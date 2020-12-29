Выбор редакции: стартапы года — 2020

Каждый декабрь редакция RB.RU выбирает перспективные стартапы, которые ярко проявили себя в уходящем году и будут заметны в ближайшие 12 месяцев.

Fermata

Основатели: Валерия Коган, Антон Лизунов

Направление: AgroTech

Елена Черкас,

Редактор «Технологий» RB.RU:

Fermata — российско-израильский агротех-стартап, который предоставляет AI-платформу для мониторинга состояния растений в режиме реального времени. Платформа автоматически определяет заболевания и предупреждает о возможных рисках. С ее помощью клиент контролирует рост и развитие культур, предотвращает потенциальные потери.

Компанию в 2018 году запустили выпускница МФТИ Валерия Коган и специалист по искусственному интеллекту Антон Лизунов. В начале 2019 года команде удалось привлечь первые инвестиции от частного бизнес-ангела в размере $1,1 млн, которые были направлены на R&D.

Fermata тестировала технологию в крупных российских компаниях и университетах. В общей сложности за полтора года существования команда из 13 человек заключила контракты с несколькими крупными компаниями из России и Израиля, включая «Местные корни», поставщика сети «Вкусвилл» и агрокомбинат «Царский пир».

В 2020 году Fermata привлекла второй раунд инвестиций размером $3,7 млн от сингапурского фонда Massa Innovations и группы частных инвесторов. Также компания получила грант в размере $100 000 по программе поддержки стартапов Amazon Activate.

С помощью привлеченных средств Fermata планирует масштабировать решение на полевые культуры. Помимо этого, в ближайших планах стартапа выход на рынки Европы, США и Китая.

StudyFree

Основательница: Дарья Крошкина

Направление: EduTech

Татьяна Петрущенкова,

Выпускающий редактор RB.RU:

Стартап StudyFree развивает онлайн-платформу, которая помогает поступать в зарубежные университеты со стипендией. Пользователи могут оценить свои шансы и получить рекомендации по улучшению портфолио, доступ к 90 000+ программ со стипендиями, пошаговый план действий с актуальными дедлайнами, примеры всех документов и видеоинструкции для подготовки. На платформе также можно найти личного ментора, волонтерские и краткосрочные бизнес-программы. Среди партнеров StudyFree — Airbnb, Skyeng, AIESEC, Puzzle English, MBA Consult и многие другие.

Стартап основала Дарья Крошкина в 2018 году. До создания своего проекта Дарья успела получить гранты и стипендии на сумму более $100 тысяч и бесплатно поучиться в Испании, Китае и США, а также поработать в инвестиционном банке Сингапура. В 2019 году RB.RU сделал большое интервью с Крошкиной — из него можно узнать больше об истории компании и ее основательницы.

С момента выхода материала StudyFree сильно вырос, несмотря на пандемию и закрытые границы. Так, на платформе зарегистрировано уже около 40 тысяч студентов, а поступившие получили гранты на сумму более $4 млн (данные с сайта). В этом году проект попал сразу в два американских акселератора — TechStars NYC и Berkeley SkyDeck — и вышел в шесть новых стран. Компания, зародившаяся в России, теперь зарегистрирована в США и работает, в частности, в Бразилии, Индии, Кении, Нигерии и ЮАР.

В апреле 2020 года StudyFree стал победителем международного конкурса стартапов Seedstars и получил $500 тысяч, а в августе привлек еще $600 тысяч в рамках pre-seed раунда для масштабирования на новых рынках. Инвесторами стали нидерландский венчурный фонд Acrobator VC, акселераторы Techstars NY и Berkeley SkyDeck, основатель инвестиционного фонда Outran Ventures, бывший управляющий партнер Techstars London Крис Адельсбах и швейцарский фонд Seedstars.

Greenwise

Основатели: Артем Пономарев, Георгий Железный, Юлия Марсель

Направление: FoodTech

Светлана Зыкова,

Главный редактор RB.RU:

Альтернативное мясо стало одним из трендов уходящего года, и российский производитель растительного мяса Greenwise активно включился в гонку за звание «самого натурального» аналога, а в дальнейшем планирует составить конкуренцию зарубежным лидерам рынка — Beyond Meat и Impossible Foods.

Стартап был запущен в 2019 году, и уже в 2020-м продукты Greenwise встали на полки крупных ритейлеров, включая «ВкусВилл», «Азбуку вкуса», X5 Retail Group, «Глобус» и Auchan; появились более чем в 1300 магазинах России, а также за рубежом — в Эстонии, Латвии, Венгрии. Юлия Марсель рассказала RB.RU, что компания ведет переговоры о поставках в Чехию и Германию, подписала договор о выпуске продукции из собственного сырья в США.

Сейчас проект развивается на средства основателей, параллельно идет обсуждение инвестиций с контрактным производителем Greenwise — полученные средства будут направлены на «масштабирование бизнеса и усиление маркетинговой стратегии».

Инвестиции в искусственное мясо растут: по данным Farm Animal Investment Risk & Return (Fairr), за январь—июль 2020 года стартапы, работающие над растительным мясом и альтернативным молоком, привлекли в два раза больше инвестиций, чем за весь 2019 год — $1,1 млрд в сравнении с $457 млн; а вложения в производителей клеточного мяса утроились — с $75 млн до $290 млн (данные по 20 стартапам; на исследование ссылается Bloomberg).

Oz Forensics

Основатели: Артем Герасимов, Светлана Ефимова

Направление: искусственный интеллект, биометрия

Алина Алещенко,

UGC-редактор RB.RU:

Стартап начинался с алгоритма распознавания подделок в цифровых изображениях Oz Photo Expert, и к 2016 году стал полноценной платформой под названием Oz Forensics. Название отсылает к сказке Баума о стране Оз — программа, словно по волшебству, способна распознавать разнообразные фотоподделки.

Со временем платформа была дополнена модулями цифровой биометрии (Oz Biometry), а также системой распознавания удостоверяющих личность документов разных стран (Oz Text).

Первоначально в создание и продвижение инвестировали сами основатели — Артем Герасимов и Светлана Ефимова. К середине 2020 года в совершенствование системы биометрии, по словам Герасимова, было вложено $200 тыс. Первыми клиентами компании стали «Сбербанк Страхование» и QIWI.

В 2020 году среди всех тестируемых в университете Massachusetts Amherst технологий распознавания лиц Oz Biometry от Oz Forensics показала второй результат в мире c точностью 99,87%.

IntellectoKids

Основатели: Михаил Котлов и Андрей Кондратюк

Направление: EduTech

Анна Тимофеева,

Руководитель новостного отдела RB.RU:

Стартап предлагает курсы и развивающие приложения для для детей от 3 до 7 лет. Его основали Михаил Котлов и партнер фонда UltimateVC Андрей Кондратюк в 2017 году.

В 2020 году IntellectoKids привлек $3 млн от венчурных фондов Allrise Capital, Vershina Capital, Quonota Investments и Genesis Investments. Условия сделки и оценку IntellectoKids не раскрывал.

Инвестиции решили потратить на дальнейшее развитие сервисов и создание новых продуктов. Так, в ближайшем будущем компания планирует запустить курсы по математике, фонетике, естественным наукам, искусству и логике, а также начать сотрудничество со школами и детскими садами.

Первые внешние инвестиции стартап привлек в декабре 2019 года — фонд Genesis Investments вложил $1 млн. По собственным данным, за год компания увеличила месячную выручку в пять раз, а количество платных подписок — в три раза. Финансовые показатели компания не раскрывает.

Всего у IntellectoKids четыре приложения, суммарно у них более 2,6 млн скачиваний, 300 тысяч активных пользователей в месяц и 30 тысяч подписчиков, добавили в компании. Подписка на приложения стоит $4,99-5,99 в неделю в зависимости от страны или $29,99 в год.

IntellectoKids получает 85% выручки из Северной Америки и Европы. В команде стартапа 40 сотрудников с Кипра, из Украины, Германии, Австрии, России, Таиланда и Новой Зеландии.

ZeroAvia

Основатель: Валерий Мифтахов

Направление: авиационная промышленность, разработка водородных двигателей

Елена Черкас,

Редактор «Технологий» RB.RU:

ZeroAvia — это американский стартап с российскими корнями, который занимается разработкой водородных двигателей для самолетов. Глобальная цель компании — максимально сократить вредные выбросы в авиационной отрасли.

Компанию в 2017 году основал выпускник МФТИ и уроженец Сибири Валерий Мифтахов. До запуска своего дела он успел получить образование в Принстоне и поработать в Google и McKinsey.

Уже через два года после запуска ZeroAvia получил разрешение на проведение испытательных полетов от Федерального управления гражданской авиации США. В сентябре этого года успешно состоялся первый такой полет.

В 2020 году ZeroAvia привлекла $37,7 млн инвестиций от правительства Великобритании и ряда частных фондов, среди которых фонды, финансируемые Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом. Помимо этого, в декабре текущего года о сотрудничестве с ZeroAvia заявила авиакомпания British Airways.

Водородный двигатель, который разработала компания, попал в список 100 лучших устройств 2020 года по версии журнала Time.

Intento

Основатели: Григорий Сапунов, Константин Савенков

Направление: IT, искусственный интеллект

Светлана Зыкова,

Главный редактор RB.RU:

Калифорнийский стартап с российскими корнями Intento разрабатывает платформу Intento Enterprise Machine Translation Hub, с помощью которой компании приобретают и внедряют решения на основе искусственного интеллекта для работы с контентом. Стартап специализируется на машинном переводе; технология компании также позволяет дополнить машинный перевод классификацией текста, анализом тональности, маркировкой изображений и др.

Intento был основан в 2016 году и привлек в совокупности $4,3 млн инвестиций, из них $3 млн в 2020 году — от группы инвесторов во главе с венчурным фондом Flint Capital; в раунде участвовали Berkeley SkyDeck, SmartHub и бизнес-ангелы. Полученные средства компания планировала использовать для развития продаж и маркетинга в Европе и США и расширения департамента по работе с клиентами. Исполнительным директором компании стал Антон Антич — бывший вице-президент по стратегическим операциям в Veeam и один из первых бизнес-ангелов Intento.

Dioram

Основатели: Алексей Довжиков, Василий Мещеряков и Олег Щербаков

Направление: IT, искусственный интеллект

Анна Тимофеева,

Руководитель новостного отдела RB.RU:

Российский ИТ-стартап занимается технологиями компьютерного зрения и машинного обучения, развивает собственную технологию SLAM — метод одновременной навигации и построения карт. Его используют в робототехнике или автономном транспорте для определения местонахождения без внешних сенсоров и построения карты окружающего пространства.

В 2018 году стартап привлек инвестиции в предпосевном раунде от группы бизнес-ангелов, которые вкладывались в eLama и разработчика платформы управления контентом для виртуальной реальности Varwin. Сумму инвестиций не раскрывали.

В этом году Dioram привлек 35 млн рублей инвестиций в посевном раунде от бизнес-ангелов. Миноритарным акционером стала инвестплатформа Skolkovo Ventures, по данным «Контур.Фокуса», ей принадлежит доля в размере около 4,5%.

Стартап планирует направить деньги на совершенствование технологий и доведение их до промышленного образца, опытное тестирование и создание прототипов. По собственным данным, сейчас алгоритмы продукта Dioram в пять раз точнее главного конкурента — алгоритма ORB-SLAM3.

В команде 11 человек, практически все — разработчики и математики. Стартап ищет клиентов и сейчас ведет переговоры с производителями электроники, преимущественно из Китая, Южной Кореи и Японии. Названия компаний Dioram не раскрывает.

Партнеры стартапа — фонд «Сколково», Samsung Startup Membership, VR-стартап Deus и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

Какие стартапы вошли в подборку:

С российским происхождением: как минимум один сооснователь — из России или выпускник российского вуза.

Не старше 5 лет.

Которые привлекали или ищут венчурные инвестиции.

Известные за рубежом: об этом говорит наличие публикаций в зарубежных СМИ, наличие клиентов и партнеров за рубежом или участие в зарубежных конкурсах и акселераторах.

Которые стали героями медиаповестки за прошедший год.

В основе которых лежит технологическая инновация.

Кто стал «стартапом года» раньше:

– Стартапы — 2019

– Стартапы — 2018

– Стартапы — 2017

– Стартапы — 2016

– Стартапы — 2015

– Стартапы — 2014

Фото на обложке: Pexels.