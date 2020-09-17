«В России мы — первые и единственные, кто занимается саликорнией»

Rusbase поговорил с Натальей Хазовой и Анной Тараниной о том, что представляет из себя продукт и как развивался проект, а также о сложностях ведения бизнеса и женском предпринимательстве.

Зеленая соль — специя, которая изготавливается из растения «саликорния». Проект с аналогичным названием придумали и реализовали сестры Наталья Хазова и Анна Таранина в 2017 году, а в 2018 у компании появился первый цех. Сейчас «Зеленая соль» сотрудничает с магазинами здорового питания в Москве и регионах и продвигает свой продукт в онлайне и офлайне. По слова основательниц, в России у проекта нет конкурентов — с саликорнией работают только они.

О проекте

— Расскажите про ваш проект и продукт, который вы предлагаете.

Анна: Продукт, который мы создали — это растительный заменитель соли под брендом «Зеленая соль», не имеющий прямых аналогов на российском рынке. Заменитель изготавливается из саликорнии. Технология предполагает максимальное сохранение полезных веществ растения — витамины, микро- и макроэлементы, йод.

Наша основная фишка — в самом растении: на данный момент в России наша компания первая и единственная занимается исследованием, культивированием и переработкой саликорнии. У нас также есть патенты на технологию.

Над проектом с 2018 года работает группа ученых Астраханского государственного медицинского университета. На базе двух кафедр («Химии фармацевтического факультета» и «Патологической физиологии») проводятся экспериментальные исследования, по которым уже опубликованы многочисленные научные статьи в престижных изданиях. Они подтверждают, что, введя в рацион зеленую соль, можно значительно снизить риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2020 году «Зеленая соль» стала «Лучшим инновационным продуктом» на международном дегустационном конкурсе «Продэкспо-2020».

— Кто основатели проекта?

Наталья: Я и моя сестра — Анна. Я предприниматель с 2014 года, до этого проекта три года занималась поставками широкого спектра товаров (от буклетов до контейнеров) по госконтрактам. Анна — химик-технолог, раньше работала технологом ЛКМ в компании, которая производила покрытия интерьера и экстерьера.

— Как возникла идея? Почему вы выбрали именно эту нишу для развития бизнеса?

Анна: На определенном этапе появилось желание создать инновационный продукт, который смог бы принести пользу большому количеству людей, и при разработке которого мы смогли бы в полной мере реализовать наши таланты и исследовательский потенциал.

Сфера инноваций и биотехнологий была нам наиболее близка, потому что у нас был опыт разработки рецептуры косметических средств. Изначально идея была в том, чтобы создать растительный экстракт для косметической промышленности на основе флоры Астраханской области.

В разработку мы взяли несколько интересных и редких растений. Однако, изучая состав и свойства каждого, мы остановились на том, которое нам показалось наиболее перспективным — это была саликорния.

Далее, по мере опытов с саликорнией, мы обнаружили физико-химические свойства этого растения, о которых не знали. Мы пересмотрели нашу гипотезу и переключились с косметической промышленности на пищевую. Через 9 месяцев с начала работы над проектом была создана зеленая соль.

Наталья: Наши амбиции, наверное, с детства лежали в области промышленности. Мнение, что быть производственником — это почетная и важная миссия, мы разделяли всегда. И к 2017 году, когда мы приступили к проекту основательно, у нас уже было достаточно опыта, знаний и уверенности в себе, чтобы начать реализовывать большую идею.

Об истории развития

— Как развивался проект?

Наталья: В 2018 году мы запустили свой первый цех, а в декабре 2019 года заключили договор с дистрибьютором из Москвы. Он поставил нас в Ozon и «Беру.ру». Мы ведем переговоры ещё с несколькими сетями, плюс встали на полки в некоторые регионы в небольших сетях продуктов здорового питания.

На данный момент активно развиваем каналы продаж онлайн, в частности, работаем с блогерами и тематическими пабликами. В онлайне вы можете узнать о нас в Instagram, Pinterest, Facebook. Еще мы развиваем модель direct-to-consumer: оформить заказ можно напрямую у нас на сайте.

Мы также принимаем участие в крупнейших специализированных выставках России, таких как «Продэкспо», «Петерфуд», и за рубежом — MAP-EXPO в Нидерландах и Natural&Organic Show в Индии.

— Привлекали ли вы инвестиции?

Анна: Мы вложили около одного млн рублей собственных средств на старте. Кроме того, в 2019 году проект получил грант от Фонда содействия инновациям в размере два млн рублей, которые нужны были для продолжения исследовательской деятельности и улучшения технологии производства.

— Сложно ли было искать деньги?

Наталья: В самом начале проекта, да и сейчас каких-то специфических сложностей не было.

Как мы любим говорить с Аней, — «принцип Парето в нашем случае — это что 80% проблем решаются сами».

Однако есть ряд задач, которые мы решаем и по сей день. Например, вопрос инвестирования в автоматизацию производства актуален всегда. Но мы избирательны в выборе инвесторов и партнеров, потому что основой нашего взаимодействия должно быть доверие, лояльность проекту и вера в продукт.

— Какие у вас планы по развитию проекта?

Наталья: Мы сейчас находимся на этапе расширения производственных возможностей и увеличения объемов производимой продукции. Приблизительно с августа на производстве начинается процесс заготовки сырья, который длится около трех месяцев. Затем в течение года мы перерабатываем сырье и производим зеленую соль под конкретные заказы. Это делается для того, чтобы качество оставалось на высоком уровне.

В ближайшие два года мы планируем экспортировать зеленую соль. Также думаем о защите интеллектуальности собственности в других странах для запуска новых цехов по всему миру, что позволит кратно увеличить масштаб проекта.

О рынке и конкурентах

— Кто ваши конкуренты?

Анна: В России есть непрямые конкуренты — солезаменители, в состав которых входит преимущественно поваренная соль и измельченные травы. Зеленая соль — качественно другой продукт, потому что ее состав — это 100% саликорния. Мы не добавляем ни соль, ни красители, ни консерванты, ни другое более дешевое сырье. Также непрямым аналогом можно считать водорослевую соль, но она не приобрела широкой популярности из-за резкого запаха и вкуса. У зеленой соли мягкий вкус и нейтральный запах.

В России мы — первые и единственные, кто занимается саликорнией. Всего в мире около пяти стран, где культивировают саликорнию, однако ее рыночная цена в пять раз выше нашей.

— Как коронакризис повлиял на ваш бизнес?

Анна: В марте наша компания столкнулась с резким спадом офлайн-продаж. Как следствие, мы сконцентрировали все свое внимание на развитии онлайн-направления и с этого момента начали активно сотрудничать с блогерами. К счастью, многие блогеры понимают суть продукта и охотно соглашаются с нами работать.

— В целом. что происходит с вашим сегментом рынка?

Наталья: Коронакризис заставил инвесторов и многие структуры с большим вниманием отнестись к проектам в сфере биотехнологий. Это, безусловно, даст толчок к развитию многих идей, особенно в сфере здравоохранения.

О предпринимательстве

— Как вам удается строить бизнес со своей сестрой?

Наталья: Строить бизнес с сестрой — это огромное преимущество. Основа нашего взаимодействия — доверие к мнению друг друга и уважение. Все решения мы принимаем сообща, тщательно взвешивая все имеющиеся данные, и, как правило, в итоге приходим к единому мнению. К тому же, работа над проектом позволяет нам развиваться вместе и синхронно, поэтому мы всегда «на одной волне».

Основной секрет успеха нашей команды в целом, наверное, в том, что нас всех объединяют общие ценности — мы верим в проект, нацелены на созидание, и, главное, нами движет глубокий интерес и жажда новых открытий.

— Ваше самое сложное решение в бизнесе?

Наталья: Самое сложное решение было принято в конце прошлого года, когда мы отказались от сотрудничества с зарубежными партнерами. Решение мы обдумывали несколько недель. Это было сложное время, но в итоге мы решили не рисковать: интуиция подсказала, что это может оказаться ошибкой.

— Что в вашей работе вам нравится больше всего?

Наталья: Возможность самим принимать решения, прокладывать свой путь и идти по нему, попутно решая интересные задачи и знакомясь с чудесными людьми, многие из которых становятся нашими друзьями.

— Есть ли отличие между «быть фаундером-девушкой в РФ» и «быть фаундером-девушкой» за рубежом?

Анна: Думаю, да. Хотя у нас не так много опыта, чтобы судить об этом. После участия в нескольких зарубежных выставках в Азии и в Европе мы можем сказать, что не было какой-то особой разницы в отношении к нам по сравнению с Россией.

Мир бизнеса и инноваций, в частности, все же мужской мир. Дело обстоит таким образом везде.

Поэтому, конечно, порой мы с сестрой чувствуем некоторую предвзятость в наш адрес. Но относимся к этому, как правило, нейтрально. Потому как рано или поздно своих целей все равно добиваемся.

— Как вы считаете, почему в России мало девушек-основательниц бизнеса?

Анна: В России мало не только девушек-основательниц, но и в целом предпринимателей.

Что касается девушек, причин много: исторические (90-е годы это — эпоха «красных» организаций по классификации Фредерика Лалу, что вытеснило женщин из сферы бизнеса и общественной активности лет на 10); социальные, и, как следствие, психологические.

Полагаю, многие девушки просто недооценивают себя настолько, что даже не предполагают себя в активной общественной роли, либо «помнят» все эти «страшные истории про бизнес». Это сильно тормозит их, подрывает решимость.

— Что нужно сделать, чтобы девушек в предпринимательстве становилось всё больше?

Анна: В первую очередь, думаю, нужна материальная поддержка. Я заметила, что конкурсов для девушек в России немного, и они отличаются очень низкими чеками. Эта тема очень глубокая. Решать ее нужно всесторонне, возможно, подключая «пропаганду» женского предпринимательства.

— Чтобы вы посоветовали девушкам, которые хотят запустить свой бизнес?

Фото: предоставлены компанией «Зеленая соль»

: Не слушать тех, кто вносит хоть долю сомнения в идею. И набраться терпения. Это первое, чему мы научились. Доверяйте себе, будьте смелыми на грани дерзости, и все обязательно получится.