«Я не боялась взять на себя стопроцентную ответственность за каждую пачку»

Мы поговорили с Алисой о ее проекте, планах, трендах на рынке попкорна и FMCG в целом, предпринимательстве и девушках-фаундерах.

Holy Corn — молодая FMCG-компания, которая производит натуральный попкорн. Проект в 23 года запустила Алиса Басырова, ex-консультант McKinsey и выпускница МГИМО (номинант в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes 2020 года). За три года Holy Corn прошёл путь от маленького бренда до компании, которая выпускает 500 тысяч пачек продукции в месяц и сотрудничает с «‎Магнитом», Х5 Retail Group, «‎Дикси», «‎Лентой», Metro CC, «‎Окей» и другими крупными российскими сетями.

О проекте

— Расскажи про свой проект — в чем его фишка?

— Holy Corn — молодая и быстрорастущая FMCG-компания, бренд попкорна. Я — основательница и генеральный директор. Наш продукт относится к категории «better for you food». Это одно из самых перспективных направлений на рынке, которое находится на пересечении здоровой еды и привычных для нас фастфуд-снеков.

Наша фишка — в том, что продукт привлекателен с точки зрения вкусовых качеств, позиционирования и нацелен на широкую аудиторию. При этом он на порядок лучше многих привычных нам чипсов и других снеков по своим свойствам: полностью натуральный, с чистым и понятным составом, цельнозерновой, порядка 100 ккал на пачку.

— У вас уникальная технология производства? Почему ваш попкорн более «‎здоровый»?

— Из основных преимуществ можно выделить:

100% натуральный состав и особый подход к выбору ингредиентов. Например, мы готовим на кокосовом масле и используем только натуральные добавки. Баланс рецептуры. Наш состав максимально сбалансирован с точки зрения сахара, соли, жира — все в грамотных пропорциях, которые позволяют продукту сохранять умеренную калорийность. Порционный формат, в котором представлена большая часть продукции. Получается, что наши потребители могут осуществлять контроль порции.

Основа нашей продукции — это кукуруза, а в ней много клетчатки и полезных нутриентов. При этом это безглютеновый и в то же время цельнозерновой продукт. У нас есть веганские опции, то есть даже люди, которые придерживаются жестких диет, могут найти что-то подходящее.

— Расскажи, почему ты решила запустить бизнес в этой сфере? Как все начиналось?

— Если говорить про попкорн, то это связано с моей личной заинтересованностью в этой теме и категории «‎better for you» продуктов. Это началось за много лет до того, как был запущен Holy Corn. Я замечала, что на рынке недостаточное количество товаров, которые обладают привлекательными свойствами для меня как покупателя. При этом на примере других рынков и стран было очевидно, что существует огромная ниша.

Если же говорить про сферу FMCG — для меня это возможность донести информацию и свои идеалы до миллионов людей, поздороваться через продукт с огромным количеством клиентов. Немногие бизнесы могут похвастаться этим.

Такой масштаб этой индустрии меня лично всегда очень завораживал и привлекал. При этом наш продукт не сильно сегментирует аудиторию, он доступен и понятен каждому.

Наконец, если говорить про рациональную часть: я увидела в этом перспективы, работая в McKinsey, когда была возможность соприкоснуться с бизнесом многих компаний и с разными индустриями за короткий срок. Я поняла, что именно эта категория и все, что связано с зерновыми продуктами, продуктами переработки, пользуется большим спросом. Есть внутренний потенциал рынка и возможности экспорта.

— Как возникла идея бренда Holy Corn?

— Когда я работала в McKinsey, уже знала, что хочу запустить свой FMCG продукт. До попкорна были разные идеи, но полноценно заниматься этим не было времени, и мне не все откликалось. При это я понимала, что рано или поздно найду в этой индустрии близкий мне и интересный продукт.

Идея попкорна пришла совершенно случайно. Тогда уже все сложилось: у меня был максимальный интерес, и я смогла просчитать перспективы рынка.

— Ты не боялась идти в направление производства продуктов питания, не имея опыта или образования в этой сфере?

— У меня было понимание, что в новом бизнесе, будь это FMCG или любой другой, есть много разных функций, в которых у меня не было опыта. Нюансы пищевых технологий мне предстояло изучить, но это абсолютно не пугало.

Я понимала, что мне в любом случае во всем нужно будет разобраться настолько детально, насколько это возможно. Плюс я никогда не полагалась только на свои силы и доверяла мнению экспертов.

При разработке продукты со мной сотрудничали технологи. Параллельно я укрепляла свою собственную экспертизу, чтобы могла с ними разговаривать на одном языке, подсказывать в каких-то моментах.

Поэтому это не страшно: с одной стороны, есть эксперты, с другой, возможность самому быстро обучиться.

— Когда официально запустился твой проект?

— Я считаю, что компания появилась вместе с первым продуктом. Это декабрь 2017 года. До этого момента было несколько месяцев проработки на производстве, а когда была готова первая пачка, вокруг меня уже образовалась еще маленькая, но команда. Это уже компания.

— Ты стартовала на свои сбережения?

— Да, и было сложно. Это были минимальные вложения и первые месяцы, даже пара лет нереальной работы, моей и моей команды. Мы делали все и сразу, экономили на всем, искали креативные возможности расти быстро и с оптимальными вложениями.

— То есть инвестиции ты не привлекала?

— Нет, несмотря на то, что были предложения от фондов, частных инвесторов. Я являюсь единственным владельцем. Это было осознанное решение — на первом этапе я видела, как можно развить этот бизнес без привлечения внешних инвестиций.

Для построения бренда требуется много кропотливой работы и вложенных усилий, и деньги здесь не всегда решают. При этом часто кажется, что деньги могли бы упростить жизнь и помогли бы реализовать какие-то проекты быстрее. Но в тоже время я понимаю, ради чего мы строим эту компанию. Хочется выбирать самые правильные партнерства, стратегические и долгосрочные отношения.

При этом у нас не было и нет принципиальной позиции не привлекать инвестиции. Мы считаем, что это прекрасный инструмент для масштабирования. Я вижу массу преимуществ в правильном партнерстве и всегда открыта к обсуждению.

Подробнее о том, как Алиса запустила Holy Corn, читайте в интервью Rusbase

— Какие планы сейчас с точки зрения развития проекта?

— Есть несколько направлений.

1. Продуктовое. Наша линейка готового попкорна активно наращивает дистрибуцию, лояльность покупателей. Мы выпускаем около 500 тысяч пачек в месяц, это уже значимая доля рынка в нашей категории, но есть куда двигаться. Также мы сейчас запускаем новую продуктовую категорию — микроволновый попкорн.

2. Рынки сбыта. Мы уже присутствуем в большинстве федеральных сетей, таких как «‎Магнит», Х5 Retail Group, «‎Дикси», «‎Лента», Metro CC, «‎Окей», «‎Ашан» и так далее, но все равно видим, как можно укрепить свои позиции на внутреннем рынке и расти дальше.

Самый большой вызов для нас сейчас — это экспорт. С каждым днем он становится все более приоритетным. Изначально бренд нашей компании позиционировался как глобальный продукт: и айдентика, и название, и регистрационные особенности.

На данный момент в 50+ странах идет финальная стадия регистрации нашей торговой марки. Нам интересны Европа, Азия и США. Мы уже присутствуем в Amazon США и скоро будем в Amazon в Европе, и, надеемся, в Японии. Параллельно у нас запланирован выход в e-com в Китае, мы должны появиться там на основных площадках. Ведем переговоры с ритейл-сетями Европы. На первом этапе логистика будет из России, далее будем думать о локальном производстве, но это зависит от объемов.

3. Усиление команды Holy Corn. Мы активно растем, к нам приходят новые сотрудники, в том числе с опытом в FMCG, из таких компаний, как Mars, Pepsico, Unilever, Reckitt Benckiser, и из большой тройки, четверки. У нас бешеный рекрутинг, и я лично в него вовлечена: знакомлюсь с большим количеством людей из индустрии и вижу максимальную ценность в том, чтобы собрать лучшую команду на рынке.

Мы проводим образовательные инициативы для сотрудников, берем консультации экспертов. Считаю, что команда — это основной драйвер для наших дальнейших достижений и самая важная инвестиция.

О рынке и трендах

— Как коронавирус повлиял на ваш бизнес и сегмент рынка?

— Я лично вижу больше позитивных изменений, даже несмотря на то, что они где-то давались непросто. Мы внимательно посмотрели на нашу структуру затрат и нашли новые решения как в производстве, так и операционке.

С точки зрения дистрибуции и спроса на продукта, конкретно в категории снеков и попкорна наблюдался повышенный спрос в последние месяцы. Согласно аналитике лояльных игроков, а также западного рынка, было временное, но значительное повышение потребления попкорна. Скорее всего, это связано с тем, что люди проводили очень много времени дома за просмотром контента и домашним досугом. Но это не долгосрочный тренд, который можно экстраполировать.

В целом, если сравнивать с другими направлениями, FMCG меньше пострадал от последствий пандемии. Мы вышли с минимальными потерями из этого периода, и для нас он не очень показательный, так как у нас амбициозные планы по новым рынкам, продуктам и каналам дистрибуции. Поэтому краткосрочные колебания рынка не стали для нас причиной, чтобы снизить темп роста.

Мы не скорректировали ни одну из наших инвестиционных программ, продолжали нанимать новых людей. Где-то даже ускорились, например, в онлайне мы кратно увеличили свои инвестиции.

— Вы продаетесь в онлайне, direct-to-consumer. Во что ты больше веришь — в dtc и персональное общение с покупателем или в офлайн, где вас продают крупные сети?

— Конечно в офлайн, в работу через партнеров. Такие варианты есть и в онлайне: это не только маркетплейсы, но и онлайн-магазины, например, крупных гипермаркетов. Для большинства людей важно иметь ассортимент продуктов, а не заказывать один монопродукт.

Я верю, что D2C будет развиваться, и в какой-то момент станет более значимым сегментом. Но пока что основной объем все равно будут занимать сети и партнерские каналы. При этом очень важно сохранять D2C-подход в коммуникации, маркетинге и восприятии бренда, нужно быть максимально близко к аудитории.

У нас уже есть наше лояльное коммьюнити, которое мы развиваем и которое я лично просто обожаю. Мы с ними общаемся, дружим, получаем обратную связь.

Когда я создавала продукт, никогда не думала, что мне будут писать люди и говорить: «Спасибо за то, что Holy Corn существует» и «Спасибо за то, что вы делаете свою работу». Для меня это очень ценно, и я вижу в этом большую отдачу.

— Какие тенденции развития снековой категории и попкорна ты видишь в целом в мире и в России в частности?

— Российский рынок сейчас проходит те этапы развития, которые уже были пройдены на других рынках. Когда мы, например, смотрим на рынок Великобритании и США, мы видим, к чему придет Россия через какое-то время.

В этих странах рынок уже настолько насыщен разными предложениями «‎better for you foods», здоровых продуктов питания, что идет более узкая специализация для конкретных ниш и категорий. В России еще этап, где есть спрос и необходимость создавать продукты, которые будут привлекательны для широкого сегмента потребителей.

Если обратить внимание на полки ритейл-сетей, заметно, что недостаточно ассортимента в категории снеков, особенно тех, которые не нацелены на строгий ЗОЖ или диабетическую диету, но при этом имеют ряд отличительных полезных качеств. Какие-то более узкие направления, например, кето или палео диеты пока не имеют на российском рынке достаточного количества приверженцев, чтобы наращивать свои объемы.

О команде

— Ты единственная основательница в проекте? Как плюсы и минусы такого формата ты видишь?

— Я приняла решение запускать бизнес сама в первую очередь потому, что я этого не боялась. Мне понятно, зачем входят в проекты с партнерами: например, чтобы разделить ответственность и риски. У меня изначально не был страха и нежелания взять на себя стопроцентную ответственность. Я была готова единолично это сделать и считаю, что это основное, что меня поддерживало и дало такую уверенность стартовать самой.

Что касается плюсов моего подхода, то это единодушие в принятии решений и четкое понимание визионерства компании, развития ДНК бренда, последовательность в стратегии.

Если говорить про минусы, наверное, всегда есть какие-то упущенные возможности от отсутствия продуктивного партнерства. Но наша компания в целом выстроена на большом количестве партнерств, например, с ритейлерами, поставщиками, маркетинговыми агентствами.

До настоящего момента я не видела в этом проблемы, потому что у меня сильная команда и advisory board. Когда ты СЕО, нужно иметь инструмент и возможность обсудить ежеквартальные и ежемесячные отчеты, направления стратегии с кем-то, и даже перед кем-то отчитаться.

— У тебя есть опыт работы в корпорации с довольно конкурентной средой. Сейчас ты много говоришь про культуру партнерства, которая отличает Holy Corn на рынке. Такая культура была выстроена тобой целенаправленно? Или это, скорее, отражение тебя и твоих ценностей?

— Действительно, культура McKinsey отличается от нашей. Здесь есть мои личные характеристики, и я 100% взяла их в Holy Corn. Мне нравится, когда в компании и в команде дружелюбный, открытый, теплый формат работы, сотрудничества и общения. Он в том числе не такой корпоративный, как то, к чему привыкли в других компаниях, и здесь мы выходим за рамки.

— Что, на твой взгляд, привлекает людей из крупных корпораций идти к тебе в команду?

— Думаю, что тут есть несколько моментов.

С одной стороны, у нас масштабные цели и небольшая команда, и каждый человек может повлиять на результат. Мы видим, что к нам стремятся прийти люди, которые готовы и хотят взять ответственность и наслаждаются возможностью этот результат создать. Им важно видеть, что они приняли в этом активное участие. Мы доверяем сотрудникам, которые хотят что-то сделать, а у них есть возможность проявить себя. Вторая особенность — именно в дружелюбной культуре. Конечно, у нас бывают сложные моменты и стресс, и непростые переговоры, но в офисе постоянно смех и комфортная атмосфера. Я лично верю, что в такой атмосфере люди способны больше создать и сотворить, и, наверное, для многих это тоже очень привлекательно. Третий момент, и это то, что мне импонировало в работе в McKinsey с четкими стандартами к себе и к другим — это желание все делать на высшем уровне, ставить себе все более амбициозные цели. Делать невозможное возможным — это очень классно.

О предпринимательстве

Мы пытаемся сочетать высокую продуктивность, амбициозные цели и возможность все это отпраздновать в комфортной среде.

— Что самое сложное для тебя в бизнесе и предпринимательстве, и как ты с этим справляешься?

— Самое сложное с одной стороны — это осознание огромной ответственности, и она растет с каждым днем. За каждую пачку из 500 тысяч единиц продукции, каждого человека, каждое партнерство. Это чувство, с которым нужно уметь жить, у меня в принципе получается.

С другой стороны, при всем этом невозможно не рисковать, не делать дерзкие шаги, постоянно видеть только негативные последствия. Я просчитываю риски, но в тоже время соглашаюсь на них. Это парадокс: я понимаю все возможные негативные сценарии, и с каждым новым днем цена нашей ошибки растет экспоненциально, но в то же время без принятых решений мы не можем двигаться дальше.

— Что в твоей работе и предпринимательстве тебе нравится больше всего?

— Что это свобода: можно мечтать, рисковать, действовать и видеть, как невозможное становится возможным.

Про девушек-фаундеров

— Как ты думаешь, что отличает девушку-фаундера в России от девушки-фаундера за рубежом?

— Я не была девушкой фаундером за рубежом, поэтому мне сложно ответить. Мне кажется, это не гендерное различие, а различие в менталитете людей и подходе к бизнесу. Может быть, там другой уровень зрелости, большее количество кейсов, на которые можно полагаться, опыта и экспертизы, которыми можно воспользоваться, чем в России. В России люди чаще создают с нуля. Это мое личное наблюдение, но я никак не могу подвести это под общую статистику.

— Что нужно делать, чтобы таких, как ты, становилось больше?

— Я не верю, что предпринимателям нужна особая экстра-поддержка. Скорее, не нужно мешать. Наверное, каждый, кто выбирает этот путь, должен прекрасно понимать, какой это серьезный выбор, и изначально рассчитывать только на себя и ресурсы своей компании, а не на внешнюю помощь. Если приходит дополнительная поддержка — хорошо, этим нужно пользоваться.

Мы тоже используем все эти возможности, отслеживаем программы и субсидии. Здорово, что они существуют, для нас это плюс. Мы даже удивлены, что такое происходит.

Надеемся ли мы на это? Абсолютно нет. Смогли бы мы без этого? Точно да. Я считаю, что именно с таким подходом нужно жить каждому предпринимателю, потому что эта поддержка может и не случиться.

Что можно сделать государству? Создавать позитивный имидж предпринимательства, поддерживать, позитивно отзываться о работниках нашей индустрии, уважительно относиться к потребностям. Все начинается с отношения, потом за этим следуют уже конкретные действия.

— В твоей картине мира нет разделения на предпринимательство женское и мужское? Что кому-то проще, а кому-то сложнее?

— Если так смотреть на вопрос, то в какой-то степени с женщин бывает больше спроса. Все стремятся к гармоничной и сбалансированной жизни с точки зрения личных и рабочих отношений. При этом ожидания от женщин везде одинаково высокие, особенно, когда есть семья и дети.

К сожалению, успевать везде невозможно, поэтому то, что будет помогать развитию женского предпринимательства — это снятие гендерных стереотипов о домашних обязанностях женщины и мужчины и в целом более сбалансированный подход.

Нужно понимать, с кем вы строите свою жизнь, насколько ваш партнер и ваша семья поддерживает вас в том, что вы делаете. Как минимум, важно адекватное понимание того, что женщина тоже может быть очень активна в профессиональной сфере, и ей для этого нужно время.

— То есть основное изменение должно произойти в обществе и в мышлении?

— Я думаю, что такие социальные изменение могли бы быть полезны. Для СНГ это очень актуальная тема, чтобы все могли делать свой свободный выбор. Holy Corn — одна из 6 компаний в России, которые являются подписантами принципов United Nation Women о равных гендерных возможностей. Также мы обсуждаем с ними партнерство. Смысл этого не в том, чтобы давать женщинам преимущество, скорее, чтобы возможности были равными для всех.

— Что можно сделать на уровне комьюнити и организаций, чтобы женского лидерства стало больше? Может, ты что-то пробовала?

— Я не думаю, что нужны искусственные меры поддержки. Сейчас, например, модно квоты вводить. Не знаю, может, в них и есть смысл, но я считаю, что очень многое зависит от решимости каждого конкретного человека. Если есть амбиции, желание развиваться, то преграды несущественны. А иногда преград вообще нет, и это просто оправдания.

Если ты не можешь изменить мир за один миг, проще изменить отношение и найти возможности прийти к результату, который ты ищешь. А не ожидать влияния извне. Я это обычно говорю для тех людей, которые делают карьерные выборы, так как такая позиция больше помогает в жизни.

Сейчас я участвую в конкурсе EY «‎Деловые женщины», прошла в финал в числе 50 девушек из разных отраслей. Осенью будет последний этап, где выберут победителей по номинациям. Изначально я скептически отнеслась к этому конкурсу, потому что думала — зачем выделять женщин, почему награды именно для них?

Но это был полезный и позитивный опыт — посмотреть и познакомиться с решительными, интересными женщинами, которые прекрасно выстраивают свою жизнь, карьеру, компанию. Для меня это было вдохновляюще. Возможно, это могло быть так же вдохновляюще для других. Позитивные ролевые модели и комьюнити — точно помогают.

— Что ты посоветуешь девушкам, которые хотят запустить свой бизнес?

— Во-первых, думать масштабно. Это абсолютно не всем нужно, но если есть желание и потенциал, а у многих девушек это есть, не ограничивать себя и позволять на старте замахиваться на масштаб.

Сейчас модно говорить о предпринимательстве как о тренде, о том, что любой человек уважаем, если он предприниматель. Но я считаю, что нельзя девальвировать прекрасную корпоративную карьеру, возможность развить себя как специалиста и эксперта, лидерство и ответственность за крупные проекты. Мало говорят о том, что в этом направлении тоже ценно развиваться. Поэтому хочу напомнить девушкам, что есть разные пути, и нужно стремиться к тому, что даст наилучший рост, в том числе личностный.



Фото: предоставлены Holy Corn