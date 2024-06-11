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Доля частных инвесторов в IPO упала до 55% в 2024 году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Доля частных инвесторов в IPO упала до 55% в 2024 году. В 2023 году она составляла 73%. По данным ЦБ, значительный объем акций покупают розничные инвесторы, у которых возможно нет достаточной экспертизы, что может привести к искажению в ценообразовании.

Доля частных инвесторов в IPO упала до 55% в 2024 году

Доля частных инвесторов в IPO российских компаний в 2024 году упала до 55% с 73% годом ранее. Об этом говорится в обзоре финансовых рисков от Банка России.

От 30% до 60% инвестиций в IPO совершили физические лица, купив акции на сумму до 500 тыс. рублей, отметили в ЦБ. Регулятор подчеркнул, что существенный объем акций покупают розничные инвесторы, которые могут не располагать необходимой экспертизой, что приводит к искажению в ценообразовании.

В 2024 году IPO на Московской бирже провели «Диасофт», «Делимобиль», «Кристалл», «Европлан», «Займер», «МТС Банк».

Фото на обложке: Mameraman / Shutterstock

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