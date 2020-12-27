«Nimb всё»: Российский стартап объявил о закрытии

Запущенный в 2018 году российский стартап Nimb, выпускавший смарт-кольца с тревожной кнопкой, закрылся. Как написал в Facebook генеральный директор Леонид Берещанский, «Nimb всё», но отметил, что проект существовал не зря.

На своей страничке в Facebook генеральный директор Леонид Берещанский компании-разработчика смарт-колец с тревожной кнопкой Nimb объявил о закрытии проекта.

«Nimb всё. Спасибо всем, кто принимал участие, верил и поддерживал! Я помню вклад каждой и каждого, поэтому, знай, я тебе благодарен. За порыв, за время, за работу, за отдачу, за веру, за отношение, за доверие», — трогательно отметил Берещанский.

Он добавил, что когда запускал стартап вместе с Никитой Маршанским, то они вместе решили — если проект поможет спасти хотя бы одну жизнь, то всё было не зря.

«Так и есть. Каждый из принимавших участие и поддержавших нас, даже просто своим комментарием, может с уверенностью сказать себе, что это было не зря. Еще увидимся!», — пообещал Берещанский.

Запущен проект был в середине января 2018 года. Тогда в магазинах App Store и Google Play появилось приложение Nimb. С помощью него можно было сообщить близким об угрозе, если пользователь оказался в такой ситуации, нажав просто кнопку на специальном кольце. Проект был запущен на средства, собранные на Kickstarter и IndieGoGo.

Фото: Ony.ru/nimb