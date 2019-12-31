Rusbase
Выбор редакции: за какими стартапами стоит следить в 2020 году
Стартапы года
31 декабря 2019
31 декабря 2019
По традиции редакция Rusbase выбрала перспективные российские (или имеющие российские корни) стартапы, которые определили наш 2019 год и точно о себе напомнят в ближайшие 12 месяцев.
Мы брали стартапы:
— С российским происхождением: как минимум один сооснователь — из России или выпускник российского вуза.
— Не старше 5 лет.
— Которые привлекали или ищут венчурные инвестиции.
— Известные за рубежом: об этом говорит наличие публикаций в зарубежных СМИ, наличие клиентов и партнеров за рубежом или участие в зарубежных конкурсах и акселераторах.
— Которые стали героями медиаповестки за прошедший год.
— В основе которых лежит технологическая инновация.
— Не старше 5 лет.
— Которые привлекали или ищут венчурные инвестиции.
— Известные за рубежом: об этом говорит наличие публикаций в зарубежных СМИ, наличие клиентов и партнеров за рубежом или участие в зарубежных конкурсах и акселераторах.
— Которые стали героями медиаповестки за прошедший год.
— В основе которых лежит технологическая инновация.
1
Particle
Основатели: Татьяна Любимова, Илья Никольский
Направление: AI, Natural language processing
Particle — ИИ-стартап с российскими корнями, созданный для американского рынка, который анализирует новости и твиты и на основе полученной информации предсказывает движение цен на сырье. В основе решения — сентиментный анализ и собственные технологии обработки естественного языка. Благодаря им Particle может читать тексты в 100 раз быстрее человека, а поиск по массиву из 600 млн новостей занимает миллисекунды.
Компания была основана в 2016 году. Изначально стартап планировал автоматизировать труд рекрутера, но довольно быстро сменил модель. В мае 2019 года у Particle было 12 клиентов, в основном — институциональные финансовые компании в США, и крупный заказчик из реального сектора в России. Количество клиентов на сегодняшний день Particle не разглашает, но общее число тех, с кем стартап уже работает и ведет переговоры, больше 35. Трейдерам технологии Particle позволяют эффективнее принимать трейдинговые решения buy-sell, сырьевым производителям — планировать продажи.
В 2017 году Particle заработал $500 тысяч, в 2018 увеличил выручку в три раза, а в 2019 годовой доход компании должен был превысить $3 млн. В декабре стартап закрыл seed-раунд инвестиций в размере $2,5 млн. Лид-инвестором стал фонд Happiness Ventures, а одним из миноритарных инвесторов — акселератор Alchemist, программу которого Particle закончил в сентябре 2019 года. Среди инвесторов также несколько бизнес-ангелов из долины с китайскими корнями, которые помогают с построением отношений с китайскими трейдерами, а также сбором данных на азиатских площадках Weibo и WeChat.
C середины 2019 года головной офис компании находится в США. К команде стартапа присоединились два американских топ-менеджера с опытом работы в Google и американских хедж-фондах, которые заняли должности технического директора и директора по данным и получили статус сооснователей. Основная цель на 2020 — увеличение числа клиентов в США.
Основатели: Татьяна Любимова, Илья Никольский
Направление: AI, Natural language processing
Particle — ИИ-стартап с российскими корнями, созданный для американского рынка, который анализирует новости и твиты и на основе полученной информации предсказывает движение цен на сырье. В основе решения — сентиментный анализ и собственные технологии обработки естественного языка. Благодаря им Particle может читать тексты в 100 раз быстрее человека, а поиск по массиву из 600 млн новостей занимает миллисекунды.
Компания была основана в 2016 году. Изначально стартап планировал автоматизировать труд рекрутера, но довольно быстро сменил модель. В мае 2019 года у Particle было 12 клиентов, в основном — институциональные финансовые компании в США, и крупный заказчик из реального сектора в России. Количество клиентов на сегодняшний день Particle не разглашает, но общее число тех, с кем стартап уже работает и ведет переговоры, больше 35. Трейдерам технологии Particle позволяют эффективнее принимать трейдинговые решения buy-sell, сырьевым производителям — планировать продажи.
В 2017 году Particle заработал $500 тысяч, в 2018 увеличил выручку в три раза, а в 2019 годовой доход компании должен был превысить $3 млн. В декабре стартап закрыл seed-раунд инвестиций в размере $2,5 млн. Лид-инвестором стал фонд Happiness Ventures, а одним из миноритарных инвесторов — акселератор Alchemist, программу которого Particle закончил в сентябре 2019 года. Среди инвесторов также несколько бизнес-ангелов из долины с китайскими корнями, которые помогают с построением отношений с китайскими трейдерами, а также сбором данных на азиатских площадках Weibo и WeChat.
C середины 2019 года головной офис компании находится в США. К команде стартапа присоединились два американских топ-менеджера с опытом работы в Google и американских хедж-фондах, которые заняли должности технического директора и директора по данным и получили статус сооснователей. Основная цель на 2020 — увеличение числа клиентов в США.
Татьяна Петрущенкова
Редактор раздела «Технологии»
2
BrandQuad
Основатель: Филипп Денисов
Направление: e-commerce
Стартап BrandQuad основан в 2015 году. Это платформа для производителей и ритейлеров по управлению коммерческим контентом, таким как информация об артикуле, весе, размере, составе и прочих характеристиках товара.
Ранее Rusbase со ссылкой на разработчиков системы сообщал, что сервис может передавать обновленную информацию о товарах от производителей к ритейлерам, автоматически подстраивая ее под нужный ритейлеру формат. Также система способна синхронизировать данные о товарах внутри компаний-производителей, что должно исключить разночтения при добавлении или обновлении новых товарных категорий.
В 2016 году стартап привлек инвестиции от ФРИИ на сумму 2,1 млн рублей, в 2017-м — получил от фонда уже 15 млн. В марте 2019 года ФРИИ и бизнес-ангел Анатолий Митрошин проинвестировали в BrandQuad 187,5 млн рублей (оценка компании при этом не раскрывалась). Привлеченные средства планировалось направить на увеличение отдела продаж в России, развитие продукта и международную экспансию.
Осенью 2018 года стартап прошел акселератор Chalhoub Group в Дубае. Сейчас компания тестирует гипотезы по выходу на рынок стран Ближнего Востока. «В Дубае нам удалось реализовать четыре успешных пилота с глобальными и местными брендами, мы заключили один годовой контракт с крупным клиентом. Кроме того, мы находимся на стадии подписания еще двух годовых контрактов общей суммой примерно $100 тысяч», — рассказал Rusbase Филипп Денисов в марте 2019-го.
По данным РБК, софт BrandQuad начинают внедрять по всему миру 20 российских офисов международных компаний. В феврале 2018-го выручка стартапа составила 5,8 млн рублей, прибыль — 1,6 млн рублей.
Проект работает с компаниями сектора FMCG, косметики, одежды и другими производителями, реализующими товары по каналам онлайн-продаж. Сейчас клиентами компании выступают бренды Garnier, Lancome, Unilever Food Solutions, Dove, Axe, YvesSaintLaurent, Lipton, Calve, «Инмарко» и другие.
Основатель: Филипп Денисов
Направление: e-commerce
Стартап BrandQuad основан в 2015 году. Это платформа для производителей и ритейлеров по управлению коммерческим контентом, таким как информация об артикуле, весе, размере, составе и прочих характеристиках товара.
Ранее Rusbase со ссылкой на разработчиков системы сообщал, что сервис может передавать обновленную информацию о товарах от производителей к ритейлерам, автоматически подстраивая ее под нужный ритейлеру формат. Также система способна синхронизировать данные о товарах внутри компаний-производителей, что должно исключить разночтения при добавлении или обновлении новых товарных категорий.
В 2016 году стартап привлек инвестиции от ФРИИ на сумму 2,1 млн рублей, в 2017-м — получил от фонда уже 15 млн. В марте 2019 года ФРИИ и бизнес-ангел Анатолий Митрошин проинвестировали в BrandQuad 187,5 млн рублей (оценка компании при этом не раскрывалась). Привлеченные средства планировалось направить на увеличение отдела продаж в России, развитие продукта и международную экспансию.
Осенью 2018 года стартап прошел акселератор Chalhoub Group в Дубае. Сейчас компания тестирует гипотезы по выходу на рынок стран Ближнего Востока. «В Дубае нам удалось реализовать четыре успешных пилота с глобальными и местными брендами, мы заключили один годовой контракт с крупным клиентом. Кроме того, мы находимся на стадии подписания еще двух годовых контрактов общей суммой примерно $100 тысяч», — рассказал Rusbase Филипп Денисов в марте 2019-го.
По данным РБК, софт BrandQuad начинают внедрять по всему миру 20 российских офисов международных компаний. В феврале 2018-го выручка стартапа составила 5,8 млн рублей, прибыль — 1,6 млн рублей.
Проект работает с компаниями сектора FMCG, косметики, одежды и другими производителями, реализующими товары по каналам онлайн-продаж. Сейчас клиентами компании выступают бренды Garnier, Lancome, Unilever Food Solutions, Dove, Axe, YvesSaintLaurent, Lipton, Calve, «Инмарко» и другие.
Полина Константинова
UGC-редактор
3
MaxBionic
Основатели: Максим Ляшко и Тимур Сайфутдинов
Направление: роботехника, MedTech
Стартап MaxBionic основан в 2016 году и занимается изготовлением современных средств реабилитации — бионических протезов.
После лонгрида о компании, который Rusbase выпустил в 2018 году, о MaxBionic написал Илон Маск, они прошли акселератор Сбербанка и 500 Startups, выпустили новые продукты — протез-запястье и кисть с обновленной системой питания, получили сертификат соответствия государственному стандарту (это дает право приобретать пациентам кисть за государственный счет).
В 2019 году Максим и Тимур создали также новую систему питания кисти, которая оснащена технологией быстрой зарядки: теперь вместо двух с половиной часов весь протез заряжается за час. А протезы снабдили ИИ Quora, который анализирует предпочтения пользователя в движениях, запоминая их и улучшая выборку жестов.
Основатели: Максим Ляшко и Тимур Сайфутдинов
Направление: роботехника, MedTech
Стартап MaxBionic основан в 2016 году и занимается изготовлением современных средств реабилитации — бионических протезов.
После лонгрида о компании, который Rusbase выпустил в 2018 году, о MaxBionic написал Илон Маск, они прошли акселератор Сбербанка и 500 Startups, выпустили новые продукты — протез-запястье и кисть с обновленной системой питания, получили сертификат соответствия государственному стандарту (это дает право приобретать пациентам кисть за государственный счет).
В 2019 году Максим и Тимур создали также новую систему питания кисти, которая оснащена технологией быстрой зарядки: теперь вместо двух с половиной часов весь протез заряжается за час. А протезы снабдили ИИ Quora, который анализирует предпочтения пользователя в движениях, запоминая их и улучшая выборку жестов.
Екатерина Гаранина
Корреспондент, редактор Rusbase
4
DBrain
Основатели: Алексей Хахунов, Дмитрий Мацкевич
Направление: искусственный интеллект
Dbrain помогает компаниям внедрять искусственный интеллект в свои продукты. В основе — совместная работа ИИ и человека: люди исправляют ошибки нейросети и дообучают ее.
Стартап объединил в себе платформу для разметки данных для обучения искусственного интеллекта Handl и сервис для оптимизации документооборота Docr, а также предоставляет услуги консалтинга. Компания разрабатывает проекты для Nestle, Nvidia, Yandex, Mercedes.
Алексей Хахунов и Дмитрий Мацкевич основали DBrain в 2017 году. В 2018 году, по словам Хахунова, Dbrain получили в сумме $2,7 млн инвестиций.
В этом году Алексей Хахунов попал в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, а еще стал финалистом премии Rusbase Young Awards в номинации Digital Hero.
Основатели: Алексей Хахунов, Дмитрий Мацкевич
Направление: искусственный интеллект
Dbrain помогает компаниям внедрять искусственный интеллект в свои продукты. В основе — совместная работа ИИ и человека: люди исправляют ошибки нейросети и дообучают ее.
Стартап объединил в себе платформу для разметки данных для обучения искусственного интеллекта Handl и сервис для оптимизации документооборота Docr, а также предоставляет услуги консалтинга. Компания разрабатывает проекты для Nestle, Nvidia, Yandex, Mercedes.
Алексей Хахунов и Дмитрий Мацкевич основали DBrain в 2017 году. В 2018 году, по словам Хахунова, Dbrain получили в сумме $2,7 млн инвестиций.
В этом году Алексей Хахунов попал в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, а еще стал финалистом премии Rusbase Young Awards в номинации Digital Hero.
Анна Меликян
Редактор Rusbase Young
5
Osome
Основатели: Виктор Лысенко, Константин Ланге
Направление: финтех, AI, RegTech
Финтех-стартап Osome запустили в Сингапуре в 2017 году сооснователь «Рокетбанка», экс-вице-президент по блокчейну Acronis Виктор Лысенко и экс-операционный директор iPrice Group Константин Ланге. Сервис помогает бизнесу решать юридические вопросы и работать с документами или бухгалтерией.
Компания предлагает услуги в Сингапуре, Гонконге и Великобритании: в 2019 году Osome привлек $3 млн именно для развития бизнеса в последних двух странах. Лид-инвестором раунда выступил фонд Target Global.
В этом году Виктор Лысенко также стал №21 в рейтинге самых успешных предпринимателей в области искусственного интеллекта, представленном Rusbase: выручка Osome за 2018 год составила около 95 млн рублей.
Основатели: Виктор Лысенко, Константин Ланге
Направление: финтех, AI, RegTech
Финтех-стартап Osome запустили в Сингапуре в 2017 году сооснователь «Рокетбанка», экс-вице-президент по блокчейну Acronis Виктор Лысенко и экс-операционный директор iPrice Group Константин Ланге. Сервис помогает бизнесу решать юридические вопросы и работать с документами или бухгалтерией.
Компания предлагает услуги в Сингапуре, Гонконге и Великобритании: в 2019 году Osome привлек $3 млн именно для развития бизнеса в последних двух странах. Лид-инвестором раунда выступил фонд Target Global.
В этом году Виктор Лысенко также стал №21 в рейтинге самых успешных предпринимателей в области искусственного интеллекта, представленном Rusbase: выручка Osome за 2018 год составила около 95 млн рублей.
Светлана Зыкова
Главный редактор
Фото: Osome
6
iFarm
Основатели: Максим Чижов, Александр Лысовский, Константин Ульянов
Направление: AgroTech
Чижов, Лысовский и Ульянов запустили iFarm в 2017 году в Новосибирске. Стартап разрабатывает «умные» модульные вертикальные фермы, в которых круглый год можно выращивать зелень, овощи и фрукты без участия агронома.
Фермы покдлючены к облачной IT-платформе, которая на каждом ярусе поддерживает влажность, микроклимат и уровень воздуха, подходящий для той культуры, которая на нем растет.
2019 год получился прорывным для стартапа. iFarm привлек $1 млн от фонда Gagarin Capital и партнеров, начал продавать модули для выращивания овощей ритейлерам, среди которых уже есть «Азбука вкуса», и получил статус лучшего агротех-стартапа России.
По словам Чижова, за год к iFarm присоединились 42 специалиста, компания научилась выращивать не только салаты и пряные травы, но и ягоды, цветы и овощи, и вышла в новые страны — Финляндию, Казахстан, Швейцарию, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Основатели: Максим Чижов, Александр Лысовский, Константин Ульянов
Направление: AgroTech
Чижов, Лысовский и Ульянов запустили iFarm в 2017 году в Новосибирске. Стартап разрабатывает «умные» модульные вертикальные фермы, в которых круглый год можно выращивать зелень, овощи и фрукты без участия агронома.
Фермы покдлючены к облачной IT-платформе, которая на каждом ярусе поддерживает влажность, микроклимат и уровень воздуха, подходящий для той культуры, которая на нем растет.
2019 год получился прорывным для стартапа. iFarm привлек $1 млн от фонда Gagarin Capital и партнеров, начал продавать модули для выращивания овощей ритейлерам, среди которых уже есть «Азбука вкуса», и получил статус лучшего агротех-стартапа России.
По словам Чижова, за год к iFarm присоединились 42 специалиста, компания научилась выращивать не только салаты и пряные травы, но и ягоды, цветы и овощи, и вышла в новые страны — Финляндию, Казахстан, Швейцарию, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Наталья Бархатова
Новостной редактор
Фото: iFarm
7
Mishka AI
Основатели: Андрей Тесленко, Светлана Захаренкова
Направление: EduTech, искусственный интеллект
Mishka AI создали образовательного компаньона для детей — умную мягкую игрушку со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями искусственного интеллекта. Мишка помогает ребенку осваивать бытовые навыки, рассказывает ему сказки и интересные факты, помогает запоминать цифры и буквы, загадывает загадки, учит наблюдать за сменой погоды. Игрушка управляется с помощью приложений для iOS и Android и заряжается как обычный смартфон. Стоимость умного мишки — 7990 рублей. Пользователи также могут оформить подписку за 349 рублей в месяц, чтобы ежедневно получать новые сказки.
Компания была зарегистрирована еще в 2014 году, однако полноценная работа над продуктом началась только спустя три года. В начале 2018 года основатели прошли акселератор Starta Ventures в Нью-Йорке, благодаря которому познакомились с Брюсом Голдстоуном — детским автором, разработчиком стандартов образования и методистом. Сегодня он помогает Mishka AI с адаптацией контента для американского рынка. Starta Ventures также проинвестировали в стартап в рамках акселерационной программы.
Другим инвестором стал фонд «ТилТех», который помог компании наладить производство в Китае и в конце 2018 года произвести первую партию из 1500 игрушек. Общая сумма внешних инвестиций в проект составила около 14 млн рублей. В феврале 2019 года Mishka AI также выпустились из совестного акселератора Сбербанка и 500 Startups в России, а в мае прошли вторую часть акселерационной программы в Кремниевой долине.
На сегодняшний день компания уже произвела 10 000 мишек. После запуска акции «если вам вдруг не понравится Мишка, вы можете вернуть его в течение 10 дней, и мы вернем вам деньги», Mishka AI смогли продать более 1500 игрушек, и только 11 из них вернули. Выручка компании от онлайн-продаж за четвертый квартал 2019 года составила $221 тысячу. В январе 2020 года Mishka AI запускают офлайн-продажи в трех федеральных сетях, а в третьем квартале планируют начать продажи на американском рынке. Стартап также привлекает новый раунд инвестиций в размере $1,5 млн для продвижения на рынках США и Европы.
Основатели: Андрей Тесленко, Светлана Захаренкова
Направление: EduTech, искусственный интеллект
Mishka AI создали образовательного компаньона для детей — умную мягкую игрушку со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями искусственного интеллекта. Мишка помогает ребенку осваивать бытовые навыки, рассказывает ему сказки и интересные факты, помогает запоминать цифры и буквы, загадывает загадки, учит наблюдать за сменой погоды. Игрушка управляется с помощью приложений для iOS и Android и заряжается как обычный смартфон. Стоимость умного мишки — 7990 рублей. Пользователи также могут оформить подписку за 349 рублей в месяц, чтобы ежедневно получать новые сказки.
Компания была зарегистрирована еще в 2014 году, однако полноценная работа над продуктом началась только спустя три года. В начале 2018 года основатели прошли акселератор Starta Ventures в Нью-Йорке, благодаря которому познакомились с Брюсом Голдстоуном — детским автором, разработчиком стандартов образования и методистом. Сегодня он помогает Mishka AI с адаптацией контента для американского рынка. Starta Ventures также проинвестировали в стартап в рамках акселерационной программы.
Другим инвестором стал фонд «ТилТех», который помог компании наладить производство в Китае и в конце 2018 года произвести первую партию из 1500 игрушек. Общая сумма внешних инвестиций в проект составила около 14 млн рублей. В феврале 2019 года Mishka AI также выпустились из совестного акселератора Сбербанка и 500 Startups в России, а в мае прошли вторую часть акселерационной программы в Кремниевой долине.
На сегодняшний день компания уже произвела 10 000 мишек. После запуска акции «если вам вдруг не понравится Мишка, вы можете вернуть его в течение 10 дней, и мы вернем вам деньги», Mishka AI смогли продать более 1500 игрушек, и только 11 из них вернули. Выручка компании от онлайн-продаж за четвертый квартал 2019 года составила $221 тысячу. В январе 2020 года Mishka AI запускают офлайн-продажи в трех федеральных сетях, а в третьем квартале планируют начать продажи на американском рынке. Стартап также привлекает новый раунд инвестиций в размере $1,5 млн для продвижения на рынках США и Европы.
Татьяна Петрущенкова
Редактор раздела «Технологии»
8
Momentus
Основатель: Михаил Кокорич
Направление: космические технологии
Momentus работает в области космической логистики и транспортировки. Стартап разрабатывает челноки для транспортировки космических аппаратов на орбиту.
В июле 2019 года компания привлекла $25,5 млн в раунде А. Финансирование пойдет на ускорение разработки и тестирование челноков Vigoride и Vigoride Extended для перемещения малых спутников с одной орбиты на другую.
Первый коммерческий полет Momentus планирует совершить в 2020 году. Челноки Vigoride будут работать на водно-плазменном двигателе, который, как утверждают в компании, сделает транспортировку дешевле и безопаснее.
Momentus также объявлял о планах в 2020 году предоставить свои челноки для SpaceX Илона Маска. СМИ сообщали, SpaceX не исключает того, что Momentus может стать партнером компании.
Momentus была создана в США основателем Dauria Aerospace и экс-владельцем «Техносилы» Михаилом Кокоричем в 2017 году. Всего с момента основания стартап привлекл почти $34 млн. В ноябре 2018 года в посевном раунде компания получил $8,3 млн от Prime Movers Lab, Y Combinator и других инвесторов.
Основатель: Михаил Кокорич
Направление: космические технологии
Momentus работает в области космической логистики и транспортировки. Стартап разрабатывает челноки для транспортировки космических аппаратов на орбиту.
В июле 2019 года компания привлекла $25,5 млн в раунде А. Финансирование пойдет на ускорение разработки и тестирование челноков Vigoride и Vigoride Extended для перемещения малых спутников с одной орбиты на другую.
Первый коммерческий полет Momentus планирует совершить в 2020 году. Челноки Vigoride будут работать на водно-плазменном двигателе, который, как утверждают в компании, сделает транспортировку дешевле и безопаснее.
Momentus также объявлял о планах в 2020 году предоставить свои челноки для SpaceX Илона Маска. СМИ сообщали, SpaceX не исключает того, что Momentus может стать партнером компании.
Momentus была создана в США основателем Dauria Aerospace и экс-владельцем «Техносилы» Михаилом Кокоричем в 2017 году. Всего с момента основания стартап привлекл почти $34 млн. В ноябре 2018 года в посевном раунде компания получил $8,3 млн от Prime Movers Lab, Y Combinator и других инвесторов.
Анастасия Марьина
Новостной редактор
Фото: Momentus
9
Legionfarm
Основатели: Алексей Белянкин и Кирилл Чуваков
Направление: киберспорт, игры
Компания по найму «профессиональных геймеров» Legionfarm была основана в 2016 году. Прошедший 2019 год можно назвать успешным для команды: в июле из проекта вышел ФРИИ, вложивший 2,1 млн рублей за 7% компании в 2017 году — долю фонда выкупил Алексей Белянкин. В сентябре стало известно, что в Legionfarm вложили $1,5 млн TMT Investments и сооснователь Skyeng Денис Сметнев (по информации «Коммерсанта», $1,4 млн пришлось на инвестфонд).
По данным Legionfarm, с февраля по сентябрь 2019 года выручка компании выросла со $100 тысяч до $800 тысяч в месяц, и она вышла на операционную прибыль.
Основатели: Алексей Белянкин и Кирилл Чуваков
Направление: киберспорт, игры
Компания по найму «профессиональных геймеров» Legionfarm была основана в 2016 году. Прошедший 2019 год можно назвать успешным для команды: в июле из проекта вышел ФРИИ, вложивший 2,1 млн рублей за 7% компании в 2017 году — долю фонда выкупил Алексей Белянкин. В сентябре стало известно, что в Legionfarm вложили $1,5 млн TMT Investments и сооснователь Skyeng Денис Сметнев (по информации «Коммерсанта», $1,4 млн пришлось на инвестфонд).
По данным Legionfarm, с февраля по сентябрь 2019 года выручка компании выросла со $100 тысяч до $800 тысяч в месяц, и она вышла на операционную прибыль.
Светлана Зыкова
Главный редактор
10
iGooods
Основатели: братья Григорий и Дмитрий Кунисы
Направление: FoodTech
Сервис доставки товаров повседневного спроса из сетевых гипермаркетов. iGooods был запущен в конце 2014 года в Санкт-Петербурге.
Компания привозит заказы из «Ленты», Metro Cash&Carry, «Магнита», «Карусели», гипермаркетов «Глобус». Воспользоваться сервисом могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Оренбурга, Белгорода, Сургута и Кингисеппа.
В июне 2018 года стартап привлек 123 млн рублей от фонда SOL Ventures, экс-партнеров Quadriga Capital Russia Криштофа и Петры Вайзе, Райнхарда Коляйка, Ольги Мещериной и других инвесторов.
В августе 2019 года стартап получил еще 325 млн рублей от маркетплейса Joom. Оценка проекта по итогам раунда составила 2,9 млрд рублей.
В сентябре iGooods выиграл суд против конкурирующего сервиса Instamart. В iGooods заявили, что Instamart использовал как минимум 193 фотографии, которые компания специально подготовила для своего онлайн-каталога. В итоге суд решил взыскать с Instamart больше 965 тысяч рублей.
Cервис сделал своих основателей самыми успешными российскими предпринимателями в области FoodTech по версии Rusbase.
Основатели: братья Григорий и Дмитрий Кунисы
Направление: FoodTech
Сервис доставки товаров повседневного спроса из сетевых гипермаркетов. iGooods был запущен в конце 2014 года в Санкт-Петербурге.
Компания привозит заказы из «Ленты», Metro Cash&Carry, «Магнита», «Карусели», гипермаркетов «Глобус». Воспользоваться сервисом могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Оренбурга, Белгорода, Сургута и Кингисеппа.
В июне 2018 года стартап привлек 123 млн рублей от фонда SOL Ventures, экс-партнеров Quadriga Capital Russia Криштофа и Петры Вайзе, Райнхарда Коляйка, Ольги Мещериной и других инвесторов.
В августе 2019 года стартап получил еще 325 млн рублей от маркетплейса Joom. Оценка проекта по итогам раунда составила 2,9 млрд рублей.
В сентябре iGooods выиграл суд против конкурирующего сервиса Instamart. В iGooods заявили, что Instamart использовал как минимум 193 фотографии, которые компания специально подготовила для своего онлайн-каталога. В итоге суд решил взыскать с Instamart больше 965 тысяч рублей.
Cервис сделал своих основателей самыми успешными российскими предпринимателями в области FoodTech по версии Rusbase.
Анна Оленькова
Глава новостного отдела
Кто стал «стартапом года» раньше:
© Rusbase, 2019
Обложка: Анастасия Топонен
Светлана Зыкова