Топ-20 мировых лидеров в сфере технологий пищевой промышленности

Инновационные FoodTech-проекты решают самые разнообразные задачи: от управления запасами и сокращения пищевых отходов до альтернативного мяса и домашнего фермерства. Представляем 20 лидеров AgriFoodTech 2020 года по версии рейтинга FoodTech 500.

Рейтинг был составлен компанией Forward Fooding, которая специализируется на аналитике FoodTech-индустрии и поддержке отраслевых стартапов. Места присуждались с учетом размера бизнеса, цифрового следа и экологичности. Всего заявки на участие подали более 2000 организаций из более 60 стран мира.

Сан-Франциско, США

Производит уникальные вертикальные фермы, которые позволяют выращивать разные злаки на одной платформе. При этом компания обещает высокую урожайность и выдающиеся вкусовые качества продукции.

Ньюарк, США

Собственная запатентованная технология аэропоники помогает создать наилучшие условия для выращивания растений и выводит вертикальное фермерство на новый уровень. Повышенная продуктивность, минимальное воздействие на окружающую среду и практически нулевой риск.

Сан-Франциско, США

Проект предлагает пользователям оформить подписку с различными опциями, чтобы получать излишки продуктов питания от фермеров, производителей и поставщиков.

Голета, США

Компания разработала защитное покрытие на растительной основе для фруктов и овощей, которое снижает количество пищевых отходов. Такой дополнительный слой помогает увеличить срок хранения продуктов в 2-3 раза и не использовать холодильное оборудование.

Берлин, Германия

Проект размещает вертикальные фермы непосредственно на территории ритейлеров.

Нью-Йорк, США

Цель проекта — популяризировать растительное питание и сделать глобальную пищевую систему экологичной.

Копенгаген, Дания

Компания сотрудничает с покупателями и бизнесом, чтобы перераспределять излишки еды. Вместе с организациями, домохозяйствами, школами и государственными организациями она активно работает над сокращением пищевых отходов.

Цюрих, Швейцария

Маркетплейс экологичных продуктов питания.

Гонконг

Компания занимается производством питательных, экологичных и инновационных продуктов питания на растительной основе. Green Monday Group создает глобальную экосистему еды будущего, которая будет бороться с изменением климата, нехваткой еды и проблемами здравоохранения.

Сантьяго, Чили

Проект производит продукты на растительной основе, которые выглядят, пахнут и имеют вкус совсем как у еды животного происхождения.

Гамильтон, США

Производство экологичных продуктов питания с помощью технологий вертикального фермерства.

Лексингтон, США

Строительство высокотехологичных сельскохозяственных объектов, помогающих сделать масштабное производство пищи более экологичным и надежным.

Париж, Франция

Проект изучает потенциал водорослей и перерабатывает их в ингредиенты для производства альтернативных мяса или яиц, а также эмульгаторы для создания экономичных в производстве, привлекательных и вкусных продуктов.

Мюнхен, Германия

Поставщик автоматизированных решений для выращивания трав, салатов и овощей в домашних условиях.

Лондон, Великобритания

Строительство управляемых данными ферм с регулируемым микроклиматом.

Нью-Йорк, США

Создание умных ферм, расположенных рядом с городами обслуживания. Таким образом свежие продукты оказываются на полках спустя несколько дней после сбора урожая.

Лондон, Великобритания

Программное обеспечение для агропищевой промышленности.

Лондон, Великобритания

Поставщик готовых к употреблению веганских продуктов для ресторанов и розничных сетей.

Тель-Авив, Израиль

Компания повышает рентабельность супермаркетов, оптимизируя уценку продуктов с истекающим сроком годности и сокращая долю списанного товара.

Иерусалим, Израиль

Проект использует технологию на базе CRISPR для неинвазивного прединкубационного определения пола зародышей в куриных яйцах, чтобы выявить петушков и не отправлять их в инкубатор. Таким образом в цепочку поставок попадает дополнительно 4 млрд яиц.

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