Стартапы года — 2021. Выбор редакции

Каждый декабрь редакция RB.RU выбирает перспективные стартапы, которые ярко проявили себя в уходящем году и будут заметны в ближайшие 12 месяцев. Критерии для выбора и победители прошлых годов доступны в конце статьи.

Содержание:

Qummy

Основатели: Евгений Писарев, Алексей Кислун, Артем Симонянц

Направление: FoodTech

Анастасия Марьина,

Руководитель новостного отдела RB.RU:

Краснодарский фудтех-стартап Qummy появился в 2019 году. Проект запускает «умные» кафе на площади от двух квадратных метров без поваров и кухни.

На первом этапе компания готовит еду на фабриках-кухнях. Затем, с помощью собственной технологии «Умный лед», готовые блюда замораживаются и доставляются клиентам, которые уже доготавливают их в специальной печи Qummy. Печь автоматически идентифицирует каждое блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки — весь процесс занимает от 4 до 7 минут.

В конце ноября стартап вышел на рынок b2c и запустил собственную доставку еды с робот-печью для разогрева.

В 2019 году стартап стал одним из победителей премии Karpov Venture Awards. В том же году Qummy привлек 9 млн рублей инвестиций, в 2020-м — еще 57 млн рублей от частных инвесторов. В августе 2021 года компания закрыла раунд сразу на $1,6 млн от пула инвесторов — инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова, а также бизнес-ангелов. Эти деньги будут потрачены на экспансию в США.

Сейчас проект проходит акселерацию в американском Alchemist, который специализируется на технологических компаниях с b2b-решениями. Демо-день состоится в феврале 2022 года.

OrcaBio

Основатели: Иван Димов, Йерун Бекаэрт, Натаниэль Фернофф, Рональд Мартелл

Направление: BioTech, MedTech

Светлана Зыкова,

Главный редактор RB.RU:

Самый молодой стартап-«единорог» с российскими корнями OrcaBio запущен в 2016 году Иваном Димовым с кофаундерами, штаб-квартира компании находится в Менло-Парк, Калифорния.

OrcaBio разрабатывает высокоточные методы лечения рака, аутоиммунных заболеваний и генетических болезней крови аллогенными — полученными от донора — клетками, каждая терапия строится путем создания запатентованной смеси клеток, уникально подходящей для пациента.

В июне 2020 года OrcaBio привлекла $192 млн от Lightspeed Venture Partners и других инвесторов, что позволяет причислять компанию к «единорогам». Объем другого привлеченного финансирования не разглашается.

В конце 2021 года в зарубежных медиа появилась информация о том, что более чем у 100 пациентов, получавших лечение с помощью клеточной терапии Orca-T, зарегистрированы положительные клинические результаты. Комбинированные данные по первым двум фазам исследования представили на ежегодном собрании ASH — Американского общества гематологов. Третью фазу компания планирует начать в течение нескольких месяцев.

Основатель: Ансар Жалялов

Направление: MedTech, искусственный интеллект

Алина Алещенко,

UGC-редактор RB.RU:

Компания Celly.AI, основанная в 2019 году выпускником МГУ Ансаром Жаляловым, занимается автоматизацией лабораторной микроскопии при помощи методов компьютерного зрения, а также искусственного интеллекта. Продукт — недорогой AI-микроскоп на основе смартфона. Решение направлено на снижение затрат лабораторий, а также улучшение качества и доступности диагностики.

Стартап привлек $300 000 от Alchemist и бизнес-ангелов, сейчас готовится к новому раунду на масштабирование решения.

Продукт прошел клинические испытания, пилотируется более чем в 10 лабораториях РФ и США и сейчас в процессе получения сертификации. Команда состоит из инженеров и врачей, насчитывает 8 человек. Партнер стартапа — фонд «Сколково».

ELIQ

Основатели: Алексей Коршунов

Направление: электротранспорт, гаджеты

Алена Августинка,

Редактор направления «Авто и транспорт» RB.RU:

Идея создания электрического сноуборда ELIQ появилась в 2020 году. Сноуборд ELIQ взял за основу электротягу. Был разработан мощный силовой комплект, состоящий из литиевой батареи емкостью на 4 кВт-ч, контроллер на 150 ампер и компактный электрический двигатель, способный развивать мощность до 25 кВт в пике.

Учитывая, что силовая установка постоянно находится в снегу, разработчики сделали ее полностью влагозащищенной. Быстро съемную батарею можно заряжать и хранить в теплом помещении. При движении батарея прогревает сама себя и выдерживает мороз до -30 градусов.

Мощный силовой электрокомплект обеспечил возможность передвижения по пухлому глубокому снегу за счет мгновенного набора оборотов двигателя и создания реактивной тяги под гусеницей.

Мощность обеспечила высокую максимальную скорость до 70 км/ч — против 30 км/ч у бензинового двигателя.

Но главным преимуществом мощности двигателя стала возможность удобного маневрирования на электрическом сноуборде. Водитель за счет наклона тела и одновременно за счет резкого увеличения оборотов может легко поворачивать. Таким образом транспортное средство без рулевого управления получило возможность делать резкие повороты на снегу.

Зимой и весной 2021 года были испытаны предсерийные образцы, а с августа 2021 года было запущено производство в количестве 30 штук в месяц. Сноуборд делается на двух заводах — рама производится в Омске, а силовая установка — в Москве. К ноябрю по предзаказу были распроданы 150 штук электрических сноубордов. Новинка вызвала огромный интерес у телевидения и блогеров.

В настоящий момент открываются прокаты в разных регионах России. Электрическая тяга позволяет использовать сноуборд на зимних курортах, в парках и на прочих территориях, где нежелательно использовать технику с двигателем внутреннего сгорания.

Компания уже привлекла 30 млн рублей инвестиций. На следующий сезон идут переговоры с инвестором о вложениях в 300 млн рублей. Среди стран-покупателей новинки — Казахстан, Украина и Италия. Также электросноуборды хотят сертифицировать и использовать у себя австрийцы.

Maroo

Основатели: Алексей Никитюк, Андрей Рясков, Аня Виникка

Направление: FinTech

Елена Черкас,

Глава отдела интервью и лонгридов RB.RU:

Maroo — американский финтех-стартап с российскими корнями, который предоставляет беспроцентную рассрочку на свадебные расходы, а также страховку на случай отмены мероприятия. Клиенты сервиса получают заем с ежемесячными выплатами на срок от 3 до 24 месяцев под 0% годовых.

Сервис в 2020 году запустили ex-менеджер Revolut Алексей Никитюк, инженер-программист из Петербурга Андрей Рясков и американка Аня Виникка, до этого построившая успешную карьеру в семействе брендов для молодоженов XO Group (ранее The Knot).

Maroo монетизируется за счет комиссии, которую свадебные подрядчики выплачивают за каждого приведенного клиента. Среди авторизованных партнеров сервиса — более 120 американских ивент-агентств, музыкантов, фото- и видеооператоров и других поставщиков услуг.

В июне 2021 года в рамках pre-seed-раунда команда Maroo привлекла $825 тыс. от Acrobator Ventures, Y Combinator, а также ряда частных инвесторов, среди которых CEO OneTwoTrip Михаил Соколов. По данным издания Coverager, в раунде также приняли участие I2BF Global Ventures Ильи Голубовича и Pioneer Fund.

В октябре этого года стартап привлек еще $3 млн от клуба бизнес-ангелов Leonis Investissement.

Опрошенные RB.RU предприниматели и инвесторы в один голос предрекают Maroo судьбу успешного стартапа, учитывая экспертизу команды, объем рынка и популярность свадебных кредитов в США.

Подробнее об истории Maroo читайте в материале Варвары Красновой на RB.RU: Как финтех-стартап с российскими корнями помогает американцам оплачивать свадьбы.

Raison

Основатели: Александр Зайцев, Андрей Березин, Андрей Кононыхин

Направление: FinTech

Анастасия Марьина,

Руководитель новостного отдела RB.RU:

Приложение Raison предлагает инвестировать в непубличные компании на стадии роста до IPO. Реестр инвесторов и все операции с ценными бумагами ведутся на блокчейне, это позволяет снизить издержки для бизнеса и обеспечить низкий порог входа для инвесторов. Минимальная сумма инвестиций — €1.

Приложение развивает компания RSN Finance OU, основанная в 2017 году российскими предпринимателями и зарегистрированная в Эстонии. Офис разработки находится в Москве.

Количество пользователей платформы составляет 17 тыс. Годовой оборот Raison практически достиг $1 млн.

В середине декабря 2021 года стартап закрыл посевной раунд на $900 тыс., при этом его оценка достигла $11,5 млн. В ноябре 2020 года стартап привлек еще €125 тысяч от ангельского инвестора.

Collectly

Основатели: Левон Брутян, Максим Мизотин

Направление: FinTech

Карина Пардаева,

Новостной редактор RB.RU:

Платформу для выставления счетов пациентам Collectly основали в 2016 году выходцы из России Левон Брутян (CEO компании) и Максим Мизотин (CTO). Сервис помогает медицинским организациям автоматизировать и оптимизировать операции по выставлению счетов.

Компания прошла акселератор Y Combinator, в 2017 году привлекла $1,9 млн от Cabra VC и других фондов, писал TechCrunch. Тогда стартап позиционировал себя как сервис, который помогает коллекторским фирмам собирать долги с помощью соцсетей.

В августе этого года TMT Investments вложили в Collectly $2 млн, в сентябре сервис привлек еще $3 млн от TMT Investments, Cabra VC, S16 и Starta Capital. Деньги пойдут на масштабирование бизнеса и привлечение кадров, в первую очередь инженеров из России.

В планах на будущее — интеграция с 30 новыми медицинскими ERP-системами, подписание контрактов с крупными госпиталями и медицинскими группами.

Rarible

Основатели: Алексей Фалин, Илья Комолкин, Александр Сальников

Направление: FinTech, ArtTech

Елена Черкас,

Глава отдела интервью и лонгридов RB.RU:

Rarible — это маркетплейс цифрового искусства, где можно купить права на картины, мемы, гифки и многое другое. Все объект доступны в формате NFT, то есть представляют собой невзаименяемые, уникальные цифровые элементы с блокчейном (неуничтожимой записью со сделками).

В 2021 году пользователями Rarible стали не только криптоэнтузиасты со всего мира, но и знаменитости. Например, актриса Линдси Лохан с помощью маркетплейса продала свое изображение за $17 тысяч, а блогер Илья Варламов выручил $14 за шестисекундный ролик.

Больше о том, кто и зачем продает и покупает цифровое искусство, читайте в материале Полины Соломенцевой: Мемы и гифки за десятки тысяч долларов: кто их покупает.

В 2021 году команда Rarible привлекла $15,95 млн инвестиций в двух раундах. В проект поверили несколько международных венчурных фондов, а также бизнес-ангелы, среди которых — Донна Редел, бывший управляющий директор Всемирного экономического форума.

По данным портала SimilarWeb, аудитория площадки продолжает расти: в ноябре этого года на Rarible заходили в два раза чаще, чем в июне.

Проект в 2019 году основали предприниматели из России Алексей Фалин, Илья Комолкин, Александр Сальников. До Rarible они независимо друг от друга разрабатывали блокчейн-проекты, мобильные приложения и сервисы.

Другие интересные ArtTech-проекты с российскими корнями можно найти на карте российского рынка ArtTech от RB.RU.

Mo

Основатели: Александр Горный, Андрей Молчанов

Направление: Lifestyle, Wellness

Светлана Зыкова,

Главный редактор RB.RU:

Приложение «Mo: Медитация и Сон» запустили в июле 2019 года экс-директор по стратегии и анализу Mail.ru Group Александр Горный и бывший замдиректора M&A-департамента Mail.ru Group Андрей Молчанов. По собственным данным, приложением уже пользуются более 1,1 млн человек. Это неудивительно: медитации и забота о здоровом сне — среди мировых трендов 2021 года.

«Мо» предлагает различные программы медитаций, а также «сказки на ночь» и музыкальные подборки для расслабления или, наоборот, повышения способности сосредоточиться. Компания не только работает с b2c-аудиторией, но и продает корпоративные подписки для сотрудников организаций.

Сервис уже работает в России, Италии и Нидерландах. В июле 2021 года приложение привлекло $1 млн от сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина и группы бизнес-ангелов для запуска на новых рынках. В ближайших планах — Скандинавия, «Мо» также ищет специалистов со знанием испанского, английского, французского, немецкого, турецкого и португальского языков.

Ранее, в мае 2020 года, стартап привлек 15 млн рублей от маркетингового партнера Facebook — AiTarget, а также представителей синдиката инвесторов United Investors: Сергей Розов, Дмитрий Голев и Александр Кузнецов. Александр Горный — один из основателей синдиката.

Основатели: Константин Баяндин

Направление: AdvTech, MarTech

Карина Пардаева,

Новостной редактор RB.RU:

Стартап Tomi.ai основан в 2020 году бывшим директором по маркетингу Ozon Константином Баяндиным. Это платформа для предиктивного таргетинга и оптимизации рекламы в Facebook, Google и Yandex. Компания ориентируется на клиентов в сфере недвижимости, автоиндустрии, финансов, страхования и образования.

В июне 2021 года Tomi.ai привлекла $1 млн инвестиций от Begin Capital и Phystech Leadership Fund (PLF), частных инвесторов из России и Кремниевой долины. О стартапе также писал TechCrunch. Деньги пойдут на развитие продаж и расширение бизнеса.

Какие стартапы вошли в подборку:

С российским происхождением: как минимум один сооснователь — из России или выпускник российского вуза.

Не старше 5 лет.

Которые привлекали или ищут венчурные инвестиции.

Известные за рубежом: об этом говорит наличие публикаций в зарубежных СМИ, наличие клиентов и партнеров за рубежом или участие в зарубежных конкурсах и акселераторах.

Которые стали героями медиаповестки за прошедший год.

В основе которых лежит технологическая инновация.





Кто стал «стартапом года» раньше:

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