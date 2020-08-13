ГК «Эфко» (производитель майонеза «Слобода») вложил 100 млн рублей в производство котлет и бургеров на растительной основе. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Владелец «Слободы» вложил 100 млн рублей в производство котлет на растительной основе