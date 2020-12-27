Сингапурский ресторан первым в мире стал подавать мясо, выращенное в лаборатори

Сингапурский ресторан стал первым в мире заведением, где можно заказать выращенное в лаборатории мясо. Продукт, созданный из куриных клеток американским стартапом Eat Just, был одобрен для продажи в городе-государстве Юго-Восточной Азии в начале этого месяца.

Представители стартапа недавно сообщили о первой поставке искусственного куриного продукта в шикарный ресторан в развлекательном центре Сингапура — «1880». Согласно пресс-релизу, первыми новое блюдо заказали несколько молодых людей, которые «поддерживают идею создания лучшей планеты».

«Я потерял дар речи, — сказал одиннадцатилетний гость. — Это спасет множество жизней животных».

Некоторые проекты уже предлагают мясо на растительной основе, например вегетарианские бургеры или Beyond Meat. В отличие от них, куриный продукт Eat Just выращивается в виде клеток в биореакторах, которые объединяются с другими растительными ингредиентами.

На данный момент цена на искусственное мясо по-прежнему довольно высока. Но стартап надеется расширить производство, чтобы этот продукт стал дешевле настоящего куриного мяса.

«Мы собираемся открыть один ресторан, а затем расширить сеть до пяти, 10, 15 и, в конечном итоге, перейти в розничную торговлю», — поделился Джош Тетрик, CEO Eat Just.

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Фото на обложке: Asimojet / Depositphotos