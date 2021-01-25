Салат как фаст-фуд: история необычного брендинга

Вертикальная фермерская компания Plenty представила новый бренд-дизайн для салата, в оформлении которого используются цвета привычные для быстрого питания. Подобная маркетинговая уловка должна заставить потребителей перейти на здоровое питание.

Айдентика, разработанная дизайнерским агентством &Walsh — это троянский конь, который под забавной упаковкой в стиле фастфуда скрывает полезное питание. Авторы умело применяют психологию цвета, используя в дизайне красные и горчично-желтые оттенки, которые, как было доказано, вызывают чувство голода. Также заметной особенностью является нестандартная типографика с изогнутыми штрихами и острыми, похожими на листья уголками.

Бренды быстрого питания часто прибегают к этим визуальным уловкам. Многие гиганты в этой сфере используют красный и/или желтый цвет в оформлении: McDonalds, Burger King, KFC и многие другие. Красный цвет внушает голод, желтый — чувство удовлетворенности. McDonald’s хочет, чтобы, посещая их ресторан, вы почувствовали и то, и другое.

В отличие от многих производителей, которые используют зеленый цвет, чтобы подчеркнуть пользу для здоровья, Plenty предлагает потребителю салат, оформленный в яркие, насыщенные цвета. Это позволяет создать резкий контраст. Так он позиционирует свой продукт, как нечто, о чем мечтает покупатель. Конечно, как только вы откроете упаковку, вы поймете, что это вовсе не фастфуд. Но это уже не важно, так как упаковка уже выполнила свою функцию — привлекла внимание потребителя.

Компания Plenty, запущенная в 2013 году в Сан-Франциско, прошлой осенью привлекла $140 млн в рамках раунда D и заявила, что ее продукты будут доступны во всех магазинах California Albertsons. В данный момент ассортимент компании состоит лишь из зелени, но в будущем он пополнится клубникой, выращенной в партнерстве с Driscoll’s.

«Целью ребрендинга было сделать упаковку и бренд более теплыми и доступными, — говорит основатель и креативный директор &Walsh Джессика Уолш. — Почти все бренды зелени используют схожий визуальный дизайн, поэтому мы стремились создать необычную упаковку, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей».

Недавний ребрендинг Burger King использует ту же тактику. Он использует цвета из пунктов меню и закругленные линии, чтобы еда выглядела более аппетитно.

Уолш говорит, что логотип и упаковка прежде чем попасть в продажу, проходили обширное тестирование на аудитории. Когда вы хотите жареного, но можете позволить себе только полезную еду, многое зависит от психологии. Пока подобный продукт находится в тележке, вам кажется, что вы удовлетворили оба желания.

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