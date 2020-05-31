Клиенты «Рокетбанка» пожаловались на проблемы с закрытием счетов

Клиенты «Рокетбанка» сообщили о проблемах с выводом денег и закрытием счетов. Несколько жалоб появилось на портале banki.ru, на них обратил внимание РБК.

Как пишут пользователи, кнопка «Расторгнуть договор» в приложении «Рокетбанка» не работает, а техподдержка не отвечает. Один из клиентов написал, что ждет ответа на просьбу закрыть счет больше десяти дней.

В группе QIWI, которой принадлежит «Рокетбанк», признали сложности с заявками от уходящих клиентов.

«Скорость обработки заявок снизилась из-за значительно возросшей нагрузки на отдел клиентской поддержки», — заявил представитель QIWI.

В то же время он отметил, что проблем с выводом денег и сбоев в приложении нет.

Представитель QIWI пообещал, что банк не будет взимать плату за обслуживание с клиентов, которые подали заявления на закрытие счетов до 1 июня, но фактически не смогли это сделать.

Пользователи закрывают счета после рассылки о повышении стоимости обслуживания карт с 1 июня. Ранее Qiwi сообщала, что планирует свернуть бизнес «Рокетбанка» к концу 2020 года из-за убыточности проекта.

Для клиентов сервиса отменили программу лояльности, в том числе бесплатное обслуживание карт. Минимальная стоимость обслуживания карты составляет 390 рублей в месяц, но «Рокетбанк» берет комиссию практически за все операции.

«Рокетбанк» основан в 2013 году, Qiwi купила его за 700 миллионов рублей в 2017-м у банка «Открытие». Финтех-проект не имеет собственной лицензии и работал по банковской лицензии «Киви банка».