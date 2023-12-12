Стартап «Метранпаж» привлек 9,9 млн рублей на доработку продукта на стыке ИИ и издательского бизнеса

Онлайн-сервис автоматической нейросетевой верстки печатных и электронных изданий «Метранпаж» привлек 9,9 млн рублей инвестиций через размещение на краудинвестинговой платформе brainbox.VC. Об этом RB.RU сообщил представитель платформы.

Стартап получил 9,9 млн рублей в обмен на 10%-ную долю в компании от 356 частных инвесторов. Лид-инвестором проекта выступила команда brainbox.VC, проинвестировав 1 млн рублей.

Полученные средства проект направит на доработку продукта, масштабирования и маркетинга. Ранее стартап развивался за счет личных средств основателя Кира Витковского (вложил более 4 млн рублей) и гранта ФСИ в размере 4 млн рублей.

В 2024 году «Метранпаж» планирует привлечь второй раунд и интегрировать пул новых услуг.

По договоренности с brainbox.VC «Метранпаж» будет ежемесячно информировать своих инвесторов о том, как стартап осваивает полученные средства. На платформе «Метранпаж» на текущий момент сверстано более 3 тыс. изданий и зарегистрировано более 6 тыс. пользователей.

BrainBox.VC — это краудинвестинговая платформа для инвестиций в IT-стартапы. Основатель и CEO платформы — Альберт Алиев.

Фото на обложке: «Метранпаж»