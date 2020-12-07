2021 год обещает быть годом неопределенности. Его главный приз — возможность установить контроль над пандемией. В то же время он несет с собой риски для здоровья, экономической устойчивости и социальной стабильности. The Economist выделили 10 трендов, за которыми нужно следить в наступающем году.

