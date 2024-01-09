Где стартапу искать деньги в 2024 году: 8 мер поддержки и более 20 программ, о которых вы могли не слышать

Где стартапу искать финансирование рассказал Кир Витковский, основатель и архитектор алгоритмов онлайн-сервиса «Метранпаж» . Участник RB Choice и 100 перспективных российских стартапов, привлекший в 2023 году 10 млн рублей в раунде краудинвестинга .

Стартап нуждается в деньгах, как в воздухе. Искать и вкладывать средства в проект можно по-разному: подключить личные сбережения, взять кредит, подать заявку на грант или обратиться к акселератору.

Собрать деньги с помощью краудфандинга

Привлечение сторонних ресурсов для развития компании приносит наибольшую выгоду за счет сильного личного бренда и истории предпринимателя. Именно они формируют лояльную аудиторию, готовую оказать вам всестороннюю поддержку. Тем не менее не каждое пожертвование на развитие проекта способно внести ощутимый вклад. А вовлечение аудитории на безвозмездной основе требует постоянной работы и ресурсов, которые иногда лучше посвятить совершенствованию продукта. Платформы, которыми вы можете воспользоваться:

Выбрать инкубатор

Если идея вашего стартапа требует доработки и вы готовы к медленному развитию, инкубатор позволит вам использовать не только ресурсы, но и экспертизу профессионального сообщества. Однако стремительного роста в этом случае ожидать не стоит.

Среди ярких представителей — крупный бизнес-инкубатор в России «Ингрия», расположенный в Санкт-Петербурге. В нем регулярно проводятся питчинги, а также действует система оценки проектов для последующего финансирования.

Если вы только на этапе поиска инкубатора, смело подавайте заявку на Startup Lynch. В рамках «межсезонья» можно получить фидбэк от команды и выиграть грант в размере 150 тыс. руб. для участия в разборе следующего года.

Студенческие организации, помогающие инвесторам и предпринимателям найти друг друга:

Обратиться к акселератору

В отличие от инкубатора акселерационные программы подразумевают быстрое масштабирование. Они ориентированы на подтверждение спроса вашего решения на рынке. Это делается за счет системы нетворкинга, менторства и обучения, совокупность которых меняет вашу перспективу, выявляя слабые места и ошибки.

Один из наиболее известных российских акселераторов — «Спринт» от ФРИИ и Минцифры. В этом году мы стали выпускниками этой программы и ощутили на себе важность смены бизнес-парадигмы.

На протяжении 12 недель команда получала бесплатную образовательную и информационную поддержку, посещая лекции, мастер-классы, питчинги и личные встречи с трекерами. Ими стали ведущие и линейные эксперты, ответственные за тактику и стратегию участников.

В итоге мы частично обновили команду, увидели рост продаж и пользователей сервиса более чем в 4,5 раза. Кроме того, мы подписали договор о партнерстве с «МТС» и несколько соглашений о намерениях с крупными игроками издательского бизнеса. Но самое главное — мы сделали разворот от издательского рынка в сторону новой целевой аудитории — корпоративного сектора. Его объем — более 20 млрд рублей.

Где искать акселератора

Программы по поиску существуют как на базе крупнейших российских банков: МКБ «Реактор», Акселератор ВТБ, Sber 500, бизнес-акселератор «Тинькофф». Так и среди сообществ профессиональной поддержки: например, GenerationS и «Актион».

Успешная программа развития стартапа от идеи до запуска — «Академия инноваторов». Регистрация на нее открыта круглый год. Шанс пройти акселерацию из любого города страны в онлайн-формате предоставляет «Южный ИТ-парк». Стартапам на базе биотехнологий и медицины лучше всего подойдет «А:Старт».

Рассказать о проекте бизнес-ангелу

Можно получить финансовую помощь от частных инвесторов, которые готовы вложиться в перспективные начинания. Найти их можно в специальных каталогах c именами и прямыми контактами 100 ведущих инвесторов и партнеров. Через социальные сети, а также площадки, с основателями и участниками которых можно связаться напрямую: «Частный капитал», Venture Club, СОБА, AddVenture, Target Global.

Нередко бизнес-ангелы сотрудничают с инкубаторами и акселераторами, а размер их вложений достигает 500 тыс. долларов, согласно исследованию Venture Barometer. И все же затеряться среди других проектов легко. На практическом уровне вам поможет детализированный бизнес-план и описание стартапа, в которых коротко и четко изложены ваши преимущества. Рекомендации по составлению эффективной презентации ищите ниже в блоке «По теме» от RB.RU.

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Подать заявку на грант

Система грантовой поддержки, в частности, в IT-сфере, дает компаниям средства на разработку уникальных продуктов. Интерес в отечественных технологических решениях открывает доступ к государственным грантам для стартапов и разработчиков размером до 20 млн рублей.

ФСИ («Старт-1»)

В 2022 году мы получили грант на ИИ-разработку от ФСИ («Старт-1») суммой 4 млн руб. У нас получилось сделать это лишь на третий раз. Ключевая трудность заключалась в документообороте. Подаваясь на грант в качестве физлица, я в срочном порядке занимался изменением статуса на юридическое лицо.

Тайминг поджимал, а времени на подготовку необходимых бумаг оставалось в обрез. В итоге я смог получить выписку из реестра всего за день до дедлайна. Заключение договора с фондом добавило осознанности нашему проекту, а также позволило зарегистрировать программу для ЭВМ.

Лайфхак. Позаботьтесь о юридической стороне вопроса: дополняйте заявку техническими пунктами и конкретными фактами и пишите как можно больше, раскрывая выгодные стороны проекта и преимущества продукта.

РФРИТ («Российский фонд развития информационных технологий»)

Фонд поддерживает решения, разработанные российскими компаниями. Средства гранта можно направить на заработную плату сотрудникам, приобретение программного обеспечения и оборудования. Ознакомиться с конкурсной документацией для вашего проекта можно на сайте фонда.

«Сколково»

Шанс получить до 700 млн рублей в рамках проекта «Цифровые технологии» от инновационного центра на внедрение новых цифровых решений открыт для любого масштабного IT-решения. Одно из обязательных условий для участия — улучшение качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Победители прошлых лет:

«Открытая клиника» — центр интеллектуального анализа медицинских изображений на базе телерадиологической платформы Botkin.AI.

«Почта России» с разработкой робота-курьера для доставки почтовых отправлений в условиях реального городского ландшафта.

Прием заявок на этот год завершен, но можно подать заявку на микрогрант размером до 1,5 млн рублей, предусмотренный для участников проекта «Сколково».

Другие возможности центра «Сколково»

Помимо грантов, центр предоставляет менторское сопровождение, а также краткосрочные и долгосрочные (от 3 до 12 месяцев) программы по развитию стартапов в российской и международной среде. К неочевидным альтернативам можно отнести:

Программу по созданию высокотехнологичных стартапов IGTech. Ускоренное 10-недельное развитие стартап-проектов на базе ИИ в стадии MVP и выше Skolkovo Tech Explorer. Интеграция стартапов в страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки Sk Global Camp для продуктов с продажами на российском рынке и ориентацией на экспорт.

Найти венчурный фонд или инвесткомпанию

Организации такого типа ориентированы на работу с инновационными предприятиями, а привлекаемые инвестиции выделяются не только на развитие стартапов, но и на укрепление российского венчурного рынка.

Какими бывают инвесторы

Государственные:

Крупнейший фонд РВК, поддержавший суммарно более 30 фондов и 300 стартапов.

РОСНАНО, которая специализируется на инвестициях в нанотехнологии.

«Фонд развития промышленности», который выделяет целевые займы до 200 млн рублей.

«Фонд содействия инновациям» с программами для разных категорий: от молодых инноваторов до стартапов и малых наукоемких предприятий.

Частные:

На базе банковских групп: MTS StartUp Hub, «Альфа-Банк».

На основе частных специализированных инициатив: Melnichek Investments для стартапов на базе технологий ИИ и машинного обучения или RS-Innovation Lab для начинаний в области цифровизации страхования, финансовых и аграрных технологий.

Открыть раунд краудинвестинга

Краудинвестинг — сравнительно новый для России финансовый инструмент, который позволяет инвесторам через специальные платформы покупать акции непубличных компаний. В отличие от краудфандинга, инвестор за свои вложения получает долю в компании и право на дивиденды от прибыли. На данный момент в России меньше десятка краудинвестинговых платформ. Среди них «Гетленд», Rounds, InvestGo.

На наш взгляд, краудинвестинг — одно из самых перспективных направлений. Размер глобальных венчурных инвестиций по данным 2022 года оценивается в 445 млрд долларов. А фаундеры венчурных компаний пророчат, что 2024 год станет наиболее удачным в инвестиционном отношении за последнее десятилетие.

По нашему опыту скажем, что получить 10 млн инвестиций за счет краудинвестингового сбора — реальность. Для этого мы обратились к платформе brainbox.vc, которая прицельно занимается IT-стартапами. Совместная работа обеспечила досрочное закрытие раунда менее чем за 3 месяца.

Стать участником национального проекта

На всех уровнях. Проекты всероссийского уровня, действующие точечно в регионах России. В рамках поддержки предпринимателей национальное значение имеет проект «Мой бизнес». Его филиалы открыты в Саратове, Санкт-Петербурге и других городах. С полным списком можно ознакомиться на сайте. Помимо предоставления льгот и грантов для предпринимателей в центрах регулярно проводятся образовательные лекции, которые можно посетить бесплатно.

В сфере IT. Для всесторонней поддержки ИТ-отрасли кадрами, средой и инфраструктурой актуален проект «Цифровая экономика». Размер поддержки здесь достигает 500 млн рублей. Также на платформе предусмотрены формы заявки на получение финансовой помощи для сегмента малых и средних предпринимателей.

Главный совет стартаперам

Мы начинали проект год назад с 4 млн личного капитала. Далее воспользовались четырьмя способами поддержки бизнесов и благодаря этому привлекли около 18 млн рублей на развитие стартапа.

Советуем вам пользоваться разными возможностями, о которых мы рассказали в статье. Не бойтесь идти на риск, даже когда кажется, что все ниши уже заняты. Если ваш продукт по-настоящему инновационный, он не останется без внимания.

Фото на обложке: katemangostar / Freepik