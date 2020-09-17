Анна Гишко

амбассадор Impulse4women в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech, автор проекта

Я долгое время работала в крупных международных компаниях, занималась финансами. В какой-то момент поняла, что хочу для себя новый этап развития, и взяла паузу, sabbatical leave. В этот период вне работы я путешествовала, жила в другой стране, пробовала новые хобби. У меня изменился ритм жизни, я стала существенно больше следить за питанием, плюс мой молодой человек был отчаянным foodie.



После возвращения в Москву для меня стало еще более очевидным, что в городе недостаточно опций в сегменте healthy fastfood — то, чем можно оперативно перекусить в ограниченный отрезок времени, не теряя во вкусе, качестве и свежести еды. Это было моей вечной болью в интенсивном рабочем графике. Я нашла интересные бизнес-модели, популярные за рубежом, но еще не реализованные до конца в России, и решила, что попробую создать проект с нуля.



В первую очередь это строилось на личном интересе и увлеченности. При этом я осознавала, что захожу в новую индустрию, где нужно многому научиться, и это драйвило и пугало одновременно. Но я была уверена, что с нужным подходом смогу выстроить работающую систему. Прошла путь от идеи, исследования рынка, расчетов, custdev, разработки MVP и бренда до первых продаж. Они показали, что мои ожидания были более оптимистичными, чем реальная боль на рынке. Потребители пока достаточно консервативны с точки зрения ежедневной еды, и хотя кажется, что про ЗОЖ-тренды все активнее говорят, не такая большая прослойка людей следует им на регулярной основе.



По этой и другим причинам я остановила проект, но продолжила путь в foodtech и сейчас занимаюсь инвестированием в этом сегменте: ищу перспективные стартапы и помогаю им расти с такой скоростью, чтобы в итоге вложения в них кратно окупились. Мой проект стал своеобразным мостом к новому направлению, это некий гибридный опыт. Думаю, что при должном упорстве и желании учиться новому, развиваться, любой путь возможен.

