По данным PitchBook, в 2018 году компании, основанные женщинами, привлекли $4,3 млрд, всего 1,7% от общего объема венчурного финансирования за год. В 2019 году в США такие компании получили рекордные $3,3 млрд, однако эта сумма составила лишь 2,8% от общей суммы венчурных инвестиций в американские стартапы.
Глобальные данные от Crunchbase показывают схожие тренды: согласно отчету Funding to the Female Founders, в 2010 году стартапы, которые возглавляли только женщины, получили 3% от общего объема инвестиций, и спустя девять лет это соотношение не изменилось. А исследование DocSend 2020 года показало, что инвесторы тратят на 50% больше времени, изучая слайды дека с информацией по трекшену, если видят на слайде с командой только девушек.
Похожая ситуация видна и за пределами фандрайзинга. Например, Index of Woman Enterpreneurs от Mastercard показывает, что Россия находится на 6 месте по процентному соотношению женщин среди предпринимателей, но их все равно менее трети от общего количества. При этом в исследовании отмечается, что в России примерно 4 из 10 предпринимателей запускают собственный бизнес из нужды, а общее восприятие предпринимательства скорее негативное.
Глобальные данные от Crunchbase показывают схожие тренды: согласно отчету Funding to the Female Founders, в 2010 году стартапы, которые возглавляли только женщины, получили 3% от общего объема инвестиций, и спустя девять лет это соотношение не изменилось. А исследование DocSend 2020 года показало, что инвесторы тратят на 50% больше времени, изучая слайды дека с информацией по трекшену, если видят на слайде с командой только девушек.
Похожая ситуация видна и за пределами фандрайзинга. Например, Index of Woman Enterpreneurs от Mastercard показывает, что Россия находится на 6 месте по процентному соотношению женщин среди предпринимателей, но их все равно менее трети от общего количества. При этом в исследовании отмечается, что в России примерно 4 из 10 предпринимателей запускают собственный бизнес из нужды, а общее восприятие предпринимательства скорее негативное.
В этом проекте мы собрали истории предпринимательниц, которые несмотря на сложности и кризис смогли добиться успеха на фудтех-рынке. Компании наших героинь доставляют готовые блюда и продукты с рецептами, производят натуральные снеки и суперфуды, развивают IT-продукты в сфере ритейла.
Мы поговорили с основательницами о том, как они пришли в фудтех и как привлекали инвестиции, как росли их проекты, что происходило с ними в период пандемии и каково это — быть женщиной-предпринимателем. Мы также обсудили с экспертами рынка, почему в стартапы, созданные девушками, вкладывают меньше, как с этим справляться и что нужно сделать государству и обществу,
чтобы ситуация изменилась.
Проект будет дополняться, следите за обновлениями!
Мы поговорили с основательницами о том, как они пришли в фудтех и как привлекали инвестиции, как росли их проекты, что происходило с ними в период пандемии и каково это — быть женщиной-предпринимателем. Мы также обсудили с экспертами рынка, почему в стартапы, созданные девушками, вкладывают меньше, как с этим справляться и что нужно сделать государству и обществу,
чтобы ситуация изменилась.
Проект будет дополняться, следите за обновлениями!
Юлия Марсель
Юлия Марсель, Артем Пономарев и Георгий Железный основали проект в 2018 году. С тех пор продукция Greenwise появилась на полках «ВкусВилл», «Азбуки вкуса», X5 Retail Group, «Глобус», Auchan, более чем в 1300 магазинах и 90 городах России, а также за рубежом — в Эстонии, Латвии, Венгрии. Выручка Greenwise от продажи растительного мяса в первом квартале 2020 года составила 7,5 миллионов рублей.
№1
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: производитель растительных альтернатив мясным продуктам Greenwise
Наталия Шагарина
Проект в 2012 году основали бывший продакт-менеджер «Яндекса» Наталия Шагарина и программист Святослав Иванов. В 2015 году «Яндекс» приобрел 10% «Едадила», а в 2018 увеличил долю до 100%. Сегодня компания агрегирует скидки 650 российских сетей, а количество пользователей сервиса в месяц достигло 12 миллионов.
№2
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: агрегатор скидок и спецпредложений российских торговых сетей «Едадил»
Ольга Зиновьева
Идея бизнеса пришла к Ольге в 2013 году во время учебы в Гарвардской школе бизнеса. В 2014 году она привлекла американские инвестиции и запустила проект в Москве. С тех пор команда Elementaree разрослась до 100+ человек. Компания продает полмиллиона блюд в месяц и растет более чем в 2 раза год от года.
№3
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: сервис доставки наборов с рецептами Elementaree
Кристина Воробьева
Компания была основана в 2014 году Кристиной и Дмитрием Воробьевыми и с тех пор выросла до собственного производства площадью 500 кв. метров и максимальным объемом выпуска 10 тысяч единиц продукции в сутки. Eat and Train обслуживает 400-600 клиентов в день, работает в B2C и B2B и за пять лет накормила 9 тысяч клиентов.
№4
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: сервис доставки правильного питания в контейнерах Eat and Train
Алиса Басырова
Алиса, ex-консультант McKinsey и выпускница МГИМО, запустила проект в 23 года. За три года Holy Corn прошел путь от маленького бренда до компании, которая выпускает 500 тысяч пачек продукции в месяц и сотрудничает с «Магнитом», Х5 Retail Group, «Дикси», «Лентой», Metro CC, «Окей» и другими крупными российскими сетями.
№5
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: FMCG-компания, производитель натурального попкорна Holy Corn
Наталья Хазова и
Анна Таранина
Анна Таранина
Проект придумали сестры Наталья и Анна в 2017 году. Сейчас «Зеленая соль» продается в онлайне и офлайне, сотрудничает с магазинами здорового питания в Москве и регионах, а на международном дегустационном конкурсе «Продэкспо-2020» ее признали «Лучшим инновационным продуктом».
№6
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: производитель растительного солезаменителя из саликорнии «Зеленая соль»
— Как вы попали в «бизнес на еде»? Что вас привлекло в фудтехе?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Я долгое время работала в крупных международных компаниях, занималась финансами. В какой-то момент поняла, что хочу для себя новый этап развития, и взяла паузу, sabbatical leave. В этот период вне работы я путешествовала, жила в другой стране, пробовала новые хобби. У меня изменился ритм жизни, я стала существенно больше следить за питанием, плюс мой молодой человек был отчаянным foodie.
После возвращения в Москву для меня стало еще более очевидным, что в городе недостаточно опций в сегменте healthy fastfood — то, чем можно оперативно перекусить в ограниченный отрезок времени, не теряя во вкусе, качестве и свежести еды. Это было моей вечной болью в интенсивном рабочем графике. Я нашла интересные бизнес-модели, популярные за рубежом, но еще не реализованные до конца в России, и решила, что попробую создать проект с нуля.
В первую очередь это строилось на личном интересе и увлеченности. При этом я осознавала, что захожу в новую индустрию, где нужно многому научиться, и это драйвило и пугало одновременно. Но я была уверена, что с нужным подходом смогу выстроить работающую систему. Прошла путь от идеи, исследования рынка, расчетов, custdev, разработки MVP и бренда до первых продаж. Они показали, что мои ожидания были более оптимистичными, чем реальная боль на рынке. Потребители пока достаточно консервативны с точки зрения ежедневной еды, и хотя кажется, что про ЗОЖ-тренды все активнее говорят, не такая большая прослойка людей следует им на регулярной основе.
По этой и другим причинам я остановила проект, но продолжила путь в foodtech и сейчас занимаюсь инвестированием в этом сегменте: ищу перспективные стартапы и помогаю им расти с такой скоростью, чтобы в итоге вложения в них кратно окупились. Мой проект стал своеобразным мостом к новому направлению, это некий гибридный опыт. Думаю, что при должном упорстве и желании учиться новому, развиваться, любой путь возможен.
После возвращения в Москву для меня стало еще более очевидным, что в городе недостаточно опций в сегменте healthy fastfood — то, чем можно оперативно перекусить в ограниченный отрезок времени, не теряя во вкусе, качестве и свежести еды. Это было моей вечной болью в интенсивном рабочем графике. Я нашла интересные бизнес-модели, популярные за рубежом, но еще не реализованные до конца в России, и решила, что попробую создать проект с нуля.
В первую очередь это строилось на личном интересе и увлеченности. При этом я осознавала, что захожу в новую индустрию, где нужно многому научиться, и это драйвило и пугало одновременно. Но я была уверена, что с нужным подходом смогу выстроить работающую систему. Прошла путь от идеи, исследования рынка, расчетов, custdev, разработки MVP и бренда до первых продаж. Они показали, что мои ожидания были более оптимистичными, чем реальная боль на рынке. Потребители пока достаточно консервативны с точки зрения ежедневной еды, и хотя кажется, что про ЗОЖ-тренды все активнее говорят, не такая большая прослойка людей следует им на регулярной основе.
По этой и другим причинам я остановила проект, но продолжила путь в foodtech и сейчас занимаюсь инвестированием в этом сегменте: ищу перспективные стартапы и помогаю им расти с такой скоростью, чтобы в итоге вложения в них кратно окупились. Мой проект стал своеобразным мостом к новому направлению, это некий гибридный опыт. Думаю, что при должном упорстве и желании учиться новому, развиваться, любой путь возможен.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Еда выбрала меня в самом начале карьеры. Обзвон компаний с вакансиями и поиск тех, кто не просил прийти на собеседование в купальнике, привел меня в Subway (тогда он запускался американцами) в Жулебино. Через пару месяцев я попала в ресторан El Rincon Español в гостинице Москва. Мне понравилось работать там: гибкий график позволял совмещать работу с учебой, было много общения с интересными людьми, информации — я была в центре событий.
Когда я получала диплом по специальности «Математика, компьютерные науки», уже работала в управляющей компании сети из девяти ресторанов «Чайхона номер 1», отвечала за HR и Development. Не хотелось начинать все сначала, и я уже тогда видела много возможностей для развития внутри индустрии.
Через несколько лет, уже имея собственный бизнес и строя проекты совместно с партнерами, я запускала стартап, создавала новые продукты и развивала новые направления. Это привело меня к тому набору компетенций, который как нельзя кстати пришелся в VC. Пришлось осваивать много новой информации о сделках и о том, как общаться со стартапами. Было очень увлекательно. Еда — неотъемлемая часть нашей жизни, а для меня — дело на всю жизнь.
Когда я получала диплом по специальности «Математика, компьютерные науки», уже работала в управляющей компании сети из девяти ресторанов «Чайхона номер 1», отвечала за HR и Development. Не хотелось начинать все сначала, и я уже тогда видела много возможностей для развития внутри индустрии.
Через несколько лет, уже имея собственный бизнес и строя проекты совместно с партнерами, я запускала стартап, создавала новые продукты и развивала новые направления. Это привело меня к тому набору компетенций, который как нельзя кстати пришелся в VC. Пришлось осваивать много новой информации о сделках и о том, как общаться со стартапами. Было очень увлекательно. Еда — неотъемлемая часть нашей жизни, а для меня — дело на всю жизнь.
Анна Ненахова
партнер Fuel for Growth, корпоративного фонда «ЭФКО»
Инвестициями в сектор FoodTech я занялась случайно: неожиданно для себя в 2018 году оказалась в корпоративном инновационном центре «ЭФКО» под названием «Бирюч-НТ». На встрече ключевой акционер Валерий Кустов рассказывал о своем опыте создания масложировой индустрии в России, а также о видении развития пищевой промышленности, которая кардинально меняется на наших глазах. Меня поразила глобальность взглядов, практичность подхода, построенная инфраструктура, где каждый день десятки биотехнологов работают над созданием новых продуктов.
С точки зрения профессионального интереса, инвестиции в foodtech мне видятся наиболее привлекательными, так как отдельные сегменты обладают беспрецедентными темпами роста и доходностью (одно из подтверждений — выход на публичный рынок компании Beyond Meat, который оказался одним из самых успешных IPO за последние 10 лет среди технологических размещений). Кроме того, инвестируя и реализуя проекты в foodtech, есть возможность принести реальную пользу — повлиять на улучшение здоровья населения, стимулировать активное долголетие.
С точки зрения профессионального интереса, инвестиции в foodtech мне видятся наиболее привлекательными, так как отдельные сегменты обладают беспрецедентными темпами роста и доходностью (одно из подтверждений — выход на публичный рынок компании Beyond Meat, который оказался одним из самых успешных IPO за последние 10 лет среди технологических размещений). Кроме того, инвестируя и реализуя проекты в foodtech, есть возможность принести реальную пользу — повлиять на улучшение здоровья населения, стимулировать активное долголетие.
Ольга Суздалкина
Шеф-повар, нутрициолог
С детства мои самые яркие и теплые воспоминания ассоциировались со временем, проведенным у бабушки в деревне. Мы много и с увлечением занимались огородом, солили почки черной смородины, ферментировали яблоки, тушили мокрицу со сметаной еще тогда, когда о таких вещах повара не думали. Я всегда интуитивно знала, чувствовала, что буду работать с продуктом, и не так важно, фермерство ли это, производство, ресторан или фудтех. Достигнув определенных высот в сфере рекламы, я обзавелась некой уверенностью в способностях организовывать процессы. Поэтому я и решила объединить любовь к приготовлению здоровой пищи и организацию людей воедино.
— Почему в России и СНГ мало предпринимательниц, в том числе в сфере фудтеха? Есть ли вообще такое понятие, как бизнес по-женски?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Думаю, существует большое давление со стороны общества, которое создает культ идеальной жизни. Медиа рассказывают о красивых историях успеха и быстрых результатах, социальные сети пестрят образцовыми фото. У современной девушки изначально формируются высокие ожидания, и еще выше — ожидания от нее самой. Она ставит перед собой задачи быть успешной во многих областях жизни сразу. Из-за этого цена ошибки может казаться непосильной, это парализует или откладывает само действие. Особенность стартапа, как любого другого начинания, в том, что нужно быстро пробовать и ошибаться, учиться на ошибках, развиваться.
Кроме того, люди, чье детство проходило в турбулентных 90-х, относятся к построению карьеры более основательно. Как мне кажется, все еще сказывается влияние прошлых поколений, где стабильная работа ассоциировалась с хорошей зарплатой и достойной жизнью с социальными гарантиями. Свой стартап или бизнес — это не про стабильность. Но рынок труда меняется, становится нормой заниматься одновременно несколькими проектами, развиваться в разных направлениях и менять вид занятости. На мой взгляд, поколение 20-летних уже по-другому воспринимает понятие успешности и самореализации. Вселяет надежду то, что оно более открыто к исследованию себя и мира с позиции того, что важно в первую очередь для них самих.
Радует, что девушки все чаще получают отличное образование и занимаются сложными специальностями в сфере STEM, выбирают карьеры в IT и разработке продукта. Но не все выбирают основать компанию. Образ предпринимателя сейчас трансформируется, и я надеюсь, что в этой профессии тоже будет больше женщин.
Кроме того, люди, чье детство проходило в турбулентных 90-х, относятся к построению карьеры более основательно. Как мне кажется, все еще сказывается влияние прошлых поколений, где стабильная работа ассоциировалась с хорошей зарплатой и достойной жизнью с социальными гарантиями. Свой стартап или бизнес — это не про стабильность. Но рынок труда меняется, становится нормой заниматься одновременно несколькими проектами, развиваться в разных направлениях и менять вид занятости. На мой взгляд, поколение 20-летних уже по-другому воспринимает понятие успешности и самореализации. Вселяет надежду то, что оно более открыто к исследованию себя и мира с позиции того, что важно в первую очередь для них самих.
Радует, что девушки все чаще получают отличное образование и занимаются сложными специальностями в сфере STEM, выбирают карьеры в IT и разработке продукта. Но не все выбирают основать компанию. Образ предпринимателя сейчас трансформируется, и я надеюсь, что в этой профессии тоже будет больше женщин.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Я считаю, что у бизнеса нет гендерной принадлежности, так же, как и у любой работы. Порой в женщинах изначально не видят стратегов и сомневаются в их самоотверженности ввиду особенностей менталитета или социальных установок (ведь считается, что у женщины обязательно должны быть семья, дети, которые чаще всего отвлекают ее от бизнес-фокуса). При этом женщины во многих сферах более трудолюбивые, погружаются в детали.
Анна Ненахова
партнер Fuel for Growth, корпоративного фонда «ЭФКО»
На мой взгляд, понятия «бизнес по-женски» не существует. Каждый человек настолько индивидуален, что я бы не стала утверждать, что женщины ведут бизнес в одном стиле, а мужчины — в другом. Любые разговоры о гендерном равенстве или неравенстве — это от лукавого, я не знаю ни одного случая, чтобы энергичной, умной женщине отказали в реализации ее проекта только из-за пола.
Другой вопрос, что женщина при выборе «работа» или «семья» отдает предпочтение второму, а дилемма «доделать проект сегодня» или «забрать ребенка из садика» у нее даже не стоит. Именно поэтому при распределении важных задач отдается предпочтение мужчинам. Но не из-за гендера, а исключительно в соответствии с бизнес-выгодой.
Другой вопрос, что женщина при выборе «работа» или «семья» отдает предпочтение второму, а дилемма «доделать проект сегодня» или «забрать ребенка из садика» у нее даже не стоит. Именно поэтому при распределении важных задач отдается предпочтение мужчинам. Но не из-за гендера, а исключительно в соответствии с бизнес-выгодой.
Ольга Суздалкина
шеф-повар, нутрициолог
Я не склонна к сексизму и прочим разграничениям людей, поэтому считаю, что везде важно быть собой и делать то, что любишь. Тогда сравнительный анализ остается только хейтерам.
— Как обстоят дела с инвестициями в стартапы, которые возглавляют женщины? Почему в такие проекты до сих пор вкладывают меньше?
Taryn Andersen
основательница Impulse4women
Мы наблюдаем за тем, как растет интерес инвесторов к скаунтингу и инвестированию в проекты, где есть девушки-основательницы. Но для нас как венчурных инвесторов самое важное — общие критерии оценки стартапа, то есть бизнес-модель, монетизация и команда.
Есть несколько особенностей, связанных с фандрайзингом. Мужчины более предприимчивы и предпочитают чаще привлекать капитал для увеличения стоимости компании. Женщины обычно привлекают инвестиции сразу на следующие три года, хоть это и означает передачу большего количества акций по более низкой стоимости, просто чтобы избежать дополнительного сбора средств.
Кроме того, некоторым женщинам не хватает уверенности в себе, и их манера питчинга перед инвесторами порой не внушает уверенности в проект. Поэтому так важно практиковать питч минимум за четыре часа до встречи с инвестором и быть уверенной, что если бизнес-модель решает проблему, на рынке есть в этом потребность, у вас высокий шанс на получение инвестирования, и пол не играет роли. Важны отношения между партнерами, их видение, стратегия, ноу-хау бизнеса, образ мышления, нетворкинг.
Есть несколько особенностей, связанных с фандрайзингом. Мужчины более предприимчивы и предпочитают чаще привлекать капитал для увеличения стоимости компании. Женщины обычно привлекают инвестиции сразу на следующие три года, хоть это и означает передачу большего количества акций по более низкой стоимости, просто чтобы избежать дополнительного сбора средств.
Кроме того, некоторым женщинам не хватает уверенности в себе, и их манера питчинга перед инвесторами порой не внушает уверенности в проект. Поэтому так важно практиковать питч минимум за четыре часа до встречи с инвестором и быть уверенной, что если бизнес-модель решает проблему, на рынке есть в этом потребность, у вас высокий шанс на получение инвестирования, и пол не играет роли. Важны отношения между партнерами, их видение, стратегия, ноу-хау бизнеса, образ мышления, нетворкинг.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Мне кажется, что это, как и все движения на рынке, зависит от соотношения спроса и предложения. Я бы сказала, что и женщин, которые питчат и могут заразить инвестора своей идеей, вовлечь в свой талант и в свою компетенцию, в то будущее, которое они могут создать для проекта — мало. Наверное, потому что есть какие-то предубеждения относительно того, что женщине неплохо было бы везде успеть — и кашу приготовить утром, и после работы домой прийти пораньше. Подозреваю, что из-за этого мало девушек идут в бизнес и тем более — в стартапы. Не хватает уверенности в своих силах, в том, что все получится. Не нужно слушать никого, нужно верить в себя, в свой собственный дух.
— Какие сложности возникают у девушек-фаундеров на старте, и как с этим работать?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Я хочу обратить внимание на проблему, о которой, как мне кажется, недостаточно говорят и которая может быть мощным тормозом на старте. Это то, как в России дается обратная связь. Часто это негативный контекст и скептицизм, а не дискуссия о том, как сделать лучше и реализовать идею. Быстро и легко найдутся те, кто назовет 1001 причину, почему не получится и даже не стоит пробовать. Я не раз испытывала это на своем личном опыте: особенно, когда решила поменять корпоративную жизнь на мир предпринимательства. Важно уметь это анализировать, но еще важнее — брать ответственность за себя и проект, двигаться вперед с учетом конструктивной обратной связи.
Свой бизнес — это в принципе не так легко для любого, кто решает пойти этим путем. Хочется видеть больше поддержки и меньше критики вне зависимости от гендера. Веры в собственные возможности, упорства на пути к своей цели и ощущения свободы выбора порой не хватает девушкам. Над этим нужно работать.
Свой бизнес — это в принципе не так легко для любого, кто решает пойти этим путем. Хочется видеть больше поддержки и меньше критики вне зависимости от гендера. Веры в собственные возможности, упорства на пути к своей цели и ощущения свободы выбора порой не хватает девушкам. Над этим нужно работать.
Ольга Суздалкина
шеф-повар, нутрициолог
Сложности будут всегда. Но падения равны взлету, а сложности — продвижению в сторону выполнения нужных задач. Я научилась относиться к этому спокойно, как к факту, ведь с умиротворенным разумом можно решать задачи более эффективно.
— Что нужно, чтобы предпринимательниц становилось больше?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Больше позитивных примеров и развитие сообществ. На уровне образовательных инициатив было бы полезно поощрять детей с ранних лет пробовать делать свои собственные проекты, особенно в школе и университете, где есть возможность полностью организовать процесс, работать в команде. Одно дело — это идеально знать предмет и теорию, другое — попробовать применить это на практике.
Taryn Andersen
основательница Impulse4women
Правительства стран должны помогать в этом, предлагая бесплатные курсы и обучающие программы, на которых учат особенностям открытия и ведения бизнеса, а также предоставляя поддержку в процессе эволюции проектов. Другой вариант — это начинать знакомить с предпринимательством через систему образования — призы, гранты и конкурсы среди школьников. Это дает возможность моделировать процесс создания и развития идей.
Корпорации уже выделяют гранты предпринимательницам, поддерживая их инициативы. Помимо Impulse4women существует множество организаций, которые помогают расти основательницам.
Корпорации уже выделяют гранты предпринимательницам, поддерживая их инициативы. Помимо Impulse4women существует множество организаций, которые помогают расти основательницам.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Должно быть меньше социальных штампов, ограничивающих выбор. В образовании и в среде должны уделять внимание возможности для осознанного выбора каждого человека, критическому мышлению, умению аргументированно отстаивать свою позицию, ответственности, уважению и принятию решений.
— Что вы посоветуете девушкам, которые хотят запустить свой стартап (в фудтехе или другой сфере)?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Я бы посоветовала проактивный подход: если есть идея, нужно обязательно попробовать ее реализовать; верить в себя и идти вперед несмотря ни на что; найти ментора, который будет помогать в пути; получать опыт в смежных областях и заводить там деловые и дружеские связи. Также очень важно фиксировать успех и радоваться даже малым победам и достижениям.
Taryn Andersen
основательница Impulse4women
Когда у вас есть идея, проверяйте, решает ли она какую-то проблему, есть ли потребность на рынке, придется ли вам убеждать клиентов, чтобы продать им эту услугу или продукт. Думайте о команде — кто основатели, какие у них роли. Сделайте соглашение о партнерстве и распределите, кто чем будет заниматься. Еще одна переменная — это маркетинг и продажи, стратегическое видение, брендинг. Как, где и когда вы собираетесь выйти на рынок, какие есть конкуренты, какова ваша ценность по сравнению с ними? И не забывайте о нетворкинге.
Вам также надо изучить, какие есть клубы или группы бизнес-ангелов в вашем городе, прежде чем вы начнете активный фандрайзинг. Позже вам потребуется венчурный капитал, когда вы покажете свой трекшн и продемонстрируете MRR. Наконец, очень важно знать, какая у вас exit-стратегия, чтобы принимать правильные решения на любом этапе в соответствии с ней.
Вам также надо изучить, какие есть клубы или группы бизнес-ангелов в вашем городе, прежде чем вы начнете активный фандрайзинг. Позже вам потребуется венчурный капитал, когда вы покажете свой трекшн и продемонстрируете MRR. Наконец, очень важно знать, какая у вас exit-стратегия, чтобы принимать правильные решения на любом этапе в соответствии с ней.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Видеть в критике и сомнениях только точки роста. Не воспринимать обратную связь эмоционально, подключая сердце. Очень люблю фразу из сериала «Карточный домик», где Кевин Спейси слышит вопрос: «Как вы себя чувствуете, ведь вас ненавидит такое большое количество людей?», и отвечает: «Если бы я хотел всем нравиться, я бы стал шоуменом, а не президентом». Я сама проходила через это.
Надо слушать себя, верить в свою победу, в идею, заражать этим команду и пространство вокруг себя, влюблять в свою затею инвестора, и тогда все получится. Не важно, женщина ты или мужчина, нужно хорошо делать свою работу, любить то, что ты делаешь, и дарить хорошее настроение окружающим.
Надо слушать себя, верить в свою победу, в идею, заражать этим команду и пространство вокруг себя, влюблять в свою затею инвестора, и тогда все получится. Не важно, женщина ты или мужчина, нужно хорошо делать свою работу, любить то, что ты делаешь, и дарить хорошее настроение окружающим.
Ольга Суздалкина
Шеф-повар, нутрициолог
Забыть о цели в виде «известности», а полюбить процесс. Если ты понимаешь внутренние процессы и несёшь позитив, то результат не заставит себя ждать, но и это не должно быть самоцелью. Цель — искреннее служение людскому счастью и здоровью через еду.
Возможности для предпринимательниц из России
Impluse4women — международная некоммерческая организация, цель которой — повышение возможностей фандрайзинга для предпринимательниц в технологической сфере. Через matchmaking-платформу инициатива соединяет стартапы, которые основаны или управляются женщинами, а также проекты с социальной составляющей с ведущими инвесторами, корпорациями, частными и государственными учреждениями. Impulse4women также предоставляет девушкам-фаундерам необходимые инструменты и тренинги для усовершенствования навыков, чтобы увеличить шанс привлечения внешнего финансирования.
Cartier Women's Initiative — ежегодный конкурс бизнес-проектов, созданный Cartier совместно с бизнес-школой INSEAD в 2006 году ради поддержки предпринимательниц и продвижения их проектов по всему миру. Участвовать могут женщины, которые возглавляют социально значимые коммерческие стартапы. Победители получают грант в размере от $30 000 до $100 000 на развитие своего стартапа, возможность пройти обучение в программе Social Entrepreneurship Executive Education в INSEAD, поддержку бизнес-тренера и всей экосистемы Cartier Women's Initiative.
EY «Деловые женщины» — программа, которая направлена на поддержку женского предпринимательства и расширение возможностей карьерного роста среди женщин. Программа включает ежегодный конкурс и серию образовательных проектов и проводится в России с 2013 года в рамках международной инициативы EY по поддержке предпринимательства. В конкурсе могут принять участие женщины, которые владеют стабильными и успешными компаниями или являются руководителями высшего звена и вносят существенный вклад в развитие бизнеса. Участие дает информационную поддержку, повышение узнаваемости бренда и расширение сети профессиональных контактов.
Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» реализует комплексную программу поддержки женских предпринимательских инициатив. Среди их проектов: Индекс женской предпринимательской активности, федеральный проект «Мама-предприниматель», номинация «Лучший женский проект» в рамках национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» и другие. Вместе с Google Россия комитет запустил Women Digital Academy — всероссийские бесплатные курсы для женщин, которые уже управляют своим делом или только думают о том, чтобы открыть свой бизнес.
Forbes Woman Mercury Awards — премия Forbes и ювелирной компании Mercury для предпринимательниц, которые нашли самые креативные и эффективные решения для того, чтобы спасти свой бизнес в пандемию, а также активно участвовали в благотворительных и социальных проектах, направленных на борьбу с COVID-19 и помощь пострадавшим. Победительницы 2020 года получили специальных призы отMercury и стали героинями обложки сентябрьского номера Forbes Woman.
Cartier Women's Initiative — ежегодный конкурс бизнес-проектов, созданный Cartier совместно с бизнес-школой INSEAD в 2006 году ради поддержки предпринимательниц и продвижения их проектов по всему миру. Участвовать могут женщины, которые возглавляют социально значимые коммерческие стартапы. Победители получают грант в размере от $30 000 до $100 000 на развитие своего стартапа, возможность пройти обучение в программе Social Entrepreneurship Executive Education в INSEAD, поддержку бизнес-тренера и всей экосистемы Cartier Women's Initiative.
EY «Деловые женщины» — программа, которая направлена на поддержку женского предпринимательства и расширение возможностей карьерного роста среди женщин. Программа включает ежегодный конкурс и серию образовательных проектов и проводится в России с 2013 года в рамках международной инициативы EY по поддержке предпринимательства. В конкурсе могут принять участие женщины, которые владеют стабильными и успешными компаниями или являются руководителями высшего звена и вносят существенный вклад в развитие бизнеса. Участие дает информационную поддержку, повышение узнаваемости бренда и расширение сети профессиональных контактов.
Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» реализует комплексную программу поддержки женских предпринимательских инициатив. Среди их проектов: Индекс женской предпринимательской активности, федеральный проект «Мама-предприниматель», номинация «Лучший женский проект» в рамках национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» и другие. Вместе с Google Россия комитет запустил Women Digital Academy — всероссийские бесплатные курсы для женщин, которые уже управляют своим делом или только думают о том, чтобы открыть свой бизнес.
Forbes Woman Mercury Awards — премия Forbes и ювелирной компании Mercury для предпринимательниц, которые нашли самые креативные и эффективные решения для того, чтобы спасти свой бизнес в пандемию, а также активно участвовали в благотворительных и социальных проектах, направленных на борьбу с COVID-19 и помощь пострадавшим. Победительницы 2020 года получили специальных призы отMercury и стали героинями обложки сентябрьского номера Forbes Woman.
© Rusbase, 2020
Автор проекта: Анна Гишко
Над проектом работали: Татьяна Петрущенкова
Светлана Зыкова
Дизайн: Екатерина Бороздина
Фото на обложке: Anton27, Shutterstock
Над проектом работали: Татьяна Петрущенкова
Светлана Зыкова
Дизайн: Екатерина Бороздина
Фото на обложке: Anton27, Shutterstock
Специальный проект
Татьяна Петрущенкова