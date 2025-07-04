14 млрд на горизонте: российская платформа Zapusk создает фондовый маркетплейс нового поколения

Российская краудинвестинговая платформа Zapusk анонсировала создание принципиально нового маркетплейса для работы с акциями частных компаний. Инновационная площадка объединит возможности первичного размещения и вторичного обращения ценных бумаг непубличных предприятий, рассказали Русбейс в компании.

Что предлагает инновационная площадка?

Проект, запуск которого намечен на этот месяц, будет включать три базовых направления:

• Исследовательский модуль Pre-Invest ―позволяет компаниям тестировать инвестиционный спрос перед объявлением раунда

• Вторичная торговая площадка ― дает возможность перепродажи акций между инвесторами

• Комплексный сервисный блок ― обеспечивает юридическое и технологическое сопровождение сделок

Амбициозные финансовые ориентиры

Согласно бизнес-плану, оборот вторичного рынка должен достичь 135 млн рублей к концу первого года работы. В перспективе пяти лет этот показатель может вырасти до 8,1 млрд рублей. Через механизмы первичного привлечения платформа рассчитывает аккумулировать 450 млн рублей уже в 2025 году, а в долгосрочной перспективе — более 14 млрд.

Компания делает акцент на решении трех ключевых проблем рынка: отсутствия ликвидности акций до IPO, сложностей с акционированием бизнеса и низкой доступности фондовых инструментов для массового инвестора.

В настоящее время завершается этап привлечения инвестиций в разработку ― из требуемых 38,9 млн рублей уже собрано 16,5 млн рублей.

В последнее время участие частных инвесторов в IPO резко сокращается. Так, в 2024 году доля розничных инвесторов в размещении акций упала до 55% против 73% годом ранее. По данным Банка России, значительная часть ценных бумаг приобретается непрофессиональными участниками рынка. Эксперты Центробанка предупреждают, что активность неквалифицированных инвесторов без должного опыта может привести к искажению рыночного ценообразования.

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