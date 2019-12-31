Выбор редакции: за какими стартапами стоит следить в 2020 году

Андрей Тесленко, Светлана ЗахаренковаEduTech, искусственный интеллектMishka AI создали образовательного компаньона для детей — умную мягкую игрушку со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями искусственного интеллекта. Мишка помогает ребенку осваивать бытовые навыки, рассказывает ему сказки и интересные факты, помогает запоминать цифры и буквы, загадывает загадки, учит наблюдать за сменой погоды. Игрушка управляется с помощью приложений для iOS и Android и заряжается как обычный смартфон. Стоимость умного мишки — 7990 рублей. Пользователи также могут оформить подписку за 349 рублей в месяц, чтобы ежедневно получать новые сказки.Компания была зарегистрирована еще в 2014 году, однако полноценная работа над продуктом началась только спустя три года. В начале 2018 года основатели прошли акселератор Starta Ventures в Нью-Йорке, благодаря которому познакомились с Брюсом Голдстоуном — детским автором, разработчиком стандартов образования и методистом. Сегодня он помогает Mishka AI с адаптацией контента для американского рынка. Starta Ventures также проинвестировали в стартап в рамках акселерационной программы.Другим инвестором стал фонд «ТилТех», который помог компании наладить производство в Китае и в конце 2018 года произвести первую партию из 1500 игрушек. Общая сумма внешних инвестиций в проект составила около 14 млн рублей. В феврале 2019 года Mishka AI также выпустились из совестного акселератора Сбербанка и 500 Startups в России, а в мае прошли вторую часть акселерационной программы в Кремниевой долине.На сегодняшний день компания уже произвела 10 000 мишек. После запуска акции «если вам вдруг не понравится Мишка, вы можете вернуть его в течение 10 дней, и мы вернем вам деньги», Mishka AI смогли продать более 1500 игрушек, и только 11 из них вернули. Выручка компании от онлайн-продаж за четвертый квартал 2019 года составила $221 тысячу. В январе 2020 года Mishka AI запускают офлайн-продажи в трех федеральных сетях, а в третьем квартале планируют начать продажи на американском рынке. Стартап также привлекает новый раунд инвестиций в размере $1,5 млн для продвижения на рынках США и Европы.