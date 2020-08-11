Поставщик зелени для «Вкусвилла» будет выращивать ее с помощью искусственного интеллекта

Компания «Местные корни» (поставщик сети «Вкусвилл») автоматизировала выращивание базилика с помощью разработки от российско-израильского агротех-стартапа Fermata. Об этом Rusbase рассказал представитель Fermata.

Технология Fermata оценивает рост и заболеваемость растений на ранней стадии, а также прогнозирует прирост зеленой массы. Установленные в теплицах сенсоры собирают данные, а искусственный интеллект их анализирует и оценивает состояние растений. Это позволяет сохранить дополнительные 20% урожая.

Ожидается, что за весь 2020 год объемы поставок зелени от «Местных корней» для сети «Вкусвилл» вырастут на 15%.

Стоимость внедрения технологии не раскрывается.

В первую очередь «Местные корни» внедрят систему Fermata на вертикальную базиликовую ферму в Москве общей площадью в 70 кв м. Если технология даст ожидаемый результат, ее применят и на всех остальных плантациях «Местных корней».

На вертикальной ферме «Местные корни» выращивают салат, зелень и пряные травы. С 2018 года компания поставляет продукцию в сеть магазинов «Вкусвилл» в Москве. В том же году основатель и владелец сети Андрей Кривенко вложил в создание фермы 6 млн рублей через фонд TealTechCapital.

В марте 2020 года агротех-стартап Fermata привлек от Massa Innovations и группы частных инвесторов $3,7 млн. Эти деньги пойдут на развитие действующих технологий и масштабирование продукта на полевые культуры.

Фото: Unsplash