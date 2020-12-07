Куда будут вкладываться инвесторы в 2021 году
Мы опросили представителей российских венчурных фондов и узнали, в какие проекты они собираются вкладываться в 2021 году. В числе интересных сфер — SaaS, Big Data, E-commerce, AI/ML и EdTech.
15 декабря 2020
Книги года от предпринимателей
Герои RB.RU рассказывают, какие произведения помогали им в этом году: вдохновляли, подталкивали к успеху и развлекали. В списке не только бизнес-литература, но и пара других жанров.
07 декабря 2020
Пандемия изменила банки: 7 трендов, которые вы почувствуете в 2021 году
В 2020 нам всем пришлось стать технологичнее и перевести многие процессы в онлайн. В связи с этим банки в очередной раз переосмыслили роль офисов и расширили функциональность онлайн-сервисов. На рынке заметны игроки, действия которых меняют все.
14 декабря 2020
Книги года: что почитать, если вы занимаетесь PR
Вечная классика, а также новинки российских и зарубежных авторов
Самые ожидаемые IPO 2021 года
В 2020 в списке компаний, которые планировали выйти на IPO, не было ни одной российской. Но в этом году ситуация изменилась. Рассказываем, за какими российскими и западными компаниями стоит наблюдать в 2021.
07 декабря 2020
10 главных мировых трендов 2021 года
2021 год обещает быть годом неопределенности. Его главный приз — возможность установить контроль над пандемией. В то же время он несет с собой риски для здоровья, экономической устойчивости и социальной стабильности. The Economist выделили 10 трендов, за которыми нужно следить в наступающем году.
09 декабря 2020
Тренды рынка AdTech на 2021 год
Колумнисты RB.RU проанализировали потребности рекламодателей и медиа-ресурсов и подготовили материал о том, что будет определять дальнейшее развитие AdTech-рынка.
15 декабря 2020
Татьяна Петрущенкова