Хаос, загадки и градиент: топ-10 трендов в дизайне лого в 2021

Хаос и гармония, минимализм и смелые шрифты — 2021 год принесет самые разные тренды в дизайне логотипов. Игорь Волков, маркетолог и онлайн-разработчик фирменного стиля в Logaster , делится основными тенденциями на следующий год.

Лаконичность

Хотя этот тренд знаком нам не первый год, он не сойдет с дистанции и в 2021. Дело в том, что бренды все чаще взаимодействуют с пользователями в digital-форматах, для которых нужны лаконичные изображения. Советуем отказаться от лишних деталей, сложных узоров и неразборчивых шрифтов. Такой лого будет отлично выглядеть в любом размере и на любых носителях.





Небанальные шрифты

У вас текстовый лого? Подчеркните индивидуальность бренда с помощью креативной типографики. Она поможет превратить заурядную надпись в нестандартную и привлечь внимание аудитории. Советуем не обновлять старый шрифт, а создать новый с нуля. Включите фантазию на максимум: подумайте, какая форма букв лучше всего передаст характер бизнеса. Но помните о главном критерии — удобочитаемости.





Градиент

Потенциал этого приема практически неисчерпаем. Современный трендовый градиент — это плавные переходы в рамках одного цвета. Так создается 3D-эффект — картинка с тенями, которая превращается в живую и динамичную. Лайфхак: убедитесь, что все оттенки логотипа корректно отображаются при печати.





Исчезающие буквы

Чтобы захватить внимание пользователей, предложите им небольшую загадку: разорвите символы посередине, напишите части букв поблекшими красками или оставьте линии недорисованными. Но не увлекайтесь таинственностью: разрушения должны быть хорошо продуманы, чтобы логотип оставался читаемым.





Нагромождение символов

Стремитесь к оригинальности? Такой прием сложно повторить, ведь вариаций у него очень много: все зависит от элементов, из которых состоит ваш лого. Их можно соединять, дублировать, комбинировать разные формы и цвета — все, что позволяет фантазия. В результате эмблема становится интереснее и многослойнее.





Отрицательное пространство

Это свободное пространство внутри или вокруг элемента, которое создает новую картинку. Посмотрите, какие формы вашего логотипа можно использовать, чтобы вписать в них символ бренда. Двойной смысл привлекает внимание и заставляет рассматривать лого.





Изящные линии

Представьте, что вы рисуете логотип остро отточенным карандашом: именно такие линии будут в тренде в следующем году. Шрифты без засечек, простая геометрия, никаких утолщений и сложных узоров. В результате вы получаете стильное элегантное изображение, которое легко масштабировать и воспроизвести на любых носителях.





Беспорядок

В 2021 году можно все: расположите буквы нелинейно, асимметрично или переверните вверх ногами. Этот прием покажет творческий и неординарный характер бренда. Помните, что хаос должен быть тщательно продуман, чтобы эмблема привлекала внимание, но оставалась разборчивой.





Баланс

Тенденция подойдет тем, кто хочет показать спокойный и надежный характер компании. Такое впечатление создают чистые шрифты без засечек, симметрия, аккуратные надписи. Также в лого уместно будут смотреться простая геометрия и небольшие разрывы в буквах или фигурах.





Монограммы

Такие эмблемы снова в моде, а оригинальности им придает трендовое оформление: использование отрицательного пространства, нагромождение символов или нестандартная геометрия. С этими приемами любая монограмма будет выглядеть современно.







Мы перечислили только главные тренды 2021 года в дизайне логотипов. Помните, что ограничений в креативе нет — главное, чтобы эмблема привлекала внимание и оставалась разборчивой.



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