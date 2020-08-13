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Владелец «Слободы» вложил 100 млн рублей в производство котлет на растительной основе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

ГК «Эфко» (производитель майонеза «Слобода») вложил 100 млн рублей в производство котлет и бургеров на растительной основе. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Владелец «Слободы» вложил 100 млн рублей в производство котлет на растительной основе

 Разработки продукта ведутся на базе инновационного центра «Бирюч-НТ» в Белгородской области. В настоящий момент налажена пилотная линия по производству 500 кг растительного мяса в месяц. 

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