14 млрд на горизонте: российская платформа Zapusk создает фондовый маркетплейс нового поколения
Российская краудинвестинговая платформа Zapusk анонсировала создание принципиально нового маркетплейса для работы с акциями частных компаний. Инновационная площадка объединит возможности первичного размещения и вторичного обращения ценных бумаг непубличных предприятий, рассказали Русбейс в компании.
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Что предлагает инновационная площадка?
Проект, запуск которого намечен на этот месяц, будет включать три базовых направления:
• Исследовательский модуль Pre-Invest ―позволяет компаниям тестировать инвестиционный спрос перед объявлением раунда
• Вторичная торговая площадка ― дает возможность перепродажи акций между инвесторами
• Комплексный сервисный блок ― обеспечивает юридическое и технологическое сопровождение сделок
Амбициозные финансовые ориентиры
Согласно бизнес-плану, оборот вторичного рынка должен достичь 135 млн рублей к концу первого года работы. В перспективе пяти лет этот показатель может вырасти до 8,1 млрд рублей. Через механизмы первичного привлечения платформа рассчитывает аккумулировать 450 млн рублей уже в 2025 году, а в долгосрочной перспективе — более 14 млрд.
Компания делает акцент на решении трех ключевых проблем рынка: отсутствия ликвидности акций до IPO, сложностей с акционированием бизнеса и низкой доступности фондовых инструментов для массового инвестора.
В настоящее время завершается этап привлечения инвестиций в разработку ― из требуемых 38,9 млн рублей уже собрано 16,5 млн рублей.
- В последнее время участие частных инвесторов в IPO резко сокращается. Так, в 2024 году доля розничных инвесторов в размещении акций упала до 55% против 73% годом ранее. По данным Банка России, значительная часть ценных бумаг приобретается непрофессиональными участниками рынка. Эксперты Центробанка предупреждают, что активность неквалифицированных инвесторов без должного опыта может привести к искажению рыночного ценообразования.
Фото на обложке: de_zla / Shutterstock / FOTODOM
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