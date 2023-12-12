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Стартап «Метранпаж» привлек 9,9 млн рублей на доработку продукта на стыке ИИ и издательского бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-сервис автоматической нейросетевой верстки печатных и электронных изданий «Метранпаж» привлек 9,9 млн рублей инвестиций через размещение на краудинвестинговой платформе brainbox.VC. Об этом RB.RU сообщил представитель платформы.

Стартап «Метранпаж» привлек 9,9 млн рублей на доработку продукта на стыке ИИ и издательского бизнеса

Стартап получил 9,9 млн рублей в обмен на 10%-ную долю в компании от 356 частных инвесторов. Лид-инвестором проекта выступила команда brainbox.VC, проинвестировав 1 млн рублей. 

Полученные средства проект направит на доработку продукта, масштабирования и маркетинга. Ранее стартап развивался за счет личных средств основателя Кира Витковского (вложил более 4 млн рублей) и гранта ФСИ в размере 4 млн рублей.

В 2024 году «Метранпаж» планирует привлечь второй раунд и интегрировать пул новых услуг.

По договоренности с brainbox.VC «Метранпаж» будет ежемесячно информировать своих инвесторов о том, как стартап осваивает полученные средства. На платформе «Метранпаж» на текущий момент сверстано более 3 тыс. изданий и зарегистрировано более 6 тыс. пользователей.

BrainBox.VC — это краудинвестинговая платформа для инвестиций в IT-стартапы. Основатель и CEO платформы — Альберт Алиев.

Фото на обложке: «Метранпаж»

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