторанному бизнесу три цифровых продукта:

  • автоматизацию процессов, включающую прием заказов, учет, статистику продаж и программы лояльности;
  • бесконтактное электронное qr-меню, работающее без приложения на любом устройстве;
  • возможность организовать полноценный сайт доставки без программирования за считанные минуты.

Среди клиентов Restik — Grace Bistro, ресторан «Сад», Pizza Point, Margarita Bistro, заведения Lucky Group: Eva, All Day и другие. 

В 2020 году в Restik вложился Александр Сысоев, получив долю 0,5%. Солонин инвестировал в проект в феврале 2021 года. Компанию в 2018 году основали Олег Сужаев, Кирилл Гусев, Эдгар Климов, Алексей Шестаков и Александр Таран.

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Фото на обложке: Volodymyr Goinyk / Shutterstock

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