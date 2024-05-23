Разработчик сервиса оценки недвижимости на основе ИИ «Оценка.tech» привлек 15 млн рублей инвестиций

Компания «Технологии оценки» — разработчик сервиса оценки недвижимости на основе искусственного интеллекта (ИИ) «Оценка.tech» — привлекла 15 млн рублей от бизнес-ангелов. Об этом RB.RU сообщил представитель проекта.

В числе инвесторов — бизнес-ангел Ильдар Гамилов, он уже инвестировал в компанию в начале 2023 года. Тогда «Оценка.tech» привлекла 9 млн рублей на pre-seed-раунде.

Компания планирует направить текущие инвестиции на доработку технологий ИИ, а также на развитие проекта для B2C-сегмента.

«Технологии Оценки» была основана в 2022 году. Среди ее проектов сервис «Оценка.tech», который автоматизирует процесс оценки недвижимости для ипотечного кредитования. Площадка позволяет ускорить процесс подготовки отчета, заменив оценщика на искусственный интеллект (отмечается, что стандартный процесс подготовки отчета оценочных компаний занимает от 2 до 5 дней).

По собственным данным компании, она сотрудничает с такими девелоперами, как А101, ГК «Точно», «Догма», «Страна Девелопмент», «Голос», Ava Group и «Сувар Строит».

Представитель компании «Технологии оценки» сообщил RB.RU, что сделка была закрыта в мае 2024 года. Оценка компании по итогам раунда не раскрывается.

По данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 9 января 2024 года (последние доступные данные) 54% стартапа владеет основатель Михаил Чернов, 46% — бизнес-ангел Ильдар Гамилов.

Выручка компании по итогам 2023 года составила 726 тыс. рублей при чистом убытке в 7,9 млн рублей.

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