«Самое сложное — ежедневно сталкиваться со скепсисом и неумением видеть широкую картину»‌‌

За год Greenwise оказались на полках крупных ритейл-сетей, включая «ВкусВилл», «Азбуку вкуса», X5 Retail Group, «Глобус» и Auchan, и появились более чем в 1300 магазинах и 90 городах России, а также за рубежом — в Эстонии, Латвии, Венгрии. Компания ведет переговоры о поставках в Чехию и Германию и уже подписала договор о выпуске продукции из собственного сырья в США. Выручка Greenwise от продажи растительного мяса в первом квартале 2020 года составила 7,5 миллионов рублей.

Greenwise — один из первых российских производителей растительных альтернатив мясным продуктам. Компания создает питательные и высокобелковые аналоги мяса, которые повторяют его вкус и внешний вид и обладают такой же сочностью и текстурой.

О проекте

— Кто основатели Greenwise?

— В компании три сооснователя: я — Юлия Марсель, СМО, отвечаю за маркетинг и коммуникации; Артем Пономарев, СЕО, — за производство и операционные процессы; Георгий Железный, CFO, руководит финансами и бизнес-стратегией.



Слева направо: Георгий Железный, Юлия Марсель, Артем Пономарев





— Как возникла идея проекта? Почему вы выбрали именно эту нишу?

— В 2016 году мы с Артемом получали магистерскую степень в Лейденском университете в Нидерландах. Во время учебы мы оба прониклись идеями заботы об окружающей среде, вторичной переработки сырья, чистого и этичного питания, альтернативной энергетики. Окончив университет в 2017 году, мы вернулись в Россию, чтобы начать свое дело.

В 2005 году в Калужской области отец Артема Василий, кандидат технических наук, посвятивший более 30 лет работе в сфере FoodTech, основал производство по глубокой переработке растительного сырья «Партнер-М». «Партнер-М» — это не только производственная компания, но и серьезный научно-исследовательский центр. Тот год, что мы учились в Нидерландах, мы удаленно работали в нем: Артем возглавлял юридический отдел, а я занималась созданием отдела маркетинга.

Вернувшись с учебы, мы сложили два и два и поняли, что тренд на sustainability и этичное питание полностью коррелирует с профилем «Партнер-М». И пришли к идее сделать из ингредиентов конечные продукты.

На базе производства, при поддержке технологов и сотрудников лаборатории, путем множества проб и ошибок мы вывели состав «мяса», максимально похожего на реальное, но сделанного из растительных продуктов — сои, пшеницы и гороха.

Когда стадия R&D была закончена, мы поняли, что нуждаемся в члене команды с экспертизой в финансах, развитии бизнеса и сфере FMCG. В 2018 году к нам присоединился Георгий, благодаря которому мы разработали стратегию быстрого выхода на рынок и операционную прибыль.

— Привлекали ли вы инвестиции?

— Мы достигли договоренностей с нашим контрактным производителем об инвестициях с их стороны. Остальные потребности в финансах на первых этапах закрыли собственными средствами. Быстрый выход на прибыль позволил начать финансировать деятельность за счет выручки.

Сейчас мы находимся в процессе переговоров о привлечении инвестиций на масштабирование бизнеса и усиление маркетинговой стратегии.

— Какие у вас планы на развитие проекта?

— Greenwise подразумевался как зонтичный бренд, что предполагает выведение на рынок растительных альтернатив не только мясу, но и другим категориям.

В ближайшие два года года мы планируем развивать Greenwise на рынках России и СНГ и выводить на них новые SKU. Также мы сотрудничаем с компаниями по производству клеточного мяса, работаем над созданием гибридных продуктов на базе клеточно-растительного сырья.

В перспективе хотим усилить экспортный потенциал Greenwise, развивать бренд за пределами РФ и СНГ, производить альтернативы сырам и молочной продукции, снеки и высокобелковые завтраки (суперфуды). Также собираемся перенести часть технологических процессов Greenwise на территорию ЕС.

Наша цель — занять значительную долю рынка России и СНГ, став компанией номер один — российским Beyond Meat и Impossible Foods.



Стрипсы Greenwise

О рынке

— Как коронакризис повлиял на ваш бизнес и на рынок в целом?

— Как производители продуктов питания мы не остановили свое производство на период самоизоляции. Перед нами стояла задача беспрерывно снабжать людей продукцией. В апреле мы зафиксировали двукратный рост продаж, в мае продажи вернулись в «норму».

Глобально рынок растительных альтернатив серьезно поднялся. В период пандемии люди стали более обеспокоены зоонозами и вероятностью заразиться вирусом от продуктов животного происхождения, поэтому начали отдавать предпочтение растительным альтернативам.

— В целом, что происходит с вашим сегментом рынка? Какие тенденции и перспективы развития?

— Прогнозируется, что сегмент инновационных продуктов (альтернативное и клеточное мясо, рыба и молоко) будет демонстрировать самые быстрые темпы по сравнению с другими направлениями FoodTech — CAGR 50,5% в 2018-2025 годах. В Россию еще не пришло осознание того, что именно за альтернативными продуктами — будущее нашей планеты, но рынок все равно развивается достаточно динамично и растет на 50% в год, по данным производителей (с низкой базы, но все же). Мы делаем ставку на 2021 год как год расцвета и популяризации растительных альтернатив в нашей стране.

О команде и сложностях

— Вы в команде основателей единственная девушка, легко ли вам работать с двумя мужчинами?

— Мне повезло работать сразу с двумя замечательными фаундерами: умными, трудолюбивыми, креативными и пробивными. В команде нет разделения на «девочек» и «мальчиков», работа и функции не делятся на «попроще» и «посложнее». Мы втроем одинаково работали в цехе с утра до глубокой ночи и вручную фасовали первые несколько тысяч пачек продукции, отрабатывали недели выставок и общались с десятками сотен людей на своих стендах, таскали мешки с образцами на мероприятия.

Внутри команды у нас не бывает разговоров про снисходительное отношение или неуважение к кому-то, все трое основателей равны.

— В чем секрет успеха вашей команды?

— Основатели Greenwise абсолютно убеждены в том, что растительное питание — это не проходящий тренд, а новая реальность, которая наступит в России уже совсем скоро. Помимо этого, каждый член нашей команды — это профессионал сразу в нескольких смежных областях, мы все «человек-оркестр». Очень долгое время команда всего из трех фаундеров отвечала за все жизненные процессы в стартапе: от R&D и контроля производства до поставки пачек на полки в магазины.

— Что самое сложное для вас именно в этом бизнесе и в целом в предпринимательстве?

— Самое сложное — ежедневно сталкиваться со скепсисом и неумением людей увидеть широкую картину, нежеланием следить за мировой ситуацией и иметь представление о векторе развития. Многие процессы в мире по-настоящему глобальны. Несмотря на культурные и исторические различия, они неизбежно происходят в, казалось бы, очень разных регионах, пусть и в свое время.

Работая в сфере альтернативного питания в России, мы понимаем, что наше время еще впереди. Нужно ждать, работать и обучать людей, спокойно и понимающе относясь к повсеместному недоверию.



Блюдо с филе Greenwise

О предпринимательстве

— Что в вашей работе и предпринимательстве вам нравится больше всего?

— Моя работа соединяет в себе вещи, которые я больше всего люблю и о которых больше всего забочусь: этичное отношение к животным, ответственное отношение к окружающей среде и здоровью, возможность проявить свои амбиции, реализовать желание оставить после себя что-то важное и принести этому миру пользу.

— Есть ли отличие между «быть фаундером-девушкой в РФ» и «быть фаундером-девушкой за рубежом»?

— Безусловно. В России девушка-фаундер должна постоянно валидировать себя как равного предпринимателя. У нас до сих пор бытует мнение, что женский пол равно слабый пол и девушки не обладают устойчивостью и закаленным характером, которые необходимы, чтобы преуспеть в бизнесе.

В России, когда я делаю презентацию стартапа инвестору, меня могут одернуть и спросить: «Ты CEO? Нет, СМО и сооснователь? Пусть он (Артем) говорит, его я буду слушать».

Пока что я не встречала намека на сомнение в моей квалификации из-за принадлежности к женскому полу за рубежом.

— Как вы считаете, почему в России мало девушек-основательниц бизнеса? Что нужно сделать, чтобы их становилось больше?

— Исторически сложилось, что Россия — страна с развитым патриархатом. Женщинам столетиями внушалось, что главное — выйти замуж и родить детей, какое уж там свое дело. Последние годы становится все более заметным движение, направленное на разрушение этих «догм», что не может не радовать.

Для того, чтобы девушек-фаундеров становилось больше, нужно чаще говорить о сложившейся ситуации. Показывать успешные кейсы женского предпринимательства, рассказывать о девушках-фаундерах. То есть вдохновлять и давать понять, что начать свой бизнес — реально.

— Чтобы бы вы посоветовали девушкам, которые хотят запустить свой бизнес?

— Нарастить непробиваемую кожу, постоянно инвестировать в свои знания и уделять нетворкингу значительное время.





Фото: предоставлены Greenwise