Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Сингапурский ресторан первым в мире стал подавать мясо, выращенное в лаборатори

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Сингапурский ресторан стал первым в мире заведением, где можно заказать выращенное в лаборатории мясо. Продукт, созданный из куриных клеток американским стартапом Eat Just, был одобрен для продажи в городе-государстве Юго-Восточной Азии в начале этого месяца.

Сингапурский ресторан первым в мире стал подавать мясо, выращенное в лаборатори

Представители стартапа недавно сообщили о первой поставке искусственного куриного продукта в шикарный ресторан в развлекательном центре Сингапура — «1880». Согласно пресс-релизу, первыми новое блюдо заказали несколько молодых людей, которые «поддерживают идею создания лучшей планеты».

«Я потерял дар речи, — сказал одиннадцатилетний гость. — Это спасет множество жизней животных».

Некоторые проекты уже предлагают мясо на растительной основе, например вегетарианские бургеры или Beyond Meat. В отличие от них, куриный продукт Eat Just выращивается в виде клеток в биореакторах, которые объединяются с другими растительными ингредиентами.

На данный момент цена на искусственное мясо по-прежнему довольно высока. Но стартап надеется расширить производство, чтобы этот продукт стал дешевле настоящего куриного мяса.

Как узнать своего пользователя и заработать на этом деньги

«Мы собираемся открыть один ресторан, а затем расширить сеть до пяти, 10, 15 и, в конечном итоге, перейти в розничную торговлю», — поделился Джош Тетрик, CEO Eat Just.

Источник.

Фото на обложке: Asimojet / Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Фудтех-тренды 2020: как оставаться на плаву, пока все тонут
  2. 2 Растительное мясо: кто его ест и кто зарабатывает на нем в России и за рубежом
  3. 3 По вкусу не отличить, а готовится быстрее: растительное мясо — как и из чего производить
  4. 4 Растительное мясо, паста из насекомых и суперфуды: как выглядит еда будущего

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 декабря 2020

ForestTech

28 декабря 2020

BuildTech Московский акселератор

31 декабря 2020

Премия Rusbase Digital Awards 2021

10 января 2021

Конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого»

10 января 2021

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма