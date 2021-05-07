Растительные альтернативы — карта российского рынка

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RB.RU вместе с корпорацией ЭФКО 20 мая организуют конференцию Deep Food Tech: технологии создания новых продуктов питания и бизнес на еде будущего. Подробнее на сайте deepfoodtech.ru
Альтернативное мясо
Альтернативная рыба
Альтернативные молочные и кисломолочные продукты
Альтернативный протеин
Альтернативные сладости
Заменители сахара и соли
Альтернативная мука
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КАРТА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ ПРОДУКТАМ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МЯСО
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЫБА
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОЛОЧНЫЕ И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОТЕИН
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЛАДОСТИ
ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРА И СОЛИ
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МУКА
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