Растительные альтернативы — карта российского рынка

RB.RU вместе с корпорацией ЭФКО 20 мая организуют конференцию Deep Food Tech: технологии создания новых продуктов питания и бизнес на еде будущего. Подробнее на сайте deepfoodtech.ru
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Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева
Если вы хотите выступить партнером этой или другой карты, пишите на [email protected]
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева
Если вы хотите выступить партнером этой или другой карты, пишите на [email protected]
Елена Черкас
Растительные альтернативы — карта российского рынкаЕлена Черкас