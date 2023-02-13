Сервис оценки недвижимости на основе ИИ «Оценка.tech» привлек 9 млн рублей

Сервис оценки недвижимости на основе искусственного интеллекта (ИИ) «Оценка.tech» привлек 9 млн рублей на pre-seed-раунде, сообщил RB.RU представитель компании. Инвестором выступил бизнес-ангел Ильдар Гамилов.
«Оценка.tech» представляет собой сервис на основе ИИ, который позволяет автоматически производить оценку объектов недвижимости. Ее заказывают заемщики для получения ипотечного кредита либо его рефинансирования. По собственным данным «Оценка.tech», объем рынка в России — около 4 млн оценок каждый год.
В настоящее время большинство участников рынка работают следующим образом: заемщики обращаются к оценщикам либо напрямую, либо через классифайды недвижимости, брокеров, застройщиков. Эксперты вручную проверяют все данные более чем по 50 параметрам. В среднем подготовка отчета занимает до 3 рабочих дней, «Оценка.tech» планирует ускорить весь процесс до одной минуты.
Согласно данным системы «Контур.Фокус», стартап был зарегистрирован как ООО «Технологии оценки» 29 декабря 2022 года в Казани. Основателю Михаилу Чернову принадлежит 70% проекта, 30% — у бизнес-ангела Ильдара Гамилова.
Привлеченные инвестиции стартап планирует направить на разработку и наем сотрудников. Пилотный проект «Оценка.tech» запущен в Москве и Казани. За 2023 год компания рассчитывает запустить работу на всей территории городов-миллионников России и реализовать функционал предиктивной аналитики по объектам недвижимости.
Фото на обложке: Unsplash
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