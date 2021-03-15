McDonald's вводит в меню линейку новых кофейных напитков

McDonald's в России запустил новую линейку кофейных напитков на растительной основе. За доплату в 50 рублей к стоимости классической версии напитка посетители McCafe смогут купить кофе на кокосовом или миндальном молоке, рассказали RB.ru в компании.

На растительной базе теперь доступны капучино, латте, латте макиато, флэт уайт или пряный чайный латте.

Для производства растительных основ используется профессиональная линейка продуктов бренда Alpro от компании Danone. По словам директора по маркетингу бренда Екатерины Новиковой, Alpro является пионером в категории производства напитков на растительной основе и обладает 40-летней экспертизой.

Поставщиками кофе для McDonald's являются несколько компаний. В северо-западном регионе сеть ресторанов быстрого питания сотрудничает с группой компаний «Орими». А в большей части России основным поставщиком кофе является Paulig.

Последняя поставляет в McDonald's бленд Paulig Espresso Originale. По заявлению компании, при создании этого кофе фермеры придерживаются устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Это способствует сохранению лесов и подтверждается сертификатом Rainforest Alliance.

По собственным данным McDonald's, на настоящий момент компания продает каждую третью чашку кофе в России. За год россияне выпивают более 150 млн чашек кофе сети.

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