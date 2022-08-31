Девелопер «Самолет» и частные инвесторы вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома»

B2B-cервис «Даркстор у дома» закрыл первый раунд инвестиций. Компания привлекла деньги от группы частных инвесторов и девелоперской компании «Самолет». Об этом RB.RU сообщил представитель стартапа.

Кроме ГК «Самолет» в стартап вложились выходцы из «Почты России», ныне топ-менеджеры логистической компании Master Delivery: Игорь Шиянов (CEO и сооснователь Master Delivery) и Тимур Мяльдзин (директор по развитию). Также в сделке поучаствовал Алексей Дмитриев, бывший партнер фонда прямых инвестиций из Восточной Европы и менеджер The Boston Consulting Group в Дубае и Москве.

О проекте

«Даркстор у дома» представляет собой решение для организации гиперлокальной доставки: сеть мини-складов и инфраструктуру для управления ими.

Основные клиенты — ритейлеры, интернет-магазины и частные продавцы маркетплейсов, заинтересованные в доставке товаров за 30-60 минут. Сейчас компания выступает технологическим партнером маркетплейса Ozon.

«Даркстор у дома» позволяет арендовать складское пространство от 1 полки за 3 тыс. рублей и напрямую интегрировать собственную систему управления складом с сайтом или приложением B2B-клиента по API. Такой подход позволяет управлять заказами, видеть остатки товаров на полках и выбирать наиболее дешевый способ доставки. Логистические партнеры компании — Delivery Club и Dostavista.

Стартап летом 2021 года основали предприниматели Кирилл Чеканов и Григорий Тареев.

Куда пойдут инвестиции

Привлеченные средства компания направит на масштабирование складской инфраструктуры и развитие партнерской сети в России.

Cейчас «Даркстор у дома» предлагает возможности размещения в 4 складах в пределах МКАД общей вместимостью в 1400 полок. В ближайшие полгода компания планирует увеличить количество складов до 8.

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