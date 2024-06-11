Доля частных инвесторов в IPO упала до 55% в 2024 году. В 2023 году она составляла 73%. По данным ЦБ, значительный объем акций покупают розничные инвесторы, у которых возможно нет достаточной экспертизы, что может привести к искажению в ценообразовании.

Доля частных инвесторов в IPO упала до 55% в 2024 году