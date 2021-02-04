Питомец-веган: стартап Because Animals создал этичный корм для домашних животных

Владельцы домашних животных, как правило, чаще других людей становятся вегетарианцами или веганами. Это ставит многих из них в затруднительное положение, когда дело доходит до кормления плотоядных любимцев. Но технологии могут вскоре решить эту дилемму.

Изначально лабораторное мясо предполагалось для употребления его в пищу человеком. Однако некоторым предпринимателям пришла в голову интересная бизнес-идея, которая заключалась в использовании его для производства корма для любимцев.

Шеннон Фалконер и Джошуа Эрретт, основатели компании Because Animals, реализовали эту идею, создав корм для кошек на основе культивированного мышиного мяса.

Исследователи из компании Because Animals выделили мышиные стволовые клетки с помощью биопсии кожи грызуна, и таким образом увеличили их количество. Компания надеется, что продукт появится на рынке к концу 2021 года.

Бренд часто акцентирует внимание на том, что ни один грызун в процессе не пострадал. Один из конкурентов компании Because Animals, калифорнийский стартап Wild Earth, планировавший производить кошачий корм из культивированных клеток, вынужден был отказаться от этой идеи. Он подвергся необоснованной критике, так как обществественность считала, что грызуны погибают при заборе клеток.

Поэтому стартап занял более безопасную позицию. Он объединился с другими разработчиками культивированного мяса для исследования возможности рыбьих и куриных клеток. К концу года компания также планирует выпустить на рынок новые формулы веганских продуктов для домашних любимцев.

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Третья компания Bond Pet Foods из штата Колорадо, разрабатывает основанный на куриных клетках продукт, совершенно не похожий на привычные корма для животных. Вместо того, чтобы напрямую выращивать клетки, гены питательных белков курицы встраивают в клетки пивных дрожжей. Они размножаются быстрее, чем куриные клетки, и их выращивание досконально изучено. Bond Pet Foods надеется, что к 2023 году на рынке появится корм для собак, содержащий белки, извлеченные из этих клеток.

Учитывая целевую аудиторию, компании планируют продавать продукцию по более высокой цене. Производство лабораторного мяса, будь то для людей или животных, более экологично. Доктор Фалконер считает, что выбросы углекислого газа при производстве килограмма искусственного мяса равны 1,7 кг, тогда как для говядины этот показатель равен 27 кг. Для содержания скота требуется большое количество земли и воды, чего не скажешь о лабораторном мясе.

Однако тонкая душевная организация хозяев — не главная причина создания такого корма. Ученым гораздо проще использовать культивируемые клетки для приготовления питания для животных, чем добиваться визуального сходства со стейком или куриной ножкой для людей. Неважно как выглядит корм, главное — питательность и вкус.

Эрретт и Келлеман утверждают, что тестировали прототипы своих продуктов на собственных питомцах. А Райан Бетенкур, один из основателей Wild Earth, пообещал сам попробовать корма, прежде чем тестировать их на животных.

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