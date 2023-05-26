Сервис облачных решений для ресторанов Restik привлек 30 млн рублей. В платформу вложился «один из крупных игроков телеком-рынка», имя которого не раскрывается. Оценка компании также держится в секрете, по данным на конец 2022 года Restik стоил 300 млн рублей.

«Один из крупных игроков телеком-рынка» инвестировал в сервис облачных решений для ресторанов Restik 30 млн рублей. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.

Restik не раскрывает имя инвестора и оценку, которую компания получила по итогам раунда. По данным на конец 2022 года, оценка Restik составляла 300 млн рублей.

«Соответствие предлагаемого решения ожиданиям предпринимателей позволило нам вырасти в 2022 году в 3 раза по сравнению с 2021 годом, и благодаря привлеченным инвестициям мы планируем повторить этот результат в текущем году», – отметил сооснователь и генеральный директор Restik Олег Сужаев.

Система Restik предлагает ресторанному бизнесу несколько цифровых продуктов, в том числе автоматизацию рабочих процессов, электронное QR-меню, возможность организации сайта доставки.

В 2020 году в Restik инвестировал ресторатор Александр Сысоев, получив в компании 0,5%. В 2021 году в сервис вложился сооснователь Qiwi Сергей Солонин в обмен на 5% доли, в 2022 году он инвестировал повторно и довел свою долю до 14,5%. В Restik также инвестировал CEO «СберЗвук Бизнес» Виктор Христенко – его доля составляет 1%.

Фото на обложке: U2M Brand / Shutterstock