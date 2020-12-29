Потери 2020 года: компании и сервисы, которые будем помнить

Уходящий год стал неудачным и провальным для ряда компаний и проектов. Причем, для части из них главной причиной закрытия оказалась не пандемия. Rusbase вспоминает самые громкие закрытия в 2020 году в разных сегментах бизнеса.

Фудтех-стартап: Golama

Сервис быстрой доставки продуктов Golama был основан в 2018 году и сотрудничал с магазинами Metro, «Вкусвилл», «Лента», «Твой Дом», «Азбука вкуса», «Бахетле» по Москве и Подмосковью.

О закрытии Golama объявил в начале 2020 года, до пандемии. Компания не смогла получить инвестиции на развитие. В стартап хотел вложить 500 млн рублей фонд Veb Ventures, но позже отказался от финансирования, ссылаясь на слишком высокие риски.

«Мы были близки к прибыльности (при достижении определенных объемов), обладали рыночными преимуществами, но, к сожалению, не нашли достаточного финансирования для нового рывка», — рассказали Rusbase в Golama.

Соцсеть: «Аура»

Соцсеть «Аура» позволяла искать новых друзей на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий «Яндекса». В конце лета пользователи соцсети получили уведомление о закрытии сервиса.

«Яндекс» начал тестировать этот проект в марте прошлого года, а в декабре 2019 выделил соцсеть в отдельную компанию — ООО «ИИ-Технологии». До запуска процедуры ликвидации «Яндексу» принадлежали 49% компании.

«Последнее время проект "Аура" развивался как отдельный и самостоятельный сервис вне "Яндекса". Но команда "Ауры" приняла решение прекратить эксперимент и закрыть проект», — сообщили Rusbase в пресс-службе «Яндекса».

Финтех-проект: «Рокетбанк»

«Рокетбанк» был основан в 2013 году. Сначала он работал в партнерстве с банком «Интеркоммерц», затем перешел к банку «Открытие». В 2017 году Qiwi выкупила у «Открытия» за 700 млн рублей активы «Рокетбанка».

Летом Qiwi из-за убыточности проекта заявил о сворачивании бизнеса «Рокетбанка» к концу 2020 года. Финтех-проект не имел собственной лицензии и работал по банковской лицензии «Киви банка».

Онлайн-ритейлер: «Юлмарт»

Российская компания «Юлмарт» был основана в 2008 году, в 2020 прекратила свою деятельность. Юридическое лицо признано банкротом и в отношении него в феврале было открыто конкурсное производство.

Конфликт между совладельцами «Юлмарта» начался еще в 2016 году. Партнеры (Август Мейер, Дмитрий Костыгин и Михаил Васинкевич) не договорились о том, как дальше будут развивать бизнес.

В результате процедуры банкротства «Юлмарта» и корпоративного конфликта Костыгин остался должен группе ВТБ 650 млн рублей, так как лично выступил поручителем по кредиту. Осенью не были урегулированы споры и с другими кредиторами, в том числе со Сбербанком.

В fashion-сегменте: Fashion House

Российская сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House работала с 2001 года. У компании было 19 магазинов в Москве и Московской области. Товарный знак Fashion House принадлежал ООО «Артемида».

Сеть закрылась из-за пандемии коронавируса и введения ограничений. В апреле сотрудники Fashion House получили письма, в которых компания объявила о решении подать на банкротство из-за финансовой несостоятельности. В марте компания закрыла все магазины сети.

Сервис видеотрансляций: Periscope

Социальная сеть Twitter объявила о закрытии сервиса видеотрансляций Periscope и уже отключила опцию создания новых аккаунтов Periscope.

К концу марта 2021 года соцсеть удалит Periscope из всех магазинов приложений. Веб-сайт сервиса пока останется доступен в виде архива публичных трансляций только для чтения. Cкачать архив собственных видео можно также до конца марта.

Разработчики Periscope сообщили, что на протяжении нескольких последних лет популярность сервиса падала, при этом стоимость поддержки приложения возросла. Twitter купил Periscope в 2015 году на стадии бета-тестирования приложения. Сумма сделки составила чуть меньше $100 млн.

IoT-стартап: Nimb

Сооснователь российского «кольца безопасности» Nimb Леонид Берещанский под Новый год объявил о закрытии стартапа на своей странице в Facebook. Стартап Nimb был запущен в 2018 году и выпускал смарт-кольца с тревожной кнопкой (последняя розничная цена кольца составляла $249).

В магазинах App Store и Google Play существовало приложение Nimb, с помощью него можно было сообщить близким об угрозе, нажав кнопку на кольце. Проект был запущен на средства, собранные на Kickstarter и Indiegogo.

Блокчейн-платформа: Telegram Open Network (TON)

В начале 2018 года Telegram собрал на ICO $1,7 млрд на запуск TON и криптовалюты Gram. В проект вложились крупные российские и зарубежные инвесторы, в том числе миллиардер Юрий Мильнер, сооснователь QIWI Сергей Солонин, один из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.

Блокчейн-платформа должна была заработать 31 октября прошлого года. Незадолго до запуска Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Telegram в суд. Регулятор обвинил мессенджер в незарегистрированном размещении ценных бумаг и запретил выпуск криптовалюты проекта Gram.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой TON в мае.

СМИ: Издательский дом «Мамихлапинатана»

Издательский дом «Мамихлапинатана», в который входили самиздат «Батенька, да вы трансформер», рекламное агентство Artel.Media, портал Breaking Mad объявил о прекращении работы в декабре. Компания связала закрытие с ошибочно выбранной бизнес-моделью. Проекты, которые объединял издательский дом, будет разделены на четыре независимых бизнеса.

Издательский дом был создан в 2016 году основателями самиздата «Батенька, да вы трансформер» Антоном Ярошем и Егором Мостовщиковым. Выручка ООО «Мамихлапинатана» на конец 2019 года составила 137,7 млн рублей, чистая прибыль — 217 тысяч рублей. Сумма взысканий к компании — 31,7 млн рублей.

«У компании остались долги перед авторами, подрядчиками и бюджетом. Мы не отказываемся от них, а распределяем по компаниям в зависимости от ответственности. Все будет выплачено до копейки», — уточнили представители издательского дома.

Поисковый сервис: «Спутник»

«Спутник» запускался шесть лет назад как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал». По открытым данным, на него потратили 2 млрд рублей. Проектом занимался «Ростелеком».

В 2017 году поисковик занимал менее 1% российского рынка, тогда же у «Ростелекома» появились намерения закрыть проект. В 2018 году компания подала заявление о банкротстве «Спутника». В сентябре 2020 года с главной страницы сайта «Спутник» исчезла строка для ввода поисковых запросов, сообщали СМИ.

В ответ «Ростелеком» уточнил, что сейчас «Спутник» переориентирован на разработку ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации, в том числе предлагает одноименный корпоративный браузер.

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