«Клиенты оставляют ключи нашим курьерам, значит, мы все делаем правильно»

Eat and Train — сервис доставки правильного питания в контейнерах, который работает в B2C и B2B-сегментах. Компания была основана в 2014 году Кристиной и Дмитрием Воробьевыми и с тех пор выросла до собственного производства площадью 500 кв. метров и максимальным объемом выпуска 10 тысяч единиц продукции в сутки. Eat and Train обслуживает 400-600 клиентов в день, которые заказывают как разовые наборы, так и регулярную ежедневную доставку по программам питания. За пять лет компания накормила 9 тысяч клиентов, рассказывает основательница.

О проекте

— Расскажите коротко про ваш проект.

— Проект называется Eat and Train («Ешь и тренируйся»). Изначально это была идея доставки готовой еды с определенной калорийностью для спортсменов, профессионалов или любителей, которым нужно похудеть или набрать массу. В дальнейшем выяснилось, что наши клиенты — обычные люди: кто-то активно занимается спортом, кто-то предпочитает небольшие нагрузки, кто-то просто не любит готовить, но хочет питаться полезной едой.

Сейчас я называю нашу компанию «Eat and Train — производство здоровой еды», потому что за годы существования мы доросли до собственного производства и работаем не только на доставку рационов.

Сейчас у нас 4 программы питания — сбалансированное, вегетарианское, низкоуглеводное и трехразовое, от 800 до 3000 ккал, и интернет-магазин с готовыми блюдами со сроком хранения 96 часов.

Мы также работаем в B2B-сегменте и поставляем еду в офисы, микромаркеты и вендинговые аппараты. Доставка — собственная.

— Как возникла идея проекта? Почему вы выбрали именно эту нишу?

— Идея возникла в 2013 году, когда я начала активно заниматься спортом. До этого я не задумывалась о питании, но в раздевалке после тренировки постоянно слышала разговоры о том, кто что ест, видела, как кто-то из девочек начинает пить протеин или жевать творог. Я начала погружаться в это, читать, спрашивать, общаться с тренером.

Я занималась тайским боксом, мне приходилось тратить почти три часа на дорогу в зал, два часа на тренировку, и у меня вообще не оставалось времени на готовку. И я тогда подумала: «Вот бы кто-нибудь готовил за меня».

Я готовила себе, потом тренеру, друзьям, друзьям друзей. Так и завертелось. Тогда на рынке никого не было, кроме Just for you и еще пары компаний, у которых рационы стоили 3-5 тысяч рублей за день. А я мечтала сделать еду доступной, до тысячи рублей за день. У меня получилось.

— Чем вы отличаетесь от конкурентов? В чем ваше преимущество?

— Я считаю, что еда — это в принципе очень субъективно. Каким бы удобным ни был сайт, приложение или что-то еще, все равно в еде главное — вкус.

Нашим преимуществом я считаю соотношение цены и качества. Мы делаем еду за 990 рублей в день (со скидкой на месяц) с ежедневной доставкой. Мы не используем сахар, не жарим на масле, у нас хорошее сырье — качественная рыба, мясо, натуральная молочка, овощи, фрукты. Да, это и сложнее, и дороже, но зато на выходе получается действительно полезная еда.

Кому-то нравится у нас, а кому-то — в другом сервисе, это нормально.

— Привлекали ли вы инвестиции?

— Инвестиций не привлекали, развивались и развиваемся за счет собственных средств. Благодаря тому, что мы не зависим от инвесторских денег, мы можем делать продукт, который соответствует нашим ценностям. Мы не гонимся за мега прибылью, что позволяет умеренно расти, не теряя в качестве.

Мы можем позволить себе делать честный продукт. Я не хочу, чтоб у нас был гигантский завод, на котором выпускается невкусная еда.

— Какие у вас планы по развитию проекта?

— Сейчас, в связи с пандемией, мы пересматриваем все планы по развитию и прорабатываем новую стратегию. Пока ситуация каждый день меняется, и строить долгоиграющие планы мы не хотим. Идей много, смотрим и просчитываем.

О рынке

— Как коронакризис повлиял на ваш бизнес? На рынок в целом?

— Многие, когда слышат, что я занимаюсь доставкой, говорят: «О, вы-то наверно на коне! Ваше время пришло!». Но, на самом деле, мы очень ощутили на себе закрытие офисов: прекратились поставки, эта часть бизнеса на время карантина просто вымерла.

Заказы в B2C просели на 30% — многие уехали в изоляцию, другие боялись заказывать готовую еду. Кто-то стал готовить дома, потому что появилось свободное время, кто-то отказался от заказов, честно признавшись, что его сократили.

B2B-партнеры полностью остановили заказы продукции, поэтому до июня мы вообще не готовили для этого сегмента.

На производстве пришлось немного перестроить процессы, увеличить вложения в безопасность, закупать средства защиты в больших количествах, чем обычно.

— В целом, как развивается ваш рыночный сегмент?

— Мы существуем с 2014 года, за это время рынок очень поменялся, появилось много новых форматов. Но у нас есть своя ниша. По моим ощущениям, она сформирована: есть небольшой рост, но не как два-три года назад. Хотя формат питания готовой едой уже становится привычным, тенденция на ЗОЖ сохраняется.

О команде и ведении бизнеса

— Кто основатели вашей компании?

— Основатели — я и мой муж, у нас семейный бизнес. Думаю, секрет успеха в искренности, любви и вере в продукт. Не только у нас, основателей, но и у всей команды (сейчас у нас 40 сотрудников). В еде главное — вкус, в сервисе — человеческое отношение, а в команде — вовремя выплаченная достойная зарплата.

Каким бы навороченным ни было IT-решение, какой бы удобной ни была доставка, если еда невкусная и готовится непонятно из чего, а по телефону тебе хамят, зачем все это?

Я искренне верю в пользу правильного питания, сама питаюсь нашей едой, проверяю составы, калорийность и вкус. А команда верит мне и идет за мной и моими идеями. Клиенты оставляют ключи курьерам, значит, мы делаем все правильно.

— Что самое сложное для вас именно в этом бизнесе и в целом в предпринимательстве?

— Для меня самое сложное — совмещать бизнес и семью. И вовремя отдыхать, восполнять ресурс. Меня спасает спорт — бег, плавание, участие в триатлонных или беговых стартах, прогулки, а также время в тишине и одиночестве.

— Ваше самое сложное решение в бизнесе?

— Несколько раз нам приходилось делать шаг назад, чтобы потом вырасти. Даже когда понимаешь, что это во благо, все равно решиться на это непросто.

Например, в первый год существования мы на счастливой волне решили снять производство побольше, но не вытянули. Обидно было терять деньги, которые мы заплатили агенту, взнос и так далее, особенно, когда на старте каждая копейка была на счету.

Глобальных провалов, к счастью, не было. В моменте было больно, обидно, но сейчас, оглядываясь назад, думаю, что это, в целом, мелочи.

— Что в вашей работе и предпринимательстве вам нравится больше всего?

— Ощущать, что мы делаем людей счастливыми, освобождаем им время на что-то более важное. А в предпринимательстве в целом мне нравится, что я могу создавать что-то новое и решать какие-то людские «боли».

О женском предпринимательстве

— Как вы считаете, почему в России мало девушек-основательниц бизнеса?

— По моим ощущениям, хотя я сужу скорее по своему окружению, предпринимательниц сейчас очень много. Меня окружают классные девушки, у которых абсолютно разные бизнесы, начиная от производства одежды, заканчивая крупными, сложными IT-проектами. Все такие сильные, они меня заряжают.

— Что нужно сделать (государству, обществу, компаниям и так далее), чтобы их становилось больше?

— Я не ощущаю сложностей в том, чтобы быть женщиной-предпринимательницей, не сталкивалась с дискриминацией или чем-то еще, к счастью. Но стереотип «женщина должна варить борщ и растить детей» в обычной жизни есть, и можно услышать: «Ты так много работаешь, ребенок-то тебя наверно вообще не видит», или «А ты все работаешь, замуж-то не пора?». Бывает, да, но я стараюсь не реагировать на это и не вызывать в себе чувство вины.

Поэтому, чем больше будет женских комьюнити, где можно найти поддержку от других женщин, которые могут поделиться опытом и знаниями, тем лучше. Они уже есть, и это очень здорово. А на государственном уровне, конечно, нужно рушить дурацкие стереотипы.

— Что бы вы посоветовали девушкам, которые хотят запустить свой бизнес?

— Ничего не бояться и считать деньги. Точнее, сначала считать, а уж потом ничего не бояться. А потом уже «война план подскажет».



Фото: предоставлены Eat and Train