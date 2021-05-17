Продукты из будущего: что заставляет расти рынок Deep FoodTech

Будущее планеты и человечества напрямую зависит от того, с какой скоростью ученые и предприниматели будут разрабатывать и внедрять прорывные технологии в производстве, упаковке, приготовлении и логистике еды.

Содержание:

Термин Deep FoodTech родился на стыке двух понятий: DeepTech и FoodTech. Первое объединяет стартапы, использующие высокие технологии для создания инновационных продуктов, которые будут формировать наше будущее.

По данным международной консалтинговой компании BCG, DeepTech-решениям присущи:

научная и технологическая новизна,

серьезный масштаб решаемых проблем,

междисциплинарность и коллаборация достижений ИТ, медицины, химии, биологии, физики и так далее,

внушительный объем финансирования и времени для коммерциализации.

FoodTech — понятие более обширное. Оно подразумевает интеграцию технологий во все этапы производства, доставки, хранения и утилизации еды, а также новые решения для ритейла, в том числе промоушен продуктов и улучшение клиентского опыта.

Условно, доставка пиццы дронами — это еще не Deep FoodTech. Но если пиццу приготовили из личинок комаров с учетом состояния микробиоты конкретно вашего желудка — вполне он.

«Таким образом, Deep FoodTech — то же самое соединение технологий и производства еды, но с более глубоким использованием инженерии, биохимии, научных и дизайнерских инноваций. Именно Deep FoodTech занимается разработкой растительных альтернатив для мяса и молока, оптимизирует сельское хозяйство и решает проблему пищевых отходов»‎, — резюмирует Фарида Ахундова, CEO бренда функциональных продуктов Ucandy.

Основные ниши

Ключевые направления рынка, по словам Елены Гавриловой, менеджера по внутреннему предпринимательству «Ленты»‎, сегодня выглядят так:

Создание новых продуктов питания (синтезированная еда, ферментированные, функциональные продукты, заменители сахара, растительные продукты вместо животных, генные технологии в еде);

Увеличение сроков годности продуктов;

Экологичная упаковка (съедобная или биоразлагаемая);

Логистика продуктов и готовых рационов;

Роботизация всех процессов производственной цепочки.

В 2019 году, по данным J’son & Partners Consulting, объем мирового рынка инноваций в сфере еды достиг $191 млрд, к 2025 году он должен вырасти до $390 млрд. В России этот рынок тоже постепенно растет: по прогнозу FoodNet (одной из программ Национальной технологической инициативы), российские компании из этой отрасли к 2035 году займут около 15% глобального рынка.

RB.RU вместе с корпорацией ЭФКО 20 мая организуют конференцию Deep Food Tech: технологии создания новых продуктов питания и бизнес на еде будущего. Подробнее на сайте deepfoodtech.ru

Впрочем, пока в топ-20 мировых лидеров прошлого года в сфере технологий пищевой промышленности FoodTech 500 нет российских стартапов. «Флагманами Deep FoodTech выступают США, Скандинавские страны (Швеция, Дания, Норвегия) и Англия, — говорит Полина Лукьянова, заместитель директора по инновациям ООО ИК «Сибинтек». — Растет интерес к Deep FoodTech в Испании, Бельгии, Бразилии и Словении»‎.

Другие эксперты добавляют в этот список Азию, в частности Китай, Корею и Японию. В Токио буквально на днях запущен новый фудтехпарк, впрочем, больше всего новинок в индустрии появляется в фонде SOSV и его представительстве в Китае (Шеньчжень) и США.

Драйверами роста для Deep FoodTech выступает множество факторов, условно их можно объединить в три глобальных вызова. Именно они заставляют ученых и предпринимателей по всему миру запускать инновационные проекты.

Драйверы роста

Проблема №1. Количество и качество еды

По прогнозам ООН, в следующие 30 лет мировое население вырастет еще на 2 млрд. Это означает, что спрос на продукты питания будет расти в геометрической прогрессии: продовольственная проблема станет одной из ключевых для человечества. «В это трудно поверить, но уже сейчас 30% населения Земли испытывают нехватку питания. Существующие производственные мощности работают на пределе, решение кроется в поиске альтернативных источников питания, в частности дешевого и качественного белка. Это основной тренд на ближайшие десятилетия: по прогнозам, объем одного только рынка заменителей мяса составит $140 млрд»‎, — говорит Анастасия Грашкина, сооснователь сервиса доставки здорового питания BeFit. Рынок «мясзама»‎ довольно развит уже сейчас. В лидерах Beyond Meat (капитализация $10, 7 млрд) и Impossible Foods ($6,3 млрд). На слуху Awesome Burger, (бургеры на основе сои), Triffon (мясо из микроводорослей) и Good Catch (лосось из соевого и горохового протеина, нута, чечевицы и водорослей). Недавно ГК «Эфко» вложила 100 млн рублей в производство котлет и бургеров на растительной основе. «Со временем человек совсем избавится от «посредника» в виде коровы или другого животного, — считает Елена Гаврилова. — К 2030 году стоимость традиционного мяса достигнет $6 за кг, стоимость клеточного мяса будет равна $2/кг, а синтезированного ферментацией белка — $1/кг»‎. Пока, по оценкам агентства Deloitte Consulting, российский рынок альтернативного мяса составляет всего 0,7-0,8% от общеевропейского. Россияне к фудтеху привыкают постепенно: популярностью пользуется растительное молоко, а вот полностью заменить мясо альтернативными вариантами покупатели еще не готовы. «Появляются свои производители, например, Наро-Фоминский мясокомбинат, выпустивший в 2020 году на рынок марку растительного мяса «Не мясо», компания Greenwise, предложившая потребителям аналоги мясу из растительного белка, и компания Welldone с растительными котлетами и фаршем», — говорит Ксения Топоркова, руководитель проекта «+1Город». К списку российских проектов эксперты добавляют Hi! (Healty Innovations), Welldone и Algafood. Последние создают белок из микроводорослей, который может быть в основе «мясного» фарша, сыра и выпечки. Себестоимость 1 кг фарша в два раза дешевле говядины, но дороже сои. При этом продукт обходит конкурентов по выбросам парниковых газов, частоте аллергических реакций и длительности производственного цикла. Одно из направлений альтернативной еды — быстрорастущие возобновляемые белки. Это криль, микроовощи и протеин из насекомых. «До России пока тренд не добрался, хотя такой протеин давно и активно используется в качестве подкормки для рыб, птиц и скота в агропромышленных комплексах. К 2023 году мировой рынок протеина из насекомых составит $1,3 млрд», — добавляет Анастасия Грашкина. Инновационным продуктам питания нужна «умная»‎ упаковка: биоразлагаемая посуда, перерабатываемый материал, контейнеры с температурными и газоанализаторными датчиками, которые сообщают о свежести продукта, его свойствах и подходящем к концу сроке годности. Наконец, съедобные пленки. Для их производства используются белки, хитозан, липиды. «Сюда же относится производство прозрачного пластика из морских водорослей, которые разлагаются естественным образом в течение нескольких недель. А также бумажные бутылки для воды. По предварительным оценкам, рынок такой упаковки к 2025 году в мире составит $32,3 млрд. В России, к сожалению, он находится в зачаточном состоянии: у нас только появляются новые виды биоразлагаемых контейнеров взамен пластиковых», — говорит Анастасия Грашкина. Проблема №2. Производственная В России большое количество пастбищ и достаточно мест для производства самых разных продуктов, большинство стран не может этим похвастаться. Миру не хватает площадей для производства, а эффект, который оказывают уже существующие заводы по изготовлению продуктов питания наносит большой вред окружающей среде. По данным Продовольственной организации ООН (FAO), общие выбросы от животноводства в мире составляют 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов. «Из них 65% приходится на выбросы крупного рогатого скота — в основном это производство говядины и молока. Не обязательно отказываться от мяса, чтобы сократить выбросы СО2 и метана в атмосферу. Правильное ведение хозяйства, забота о здоровье животных, эффективное управление пастбищами могут сократить выбросы СО2 и метана в атмосферу на 30%», — говорит Ксения Топоркова, руководитель проекта «+1Город»‎. Наши вкусовые пристрастия прямо влияют на то, сколько отходов мы создаем в процессе производства и приготовления пищи. Текущий уровень технического прогресса пока не позволяет человечеству минимизировать это влияние на окружающую среду. «Обнищание земель, напрасная трата воды, чрезмерный вылов рыбы и деградация морских экосистем подрывают нашу способность создавать и поставлять продовольствие»‎, — говорит Роман Пристанский, диетолог и генеральный директор компании Elemax. Решение, которое может предложить Deep FoodTech — поиск и внедрение новых технологий в производстве. Это растительные вертикальные фермы, инновационные удобрения и системы орошения, агротех- и биотех-достижения для повышения эффективности производства. Компания Airponix предлагает миру технологии сельского хозяйства без использования почвы: злаки и продукты питания не зависят от климатических изменений, засухи или проливных дождей. В Small Robot Company не стали отказываться от земли, но убрали человека: посадками и прополкой заведуют роботы. Одной из заметных на российском рынке сделок в 2021 году стала покупка франшизы Healthy Garden основателем концерна «Тракторные заводы»‎. Решение этой компании предполагает вертикальную конструкцию для выращивания зелени. Благодаря такому формату гидропонные системы легко встраиваются в подвалы и чердаки. Гидропоника автоматизирована: всем управляет искусственный интеллект. «Представьте: сенсорные системы, контролирующие атмосферные, питательные и водные условия, светодиодное освещение, настроенное на определенные протонные длины волн, ирригационная система, использующая на 99% меньше воды, чем наружное земледелие, и интеллектуальный сбор данных, контролирующий здоровье растений. Технология, которая заставит любого фермера позеленеть от зависти»‎, — говорит Роман Пристанский. Ещё один вариант производства еды будущего — печать продуктов на 3D-принтере. Сейчас это не распространено: слишком дорого. Впрочем, японский технолог Рёсукэ Сакаки, разработавший 3D-печать суши для своего ресторана, утверждает, что производство еды таким образом через 30 лет может стать намного дешевле. «Британцы были первыми, кто придумал использовать технологию для пищевой продукции. Первый известный проект по пищевой 3D-печати — шоколадный 3D-принтер от компании Choc Edge. Проект был основан британскими студентами университета Exeter, а в 2012 году появился на рынке», — рассказывает Максим Ковалевский, основатель стартапа Chocolate Fiesta (разрабатывает и продает шоколадные 3D-принтеры). Печать продуктов питания в будущем значительно облегчит жизнь людям, нуждающимся в жестко регламентированном питании по медицинским показаниям. С помощью принтеров можно будет готовить полноценные блюда с заданными свойствами и формами вместо однообразных суспензий и растворов. «Возможна печать еды при освоении космоса, — говорит Максим Ковалевский. — Уже в 2019 году был проведен эксперимент по 3D-печати мяса в условиях микрогравитации, что открывает дорогу к созданию готовых продуктов питания с заданными свойствами из ингредиентов длительного хранения. Но все это точечные решения. 3D-печать позволяет эффективнее, чем при традиционном подходе, решать определенные технологические задачи, но высокой производительностью похвастаться не может»‎. Биопечать использует стартап Aleph Farms: вместе с Израильским технологическим институтом команда изготавливает стейк на базе натуральных коровьих клеток. И хоть генная инженерия здесь не используется, Ольга Зиновьева, основатель компании Elementaree, уверена, что редактирование генома — это один из трендов, который должен хорошо развиваться в ближайшее время. «В будущем она станет использоваться для улучшения полезных свойств существующих продуктов. С помощью обычной селекции сделать кукурузу устойчивой к засухе быстро невозможно, а редактирование генома поможет сделать это за неделю‎, — говорит эксперт. — Еще одна область для стартапов будущего — ксенобиотические продукты. Например, помидоры для больных диабетом, в которые добавляется инсулин». Генетика позволит изменить географию сельского хозяйства. Например, компания Puris вывела новый сорт гороха с высоким содержанием белка, который способен расти круглый год и выдерживает особенности шести климатических зон. «Все более актуальными становятся вопросы обработки, распределения и потребления продуктов питания. В этой связи растет интерес к фудтех-стартапам, которые принимают во внимание изменения окружающей среды. Это, например, Solar foods, финский стартап, который производит новый вид богатого питательными веществами белка, используя в качестве основных ресурсов только воздух и электричество»‎, — говорит Андрей Черепанов, операционный директор Catery.