Выбор редакции: стартапы года — 2020
Каждый декабрь редакция RB.RU выбирает перспективные стартапы, которые ярко проявили себя в уходящем году и будут заметны в ближайшие 12 месяцев.
Fermata
Основатели: Валерия Коган, Антон Лизунов
Направление: AgroTech
Fermata — российско-израильский агротех-стартап, который предоставляет AI-платформу для мониторинга состояния растений в режиме реального времени. Платформа автоматически определяет заболевания и предупреждает о возможных рисках. С ее помощью клиент контролирует рост и развитие культур, предотвращает потенциальные потери.
Компанию в 2018 году запустили выпускница МФТИ Валерия Коган и специалист по искусственному интеллекту Антон Лизунов. В начале 2019 года команде удалось привлечь первые инвестиции от частного бизнес-ангела в размере $1,1 млн, которые были направлены на R&D.
Fermata тестировала технологию в крупных российских компаниях и университетах. В общей сложности за полтора года существования команда из 13 человек заключила контракты с несколькими крупными компаниями из России и Израиля, включая «Местные корни», поставщика сети «Вкусвилл» и агрокомбинат «Царский пир».
В 2020 году Fermata привлекла второй раунд инвестиций размером $3,7 млн от сингапурского фонда Massa Innovations и группы частных инвесторов. Также компания получила грант в размере $100 000 по программе поддержки стартапов Amazon Activate.
С помощью привлеченных средств Fermata планирует масштабировать решение на полевые культуры. Помимо этого, в ближайших планах стартапа выход на рынки Европы, США и Китая.
StudyFree
Основательница: Дарья Крошкина
Направление: EduTech
Татьяна Петрущенкова,
Выпускающий редактор RB.RU:
Стартап StudyFree развивает онлайн-платформу, которая помогает поступать в зарубежные университеты со стипендией. Пользователи могут оценить свои шансы и получить рекомендации по улучшению портфолио, доступ к 90 000+ программ со стипендиями, пошаговый план действий с актуальными дедлайнами, примеры всех документов и видеоинструкции для подготовки. На платформе также можно найти личного ментора, волонтерские и краткосрочные бизнес-программы. Среди партнеров StudyFree — Airbnb, Skyeng, AIESEC, Puzzle English, MBA Consult и многие другие.
Стартап основала Дарья Крошкина в 2018 году. До создания своего проекта Дарья успела получить гранты и стипендии на сумму более $100 тысяч и бесплатно поучиться в Испании, Китае и США, а также поработать в инвестиционном банке Сингапура. В 2019 году RB.RU сделал большое интервью с Крошкиной — из него можно узнать больше об истории компании и ее основательницы.
С момента выхода материала StudyFree сильно вырос, несмотря на пандемию и закрытые границы. Так, на платформе зарегистрировано уже около 40 тысяч студентов, а поступившие получили гранты на сумму более $4 млн (данные с сайта). В этом году проект попал сразу в два американских акселератора — TechStars NYC и Berkeley SkyDeck — и вышел в шесть новых стран. Компания, зародившаяся в России, теперь зарегистрирована в США и работает, в частности, в Бразилии, Индии, Кении, Нигерии и ЮАР.
В апреле 2020 года StudyFree стал победителем международного конкурса стартапов Seedstars и получил $500 тысяч, а в августе привлек еще $600 тысяч в рамках pre-seed раунда для масштабирования на новых рынках. Инвесторами стали нидерландский венчурный фонд Acrobator VC, акселераторы Techstars NY и Berkeley SkyDeck, основатель инвестиционного фонда Outran Ventures, бывший управляющий партнер Techstars London Крис Адельсбах и швейцарский фонд Seedstars.
Greenwise
Основатели: Артем Пономарев, Георгий Железный, Юлия Марсель
Направление: FoodTech
Светлана Зыкова,
Главный редактор RB.RU:
Альтернативное мясо стало одним из трендов уходящего года, и российский производитель растительного мяса Greenwise активно включился в гонку за звание «самого натурального» аналога, а в дальнейшем планирует составить конкуренцию зарубежным лидерам рынка — Beyond Meat и Impossible Foods.
Стартап был запущен в 2019 году, и уже в 2020-м продукты Greenwise встали на полки крупных ритейлеров, включая «ВкусВилл», «Азбуку вкуса», X5 Retail Group, «Глобус» и Auchan; появились более чем в 1300 магазинах России, а также за рубежом — в Эстонии, Латвии, Венгрии. Юлия Марсель рассказала RB.RU, что компания ведет переговоры о поставках в Чехию и Германию, подписала договор о выпуске продукции из собственного сырья в США.
Сейчас проект развивается на средства основателей, параллельно идет обсуждение инвестиций с контрактным производителем Greenwise — полученные средства будут направлены на «масштабирование бизнеса и усиление маркетинговой стратегии».
Инвестиции в искусственное мясо растут: по данным Farm Animal Investment Risk & Return (Fairr), за январь—июль 2020 года стартапы, работающие над растительным мясом и альтернативным молоком, привлекли в два раза больше инвестиций, чем за весь 2019 год — $1,1 млрд в сравнении с $457 млн; а вложения в производителей клеточного мяса утроились — с $75 млн до $290 млн (данные по 20 стартапам; на исследование ссылается Bloomberg).
Oz Forensics
Основатели: Артем Герасимов, Светлана Ефимова
Направление: искусственный интеллект, биометрия
Алина Алещенко,
UGC-редактор RB.RU:
Стартап начинался с алгоритма распознавания подделок в цифровых изображениях Oz Photo Expert, и к 2016 году стал полноценной платформой под названием Oz Forensics. Название отсылает к сказке Баума о стране Оз — программа, словно по волшебству, способна распознавать разнообразные фотоподделки.
Со временем платформа была дополнена модулями цифровой биометрии (Oz Biometry), а также системой распознавания удостоверяющих личность документов разных стран (Oz Text).
Первоначально в создание и продвижение инвестировали сами основатели — Артем Герасимов и Светлана Ефимова. К середине 2020 года в совершенствование системы биометрии, по словам Герасимова, было вложено $200 тыс. Первыми клиентами компании стали «Сбербанк Страхование» и QIWI.
В 2020 году среди всех тестируемых в университете Massachusetts Amherst технологий распознавания лиц Oz Biometry от Oz Forensics показала второй результат в мире c точностью 99,87%.
IntellectoKids
Основатели: Михаил Котлов и Андрей Кондратюк
Направление: EduTech
Анна Тимофеева,
Руководитель новостного отдела RB.RU:
Стартап предлагает курсы и развивающие приложения для для детей от 3 до 7 лет. Его основали Михаил Котлов и партнер фонда UltimateVC Андрей Кондратюк в 2017 году.
В 2020 году IntellectoKids привлек $3 млн от венчурных фондов Allrise Capital, Vershina Capital, Quonota Investments и Genesis Investments. Условия сделки и оценку IntellectoKids не раскрывал.
Инвестиции решили потратить на дальнейшее развитие сервисов и создание новых продуктов. Так, в ближайшем будущем компания планирует запустить курсы по математике, фонетике, естественным наукам, искусству и логике, а также начать сотрудничество со школами и детскими садами.
Первые внешние инвестиции стартап привлек в декабре 2019 года — фонд Genesis Investments вложил $1 млн. По собственным данным, за год компания увеличила месячную выручку в пять раз, а количество платных подписок — в три раза. Финансовые показатели компания не раскрывает.
Всего у IntellectoKids четыре приложения, суммарно у них более 2,6 млн скачиваний, 300 тысяч активных пользователей в месяц и 30 тысяч подписчиков, добавили в компании. Подписка на приложения стоит $4,99-5,99 в неделю в зависимости от страны или $29,99 в год.
IntellectoKids получает 85% выручки из Северной Америки и Европы. В команде стартапа 40 сотрудников с Кипра, из Украины, Германии, Австрии, России, Таиланда и Новой Зеландии.
ZeroAvia
Основатель: Валерий Мифтахов
Направление: авиационная промышленность, разработка водородных двигателей
ZeroAvia — это американский стартап с российскими корнями, который занимается разработкой водородных двигателей для самолетов. Глобальная цель компании — максимально сократить вредные выбросы в авиационной отрасли.
Компанию в 2017 году основал выпускник МФТИ и уроженец Сибири Валерий Мифтахов. До запуска своего дела он успел получить образование в Принстоне и поработать в Google и McKinsey.
Уже через два года после запуска ZeroAvia получил разрешение на проведение испытательных полетов от Федерального управления гражданской авиации США. В сентябре этого года успешно состоялся первый такой полет.
В 2020 году ZeroAvia привлекла $37,7 млн инвестиций от правительства Великобритании и ряда частных фондов, среди которых фонды, финансируемые Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом. Помимо этого, в декабре текущего года о сотрудничестве с ZeroAvia заявила авиакомпания British Airways.
Водородный двигатель, который разработала компания, попал в список 100 лучших устройств 2020 года по версии журнала Time.
Intento
Основатели: Григорий Сапунов, Константин Савенков
Направление: IT, искусственный интеллект
Светлана Зыкова,
Главный редактор RB.RU:
Калифорнийский стартап с российскими корнями Intento разрабатывает платформу Intento Enterprise Machine Translation Hub, с помощью которой компании приобретают и внедряют решения на основе искусственного интеллекта для работы с контентом. Стартап специализируется на машинном переводе; технология компании также позволяет дополнить машинный перевод классификацией текста, анализом тональности, маркировкой изображений и др.
Intento был основан в 2016 году и привлек в совокупности $4,3 млн инвестиций, из них $3 млн в 2020 году — от группы инвесторов во главе с венчурным фондом Flint Capital; в раунде участвовали Berkeley SkyDeck, SmartHub и бизнес-ангелы. Полученные средства компания планировала использовать для развития продаж и маркетинга в Европе и США и расширения департамента по работе с клиентами. Исполнительным директором компании стал Антон Антич — бывший вице-президент по стратегическим операциям в Veeam и один из первых бизнес-ангелов Intento.
Dioram
Основатели: Алексей Довжиков, Василий Мещеряков и Олег Щербаков
Направление: IT, искусственный интеллект
Анна Тимофеева,
Руководитель новостного отдела RB.RU:
Российский ИТ-стартап занимается технологиями компьютерного зрения и машинного обучения, развивает собственную технологию SLAM — метод одновременной навигации и построения карт. Его используют в робототехнике или автономном транспорте для определения местонахождения без внешних сенсоров и построения карты окружающего пространства.
В 2018 году стартап привлек инвестиции в предпосевном раунде от группы бизнес-ангелов, которые вкладывались в eLama и разработчика платформы управления контентом для виртуальной реальности Varwin. Сумму инвестиций не раскрывали.
В этом году Dioram привлек 35 млн рублей инвестиций в посевном раунде от бизнес-ангелов. Миноритарным акционером стала инвестплатформа Skolkovo Ventures, по данным «Контур.Фокуса», ей принадлежит доля в размере около 4,5%.
Стартап планирует направить деньги на совершенствование технологий и доведение их до промышленного образца, опытное тестирование и создание прототипов. По собственным данным, сейчас алгоритмы продукта Dioram в пять раз точнее главного конкурента — алгоритма ORB-SLAM3.
В команде 11 человек, практически все — разработчики и математики. Стартап ищет клиентов и сейчас ведет переговоры с производителями электроники, преимущественно из Китая, Южной Кореи и Японии. Названия компаний Dioram не раскрывает.
Партнеры стартапа — фонд «Сколково», Samsung Startup Membership, VR-стартап Deus и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.
Какие стартапы вошли в подборку:
- С российским происхождением: как минимум один сооснователь — из России или выпускник российского вуза.
- Не старше 5 лет.
- Которые привлекали или ищут венчурные инвестиции.
- Известные за рубежом: об этом говорит наличие публикаций в зарубежных СМИ, наличие клиентов и партнеров за рубежом или участие в зарубежных конкурсах и акселераторах.
- Которые стали героями медиаповестки за прошедший год.
- В основе которых лежит технологическая инновация.
Кто стал «стартапом года» раньше:
Фото на обложке: Pexels.
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