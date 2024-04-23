«Эволюционируй, если сможешь»: как Pre-IPO спасает технологический бизнес в России

Рынок pre-IPO в России — явление новое, но уже доказавшее свою эффективность в поддержке технологического бизнеса. О том, как зародился этот механизм и как он работает, рассказал директор по маркетингу сервиса аналитики и продвижения «Анабар» Максим Самойленко.

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Что происходит на рынке

В последнее десятилетие IPO на российском рынке не так востребовано, как, например, в Америке. Если за рубежом заключают сотни сделок в год, то на Московской бирже последняя высокая отметка была в 2021 г. — 10 IPO.

В 2022 году первичный листинг получил лишь сервис аренды электросамокатов Whoosh, собрав 2,1 млрд рублей. В прошлом году статистика изменилась: сразу 8 компаний вышли на Мосбиржу. Среди них Астра, CarMoney и Генетико. По прогнозу Правительства и Банка России, ежегодный показатель публичных размещений к 2030 году должен достигнуть 15-20 сделок.

Механизм и мотивы IPO прозрачны. Чтобы масштабироваться и увеличить капитал, бизнесу нужна финансовая поддержка. Компания заходит на биржу и выпускает акции, купить которые может любой инвестор или фонд. Таким образом формируется рыночная стоимость эмитента — за счет роста спроса на ценные бумаги.

Практика показала, что торги эффективны не только внутри страны, но и при привлечении зарубежных инвесторов. В 2019 году HeadHunter отказалась от IPO на Мосбирже в пользу нью-йоркской NASDAQ. В ходе IPO сервис привлек $220 млн с капитализацией в $675 млн. Годом позднее Ozon благополучно завершил IPO одновременно на Nasdaq и Мосбирже с результатом в $1,2 млрд, которые ушли на развитие ритейлера.

Малому и среднему бизнесу выйти на IPO сложнее. Это связано, прежде всего, с большими затратами и долгим процессом на подготовку — от полугода до нескольких лет. За это время может произойти кризис или смена рыночной конъюнктуры.

Изменения могут влиять и на крупных игроков. «Совкомбанк» собирался выйти на IPO еще в 2013, но из года в год процесс оттягивали то турбулентность экономики, то слияния. В 2022 г. на банк обрушились санкции США, а затем Канады, Великобритании, Японии, Австралии и Евросоюза. В результате акции «Совкомбанка» на Мосбирже появились только в декабре прошлого года. Это было первым в России IPO эмитента под санкциями (11,5 млрд рублей).

Чтобы поддержать частный бизнес, особенно технологический сектор, который пострадал из-за ухода зарубежных игроков, появляется такой инструмент, как pre-IPO. Термин неформальный, но уже активно вошедший в обиход профессионального сообщества.

Pre-IPO — это шаг, предшествующий проведению IPO. Компания производит дополнительный выпуск акций, а инвестиционная платформа предлагает их своим пользователям. Отличие здесь в том, что ценные бумаги покупают до момента, когда бизнес станет публичным. Вся процедура проходит быстрее: в среднем она занимает 3-4 месяца. Сейчас молодые и перспективные команды на стадии становления могут привлекать средства на свое развитие гораздо быстрее. Также это хороший способ укрепить репутацию и заявить о себе.

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Как подготовиться к Pre-IPO

Чтобы сделать подготовительный шаг к IPO, нужно учесть следующие этапы:

Образовать АО

Чтобы выпускать акции, необходимо акционирование компании — то есть создание АО. Это займет несколько недель, если бизнес — ООО, а материнская компания в качестве АО будет привлекать финансирование. Компания может остаться ООО, но тогда подготовка займет больше времени. Второй вариант — реорганизация ООО в АО. На это уйдет в среднем от 3 месяцев.

Провести регистрацию

Процесс регистрации начинается со сбора пакета документов. Решение о выпуске дополнительных акций принимается на общем собрании акционеров, хотя устав компании может предусматривать передачу полномочий совету директоров. Регистрация обычно занимает от 3 до 5 рабочих дней, весь этап — до одного месяца.

Разместиться на инвестиционной платформе

Дополнительный выпуск акций, прошедший процедуру регистрации, размещается на специализированной инвестиционной платформе. Платформа будет посредником между потенциальными инвесторами и компанией-эмитентом: обеспечивает сбор средств и заключает инвестиционное соглашение между сторонами. По завершении сбора инвестиционная платформа направляет полученные деньги на расчетный счет эмитента. На этот этап уйдет от одного до двух месяцев для полного сбора суммы.

Предоставить поручение регистратору

После сбора компания должна предоставить регистратору поручение на зачисление акций на счета новых акционеров и отправить в ФНС форму, которая обоснует внесение в устав изменений об увеличении уставного капитала. Отчет о проведенном размещении в Центральный банк подает регистратор, участие самой компании в этом деле не требуется. Этот этап займет от нескольких недель до полугода.

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Что будет после Pre-IPO

После завершения pre-IPO статус компании изменится — она будет АО с числом акционеров более 50. Это накладывает обязательство раскрывать финансовую отчетность и проводить аудит. Для увеличения стоимости компании и повышения уровня доверия инвесторов следует быть максимально прозрачными: выкладывать полную отчетность не реже 2-4 раз в год и регулярно проводить встречи с инвесторами.

Конечно, проведение Pre-IPO сопряжено с высокими рисками, но, за счет амбициозных целей бизнеса, который готовится выйти на биржу, предполагает и высокую доходность. Вместе с тем, многие российские инвесторы, ввиду ограничений, могут распоряжаться капиталом лишь в пределах страны — правда, выбор, куда вложиться весьма невелик. Поэтому быстрорастущие инноваторы составят на этом поле достойную конкуренцию Сберу, Газпрому и другим монополистам.

В качестве яркого примера успешного pre-IPO можно назвать Hyper. В 2023 году этот стартап, строящий сеть зарядных станций для электромобилей, разместил акции на платформе Zorko, официальном партнере Мосбиржи, и привлекла 127 млн рублей меньше чем за 2 месяца. По оценкам экспертов, к 2027 году Hyper будет зарабатывать 9,8 млрд при прибыли в 3,9 млрд рублей.

Механизм pre-IPO является более гибким и доступным для молодых команд, нежели традиционное IPO. Дополнительное финансирование и господдержка на ранних этапах формирования позволяет компаниям открывать новые возможности роста в условиях санкционного вакуума и верить в то, что технологический бизнес в России не пустой звук.

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