Cервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» привлек 34 млн рублей на масштабирование

Венчурная компания 2FISH Capitals и группа частных инвесторов IZBA VC инвестировали 34 млн рублей в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома». Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

Оценка проекта превысила 160 млн рублей. Текущий раунд стал вторым в истории компании. В августе 2022 года «Даркстор у дома» привлек деньги от группы частных инвесторов и девелоперской компании «Самолет».

Лид-инвесторами текущего раунда стали 2FISH Capitals и IZBA VC, в компанию также вложились несколько инвесторов прошлого раунда — сооснователь и бывший гендиректор Master Delivery Игорь Шиянов, ангельский инвестор Алексей Дмитриев, бывший топ-менеджер «Почты России» и руководитель цифрового бизнеса «Альфа-Банка» Владимир Урбанский.

Привлеченные средства компания направит на дальнейшее масштабирование складской инфраструктуры, запуск собственной курьерской службы, а также дополнительную разработку ПО.

«Даркстор у дома» — сеть городских складов для онлайн-ритейлеров c возможностью доставки заказа до конечного клиента за 30-60 минут. Компанию в 2021 году основали Кирилл Чеканов и Григорий Тареев (сейчас у обоих по 35,9% в проекте).

Cервис дает возможность арендовать складское пространство от 1 полки за 3 тыс. рублей и напрямую интегрировать собственную систему управления складом с сайтом или приложением B2B-клиента по API. Это позволяет клиентам управлять заказами, видеть остатки товаров на полках и выбирать наиболее дешевый способ доставки.

За последний год «Даркстор у дома» увеличил возможности размещения в 4,5 раза. Сейчас клиентам доступны 12 складов в 9 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске общей вместимостью в 6 тыс. полок.

По данным Rusprofile, чистый убыток ООО «Еком Глобал» (юрлицо «Даркстор у дома») составил 5,1 млн рублей по итогам 2022 года, выручка — 76 тыс. рублей.

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