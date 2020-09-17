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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Как приготовить бизнес:
6 историй успеха
фудтех-предпринимательниц
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Как приготовить бизнес:
6 историй успеха
фудтех-предпринимательниц
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По данным PitchBook, в 2018 году компании, основанные женщинами, привлекли $4,3 млрд, всего 1,7% от общего объема венчурного финансирования за год. В 2019 году в США такие компании получили рекордные $3,3 млрд, однако эта сумма составила лишь 2,8% от общей суммы венчурных инвестиций в американские стартапы.

Глобальные данные от Crunchbase показывают схожие тренды: согласно отчету Funding to the Female Founders, в 2010 году стартапы, которые возглавляли только женщины, получили 3% от общего объема инвестиций, и спустя девять лет это соотношение не изменилось. А исследование DocSend 2020 года показало, что инвесторы тратят на 50% больше времени, изучая слайды дека с информацией по трекшену, если видят на слайде с командой только девушек.

Похожая ситуация видна и за пределами фандрайзинга. Например, Index of Woman Enterpreneurs от Mastercard показывает, что Россия находится на 6 месте по процентному соотношению женщин среди предпринимателей, но их все равно менее трети от общего количества. При этом в исследовании отмечается, что в России примерно 4 из 10 предпринимателей запускают собственный бизнес из нужды, а общее восприятие предпринимательства скорее негативное.
В этом проекте мы собрали истории предпринимательниц, которые несмотря на сложности и кризис смогли добиться успеха на фудтех-рынке. Компании наших героинь доставляют готовые блюда и продукты с рецептами, производят натуральные снеки и суперфуды, развивают IT-продукты в сфере ритейла.

Мы поговорили с основательницами о том, как они пришли в фудтех и как привлекали инвестиции, как росли их проекты, что происходило с ними в период пандемии и каково это — быть женщиной-предпринимателем. Мы также обсудили с экспертами рынка, почему в стартапы, созданные девушками, вкладывают меньше, как с этим справляться и что нужно сделать государству и обществу,
чтобы ситуация изменилась.

Проект будет дополняться, следите за обновлениями!
Юлия Марсель
Юлия Марсель, Артем Пономарев и Георгий Железный основали проект в 2018 году. С тех пор продукция Greenwise появилась на полках «ВкусВилл», «Азбуки вкуса», X5 Retail Group, «Глобус», Auchan, более чем в 1300 магазинах и 90 городах России, а также за рубежом — в Эстонии, Латвии, Венгрии. Выручка Greenwise от продажи растительного мяса в первом квартале 2020 года составила 7,5 миллионов рублей.
№1
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: производитель растительных альтернатив мясным продуктам Greenwise
Читать на RB.RU
Наталия Шагарина
Проект в 2012 году основали бывший продакт-менеджер «Яндекса» Наталия Шагарина и программист Святослав Иванов. В 2015 году «Яндекс» приобрел 10% «Едадила», а в 2018 увеличил долю до 100%. Сегодня компания агрегирует скидки 650 российских сетей, а количество пользователей сервиса в месяц достигло 12 миллионов.
№2
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: агрегатор скидок и спецпредложений российских торговых сетей «Едадил»
Читать на RB.RU
Ольга Зиновьева
Идея бизнеса пришла к Ольге в 2013 году во время учебы в Гарвардской школе бизнеса. В 2014 году она привлекла американские инвестиции и запустила проект в Москве. С тех пор команда Elementaree разрослась до 100+ человек. Компания продает полмиллиона блюд в месяц и растет более чем в 2 раза год от года.
№3
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: сервис доставки наборов с рецептами Elementaree
Читать на RB.RU
Кристина Воробьева
Компания была основана в 2014 году Кристиной и Дмитрием Воробьевыми и с тех пор выросла до собственного производства площадью 500 кв. метров и максимальным объемом выпуска 10 тысяч единиц продукции в сутки. Eat and Train обслуживает 400-600 клиентов в день, работает в B2C и B2B и за пять лет накормила 9 тысяч клиентов.
№4
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: сервис доставки правильного питания в контейнерах Eat and Train
Читать на RB.RU
Алиса Басырова
Алиса, ex-консультант McKinsey и выпускница МГИМО, запустила проект в 23 года. За три года Holy Corn прошел путь от маленького бренда до компании, которая выпускает 500 тысяч пачек продукции в месяц и сотрудничает с «‎Магнитом», Х5 Retail Group, «‎Дикси», «‎Лентой», Metro CC, «‎Окей» и другими крупными российскими сетями.
№5
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: FMCG-компания, производитель натурального попкорна Holy Corn
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Наталья Хазова и
Анна Таранина

Проект придумали сестры Наталья и Анна в 2017 году. Сейчас «Зеленая соль» продается в онлайне и офлайне, сотрудничает с магазинами здорового питания в Москве и регионах, а на международном дегустационном конкурсе «Продэкспо-2020» ее признали «Лучшим инновационным продуктом».
№6
РЕЦЕПТ
БИЗНЕСА
Бизнес: производитель растительного солезаменителя из саликорнии «Зеленая соль»
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— Как вы попали в «бизнес на еде»? Что вас привлекло в фудтехе?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Я долгое время работала в крупных международных компаниях, занималась финансами. В какой-то момент поняла, что хочу для себя новый этап развития, и взяла паузу, sabbatical leave. В этот период вне работы я путешествовала, жила в другой стране, пробовала новые хобби. У меня изменился ритм жизни, я стала существенно больше следить за питанием, плюс мой молодой человек был отчаянным foodie.

После возвращения в Москву для меня стало еще более очевидным, что в городе недостаточно опций в сегменте healthy fastfood — то, чем можно оперативно перекусить в ограниченный отрезок времени, не теряя во вкусе, качестве и свежести еды. Это было моей вечной болью в интенсивном рабочем графике. Я нашла интересные бизнес-модели, популярные за рубежом, но еще не реализованные до конца в России, и решила, что попробую создать проект с нуля.

В первую очередь это строилось на личном интересе и увлеченности. При этом я осознавала, что захожу в новую индустрию, где нужно многому научиться, и это драйвило и пугало одновременно. Но я была уверена, что с нужным подходом смогу выстроить работающую систему. Прошла путь от идеи, исследования рынка, расчетов, custdev, разработки MVP и бренда до первых продаж. Они показали, что мои ожидания были более оптимистичными, чем реальная боль на рынке. Потребители пока достаточно консервативны с точки зрения ежедневной еды, и хотя кажется, что про ЗОЖ-тренды все активнее говорят, не такая большая прослойка людей следует им на регулярной основе.

По этой и другим причинам я остановила проект, но продолжила путь в foodtech и сейчас занимаюсь инвестированием в этом сегменте: ищу перспективные стартапы и помогаю им расти с такой скоростью, чтобы в итоге вложения в них кратно окупились. Мой проект стал своеобразным мостом к новому направлению, это некий гибридный опыт. Думаю, что при должном упорстве и желании учиться новому, развиваться, любой путь возможен.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Еда выбрала меня в самом начале карьеры. Обзвон компаний с вакансиями и поиск тех, кто не просил прийти на собеседование в купальнике, привел меня в Subway (тогда он запускался американцами) в Жулебино. Через пару месяцев я попала в ресторан El Rincon Español в гостинице Москва. Мне понравилось работать там: гибкий график позволял совмещать работу с учебой, было много общения с интересными людьми, информации — я была в центре событий.

Когда я получала диплом по специальности «Математика, компьютерные науки», уже работала в управляющей компании сети из девяти ресторанов «Чайхона номер 1», отвечала за HR и Development. Не хотелось начинать все сначала, и я уже тогда видела много возможностей для развития внутри индустрии.

Через несколько лет, уже имея собственный бизнес и строя проекты совместно с партнерами, я запускала стартап, создавала новые продукты и развивала новые направления. Это привело меня к тому набору компетенций, который как нельзя кстати пришелся в VC. Пришлось осваивать много новой информации о сделках и о том, как общаться со стартапами. Было очень увлекательно. Еда — неотъемлемая часть нашей жизни, а для меня — дело на всю жизнь.
Анна Ненахова
партнер Fuel for Growth, корпоративного фонда «ЭФКО»
Инвестициями в сектор FoodTech я занялась случайно: неожиданно для себя в 2018 году оказалась в корпоративном инновационном центре «ЭФКО» под названием «Бирюч-НТ». На встрече ключевой акционер Валерий Кустов рассказывал о своем опыте создания масложировой индустрии в России, а также о видении развития пищевой промышленности, которая кардинально меняется на наших глазах. Меня поразила глобальность взглядов, практичность подхода, построенная инфраструктура, где каждый день десятки биотехнологов работают над созданием новых продуктов.

С точки зрения профессионального интереса, инвестиции в foodtech мне видятся наиболее привлекательными, так как отдельные сегменты обладают беспрецедентными темпами роста и доходностью (одно из подтверждений — выход на публичный рынок компании Beyond Meat, который оказался одним из самых успешных IPO за последние 10 лет среди технологических размещений). Кроме того, инвестируя и реализуя проекты в foodtech, есть возможность принести реальную пользу — повлиять на улучшение здоровья населения, стимулировать активное долголетие.
Ольга Суздалкина
Шеф-повар, нутрициолог
С детства мои самые яркие и теплые воспоминания ассоциировались со временем, проведенным у бабушки в деревне. Мы много и с увлечением занимались огородом, солили почки черной смородины, ферментировали яблоки, тушили мокрицу со сметаной еще тогда, когда о таких вещах повара не думали. Я всегда интуитивно знала, чувствовала, что буду работать с продуктом, и не так важно, фермерство ли это, производство, ресторан или фудтех. Достигнув определенных высот в сфере рекламы, я обзавелась некой уверенностью в способностях организовывать процессы. Поэтому я и решила объединить любовь к приготовлению здоровой пищи и организацию людей воедино.
— Почему в России и СНГ мало предпринимательниц, в том числе в сфере фудтеха? Есть ли вообще такое понятие, как бизнес по-женски?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Думаю, существует большое давление со стороны общества, которое создает культ идеальной жизни. Медиа рассказывают о красивых историях успеха и быстрых результатах, социальные сети пестрят образцовыми фото. У современной девушки изначально формируются высокие ожидания, и еще выше — ожидания от нее самой. Она ставит перед собой задачи быть успешной во многих областях жизни сразу. Из-за этого цена ошибки может казаться непосильной, это парализует или откладывает само действие. Особенность стартапа, как любого другого начинания, в том, что нужно быстро пробовать и ошибаться, учиться на ошибках, развиваться.

Кроме того, люди, чье детство проходило в турбулентных 90-х, относятся к построению карьеры более основательно. Как мне кажется, все еще сказывается влияние прошлых поколений, где стабильная работа ассоциировалась с хорошей зарплатой и достойной жизнью с социальными гарантиями. Свой стартап или бизнес — это не про стабильность. Но рынок труда меняется, становится нормой заниматься одновременно несколькими проектами, развиваться в разных направлениях и менять вид занятости. На мой взгляд, поколение 20-летних уже по-другому воспринимает понятие успешности и самореализации. Вселяет надежду то, что оно более открыто к исследованию себя и мира с позиции того, что важно в первую очередь для них самих.

Радует, что девушки все чаще получают отличное образование и занимаются сложными специальностями в сфере STEM, выбирают карьеры в IT и разработке продукта. Но не все выбирают основать компанию. Образ предпринимателя сейчас трансформируется, и я надеюсь, что в этой профессии тоже будет больше женщин.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Я считаю, что у бизнеса нет гендерной принадлежности, так же, как и у любой работы. Порой в женщинах изначально не видят стратегов и сомневаются в их самоотверженности ввиду особенностей менталитета или социальных установок (ведь считается, что у женщины обязательно должны быть семья, дети, которые чаще всего отвлекают ее от бизнес-фокуса). При этом женщины во многих сферах более трудолюбивые, погружаются в детали.
Анна Ненахова
партнер Fuel for Growth, корпоративного фонда «ЭФКО»
На мой взгляд, понятия «бизнес по-женски» не существует. Каждый человек настолько индивидуален, что я бы не стала утверждать, что женщины ведут бизнес в одном стиле, а мужчины — в другом. Любые разговоры о гендерном равенстве или неравенстве — это от лукавого, я не знаю ни одного случая, чтобы энергичной, умной женщине отказали в реализации ее проекта только из-за пола.

Другой вопрос, что женщина при выборе «работа» или «семья» отдает предпочтение второму, а дилемма «доделать проект сегодня» или «забрать ребенка из садика» у нее даже не стоит. Именно поэтому при распределении важных задач отдается предпочтение мужчинам. Но не из-за гендера, а исключительно в соответствии с бизнес-выгодой.
Ольга Суздалкина
шеф-повар, нутрициолог
Я не склонна к сексизму и прочим разграничениям людей, поэтому считаю, что везде важно быть собой и делать то, что любишь. Тогда сравнительный анализ остается только хейтерам.
— Как обстоят дела с инвестициями в стартапы, которые возглавляют женщины? Почему в такие проекты до сих пор вкладывают меньше?
Taryn Andersen
основательница Impulse4women
Мы наблюдаем за тем, как растет интерес инвесторов к скаунтингу и инвестированию в проекты, где есть девушки-основательницы. Но для нас как венчурных инвесторов самое важное — общие критерии оценки стартапа, то есть бизнес-модель, монетизация и команда.

Есть несколько особенностей, связанных с фандрайзингом. Мужчины более предприимчивы и предпочитают чаще привлекать капитал для увеличения стоимости компании. Женщины обычно привлекают инвестиции сразу на следующие три года, хоть это и означает передачу большего количества акций по более низкой стоимости, просто чтобы избежать дополнительного сбора средств.

Кроме того, некоторым женщинам не хватает уверенности в себе, и их манера питчинга перед инвесторами порой не внушает уверенности в проект. Поэтому так важно практиковать питч минимум за четыре часа до встречи с инвестором и быть уверенной, что если бизнес-модель решает проблему, на рынке есть в этом потребность, у вас высокий шанс на получение инвестирования, и пол не играет роли. Важны отношения между партнерами, их видение, стратегия, ноу-хау бизнеса, образ мышления, нетворкинг.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Мне кажется, что это, как и все движения на рынке, зависит от соотношения спроса и предложения. Я бы сказала, что и женщин, которые питчат и могут заразить инвестора своей идеей, вовлечь в свой талант и в свою компетенцию, в то будущее, которое они могут создать для проекта — мало. Наверное, потому что есть какие-то предубеждения относительно того, что женщине неплохо было бы везде успеть — и кашу приготовить утром, и после работы домой прийти пораньше. Подозреваю, что из-за этого мало девушек идут в бизнес и тем более — в стартапы. Не хватает уверенности в своих силах, в том, что все получится. Не нужно слушать никого, нужно верить в себя, в свой собственный дух.
— Какие сложности возникают у девушек-фаундеров на старте, и как с этим работать?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Я хочу обратить внимание на проблему, о которой, как мне кажется, недостаточно говорят и которая может быть мощным тормозом на старте. Это то, как в России дается обратная связь. Часто это негативный контекст и скептицизм, а не дискуссия о том, как сделать лучше и реализовать идею. Быстро и легко найдутся те, кто назовет 1001 причину, почему не получится и даже не стоит пробовать. Я не раз испытывала это на своем личном опыте: особенно, когда решила поменять корпоративную жизнь на мир предпринимательства. Важно уметь это анализировать, но еще важнее — брать ответственность за себя и проект, двигаться вперед с учетом конструктивной обратной связи.

Свой бизнес — это в принципе не так легко для любого, кто решает пойти этим путем. Хочется видеть больше поддержки и меньше критики вне зависимости от гендера. Веры в собственные возможности, упорства на пути к своей цели и ощущения свободы выбора порой не хватает девушкам. Над этим нужно работать.
Ольга Суздалкина
шеф-повар, нутрициолог
Сложности будут всегда. Но падения равны взлету, а сложности — продвижению в сторону выполнения нужных задач. Я научилась относиться к этому спокойно, как к факту, ведь с умиротворенным разумом можно решать задачи более эффективно.
— Что нужно, чтобы предпринимательниц становилось больше?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Больше позитивных примеров и развитие сообществ. На уровне образовательных инициатив было бы полезно поощрять детей с ранних лет пробовать делать свои собственные проекты, особенно в школе и университете, где есть возможность полностью организовать процесс, работать в команде. Одно дело — это идеально знать предмет и теорию, другое — попробовать применить это на практике.
Taryn Andersen
основательница Impulse4women
Правительства стран должны помогать в этом, предлагая бесплатные курсы и обучающие программы, на которых учат особенностям открытия и ведения бизнеса, а также предоставляя поддержку в процессе эволюции проектов. Другой вариант — это начинать знакомить с предпринимательством через систему образования — призы, гранты и конкурсы среди школьников. Это дает возможность моделировать процесс создания и развития идей.

Корпорации уже выделяют гранты предпринимательницам, поддерживая их инициативы. Помимо Impulse4women существует множество организаций, которые помогают расти основательницам.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Должно быть меньше социальных штампов, ограничивающих выбор. В образовании и в среде должны уделять внимание возможности для осознанного выбора каждого человека, критическому мышлению, умению аргументированно отстаивать свою позицию, ответственности, уважению и принятию решений.
— Что вы посоветуете девушкам, которые хотят запустить свой стартап (в фудтехе или другой сфере)?
Анна Гишко
амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта
Я бы посоветовала проактивный подход: если есть идея, нужно обязательно попробовать ее реализовать; верить в себя и идти вперед несмотря ни на что; найти ментора, который будет помогать в пути; получать опыт в смежных областях и заводить там деловые и дружеские связи. Также очень важно фиксировать успех и радоваться даже малым победам и достижениям.
Taryn Andersen
основательница Impulse4women
Когда у вас есть идея, проверяйте, решает ли она какую-то проблему, есть ли потребность на рынке, придется ли вам убеждать клиентов, чтобы продать им эту услугу или продукт. Думайте о команде — кто основатели, какие у них роли. Сделайте соглашение о партнерстве и распределите, кто чем будет заниматься. Еще одна переменная — это маркетинг и продажи, стратегическое видение, брендинг. Как, где и когда вы собираетесь выйти на рынок, какие есть конкуренты, какова ваша ценность по сравнению с ними? И не забывайте о нетворкинге.

Вам также надо изучить, какие есть клубы или группы бизнес-ангелов в вашем городе, прежде чем вы начнете активный фандрайзинг. Позже вам потребуется венчурный капитал, когда вы покажете свой трекшн и продемонстрируете MRR. Наконец, очень важно знать, какая у вас exit-стратегия, чтобы принимать правильные решения на любом этапе в соответствии с ней.
Наталья Авдеева
портфолио-менеджер FoodPro.tech, куратор курса в Moscow Food Academy
Видеть в критике и сомнениях только точки роста. Не воспринимать обратную связь эмоционально, подключая сердце. Очень люблю фразу из сериала «Карточный домик», где Кевин Спейси слышит вопрос: «Как вы себя чувствуете, ведь вас ненавидит такое большое количество людей?», и отвечает: «Если бы я хотел всем нравиться, я бы стал шоуменом, а не президентом». Я сама проходила через это.

Надо слушать себя, верить в свою победу, в идею, заражать этим команду и пространство вокруг себя, влюблять в свою затею инвестора, и тогда все получится. Не важно, женщина ты или мужчина, нужно хорошо делать свою работу, любить то, что ты делаешь, и дарить хорошее настроение окружающим.
Ольга Суздалкина
Шеф-повар, нутрициолог
Забыть о цели в виде «известности», а полюбить процесс. Если ты понимаешь внутренние процессы и несёшь позитив, то результат не заставит себя ждать, но и это не должно быть самоцелью. Цель — искреннее служение людскому счастью и здоровью через еду.
Возможности для предпринимательниц из России
Impluse4women — международная некоммерческая организация, цель которой — повышение возможностей фандрайзинга для предпринимательниц в технологической сфере. Через matchmaking-платформу инициатива соединяет стартапы, которые основаны или управляются женщинами, а также проекты с социальной составляющей с ведущими инвесторами, корпорациями, частными и государственными учреждениями. Impulse4women также предоставляет девушкам-фаундерам необходимые инструменты и тренинги для усовершенствования навыков, чтобы увеличить шанс привлечения внешнего финансирования.

Cartier Women's Initiative — ежегодный конкурс бизнес-проектов, созданный Cartier совместно с бизнес-школой INSEAD в 2006 году ради поддержки предпринимательниц и продвижения их проектов по всему миру. Участвовать могут женщины, которые возглавляют социально значимые коммерческие стартапы. Победители получают грант в размере от $30 000 до $100 000 на развитие своего стартапа, возможность пройти обучение в программе Social Entrepreneurship Executive Education в INSEAD, поддержку бизнес-тренера и всей экосистемы Cartier Women's Initiative.

EY «Деловые женщины» — программа, которая направлена на поддержку женского предпринимательства и расширение возможностей карьерного роста среди женщин. Программа включает ежегодный конкурс и серию образовательных проектов и проводится в России с 2013 года в рамках международной инициативы EY по поддержке предпринимательства. В конкурсе могут принять участие женщины, которые владеют стабильными и успешными компаниями или являются руководителями высшего звена и вносят существенный вклад в развитие бизнеса. Участие дает информационную поддержку, повышение узнаваемости бренда и расширение сети профессиональных контактов.

Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» реализует комплексную программу поддержки женских предпринимательских инициатив. Среди их проектов: Индекс женской предпринимательской активности, федеральный проект «Мама-предприниматель», номинация «Лучший женский проект» в рамках национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» и другие. Вместе с Google Россия комитет запустил Women Digital Academy — всероссийские бесплатные курсы для женщин, которые уже управляют своим делом или только думают о том, чтобы открыть свой бизнес.

Forbes Woman Mercury Awards — премия Forbes и ювелирной компании Mercury для предпринимательниц, которые нашли самые креативные и эффективные решения для того, чтобы спасти свой бизнес в пандемию, а также активно участвовали в благотворительных и социальных проектах, направленных на борьбу с COVID-19 и помощь пострадавшим. Победительницы 2020 года получили специальных призы отMercury и стали героинями обложки сентябрьского номера Forbes Woman.


© Rusbase, 2020
Автор проекта: Анна Гишко

Над проектом работали: Татьяна Петрущенкова
Светлана Зыкова

Дизайн: Екатерина Бороздина
Фото на обложке: Anton27, Shutterstock




Специальный проект
Татьяна Петрущенкова