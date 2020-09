По данным PitchBook, в 2018 году компании, основанные женщинами, привлекли $4,3 млрд, всего 1,7% от общего объема венчурного финансирования за год. В 2019 году в США такие компании получили рекордные $3,3 млрд, однако эта сумма составила лишь 2,8% от общей суммы венчурных инвестиций в американские стартапы.



Глобальные данные от Crunchbase показывают схожие тренды: согласно отчету Funding to the Female Founders, в 2010 году стартапы, которые возглавляли только женщины, получили 3% от общего объема инвестиций, и спустя девять лет это соотношение не изменилось. А исследование DocSend 2020 года показало, что инвесторы тратят на 50% больше времени, изучая слайды дека с информацией по трекшену, если видят на слайде с командой только девушек.



Похожая ситуация видна и за пределами фандрайзинга. Например, Index of Woman Enterpreneurs от Mastercard показывает, что Россия находится на 6 месте по процентному соотношению женщин среди предпринимателей, но их все равно менее трети от общего количества. При этом в исследовании отмечается, что в России примерно 4 из 10 предпринимателей запускают собственный бизнес из нужды, а общее восприятие предпринимательства скорее негативное.