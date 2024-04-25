Сам себе Моцарт и Дрейк: подборка музыкальных нейросетей

Для создания музыки появляется все больше нейросетей. Они подойдут как для новичков в музыке, так и для профессионалов. Какие сервисы создадут симфонию, а какие сделают кавер в стиле аниме-опенинга — в подборке RB.RU.

В мае 2023 года стриминговый сервис Spotify удалил десятки тысяч песен, созданных искусственным интеллектом. Как отметил Даниэль Эк, генеральный директор компании, ежедневно на платформу загружают около 100 тыс. треков, среди которых стали чаще встречаться композиции, сгенерированные нейросетями.

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В приведенных ниже сервисах, где можно купить подписку, нет возможности оплаты с российских банковских карт.

Сервис позволяет создавать композиции в 26 жанрах. При генерации песен можно выбрать их настроение, тематику, ритм и инструменты, которые будут звучать в треках. Готовые композиции можно редактировать вплоть до глубины баса.

Интерфейс сервиса

Soundraw доступен бесплатно для генерации и работы с треками, однако для скачивания песен необходима подписка за $20 в месяц. Она же сохраняет за пользователем авторские права на композиции, позволяя их использовать в публичных целях. Готовые треки доступны только в формате WAV.

Простая в освоении нейросеть поэтапно создает песни. Для начала нужно указать жанр, продолжительность и музыкальные инструменты, которые будут использоваться. Всего нейромузыканту придется пройти 9 шагов, по их итогам получается три композиции, которые можно редактировать. Есть возможность создавать треки с вокалом. Скачать можно одну композицию в месяц в формате MP3.

Интерфейс сервиса

Сервис бесплатный, но для расширения функций нужна подписка. Доступны два тарифа: Personal по цене в $15 в месяц и Pro по $40 в месяц. Они отличаются количеством готовых семплов, доступных для загрузки треков и их продолжительностью. По подписке доступно скачивание треков в формате WAV, возможность сохранить больше треков (до 300 и 500 в месяц) и право на коммерческое использование.

В программе доступно 250 музыкальных стилей, и на основе треков, которые включены в эти автоматические подборки, можно создавать свои композиции. При помощи встроенного редактора получится создать свой стиль, генерировать и редактировать песни и клипы. Также можно загружать сторонние композиции для обучения нейросети.

Кроме создания музыки, на сайте доступно ИИ-радио по жанрам

Сервис доступен только после регистрации. Разрешается скачивать до 3 песен в месяц. Есть два вида подписки: Standard за €11 и Pro за €33 в месяц. Разница в количестве скачиваемых треков, их продолжительности, монетизации и форматах. Также в Pro-версии авторские права принадлежат пользователю, а не AIVA.

Большая подборка нейросетей для генерации текста и изображений — в нашем материале.

Нейросеть тесно связана с Spotify — на платформе есть даже плейлист со сгенерированными песнями. Сам сервис популярен: по данным на сайте компании, за время его работы создано почти 20 млн композиций. Треки публикуются на сайте, их можно использовать как референсы для будущих работ.

На выбор доступно 6 стилей, преимущественно в рамках техно. Один из шести шаблонов пользователь создает с нуля. Сгенерированные песни можно настраивать, выбирая музыкальные инструменты, их громкость и тональность. К полученной мелодии опционально добавляется вокал.

Интерфейс нейросети

В России сервис работает с перебоями: иногда сайт не открывается, а в момент регистрации лучше находиться в другой стране. Boomy доступен бесплатно, но с запретом на скачивание и коммерческое использование — права принадлежат сервису.

Доступно два варианта подписки: Creator за $10 в месяц и Pro $30 в месяц. Creator расширяет лимит создаваемых песен и снимает ограничения на их загрузку. Pro дополнительно разрешает использование композиций в коммерческих целях.

WavTool Сервис более профессиональный, чем Soundraw и AIVA. Помимо генерации музыки через текстовые запросы, пользователь может создавать свои цепочки для синтеза звуков. Для работы с аудио доступна маршрутизация, соединяющая звуковые дорожки. У WavTool гибкий плиточный интерфейс, настраиваемый вплоть до каждой опции.

Интерфейс сервиса

Сервис бесплатный — до 10 запросов треков за 8 часов с бесплатной загрузкой. Есть два варианта месячной подписки. Indie стоит $10, она расширяет набор утилит и форматов скачивания файлов. Pro-версия за $20 снимает ограничения на количество запросов и добавление своих инструментов.

Mubert Нейросеть для контент-мейкеров генерирует фоновую музыку для видео и подкастов. Каждый пользователь может создать свой набор риффов и мелодий, которые монетизируются самим Mubert через NFT. Музыка создается по шаблонам и текстовым запросам. Работать с мелодиями на сайте нельзя.

Интерфейс приложения

Сервис бесплатный, можно загружать до 25 треков в месяц для личного использования. Подписка уровня Creator стоит $14 в месяц, расширяет число скачиваний до 500 песен в месяц, которые можно использовать для видео и NFT. Версия Pro стоит $39 — музыку можно применять во фриланс-проектах и инди-играх. Цена тарифа Business — $199, по нему музыку можно использовать в коммерческих продуктах.

Suno AI Сервис генерирует двухминутные песни на основе текстового запроса. Есть два варианта: простой и пользовательский. В первом музыка создается в случайном жанре, а текст пишет ИИ. Во втором человек выбирает настроение, стиль и сам пишет куплеты и припев. В обоих случаях треки получаются цельные, понятные и без искажений. RB писал об экспертах и создателях Suno AI. Они отмечали его вспомогательную функцию и причины, по которым нейросеть никогда не заменит человека.

Интерфейс нейросети

Также Suno позволяет создавать каверы в разных стилях: от оперы до аниме-опенинга. Достаточно переписать текст исходной композиции и указать желаемый стиль. Сервис полностью бесплатный. Загрузка композиций разрешена только после регистрации. Melobytes На сайте компании указано, что сервис — «игровая площадка для ИИ-креатива». Помимо музыкальных нейроинструментов, есть генераторы картинок и видео. Треки могут создаваться по фото или ролику. Также есть опция для обработки голоса. Интерфейс сервиса Для работы с музыкой есть ползунки, где выбираются язык (в том числе русский), темп, голос, такт и пишется текст. Еще доступна профессиональная версия с выбором музыкальных инструментов, бэк-вокала и реверберации. Помимо композиций можно генерировать клипы. Сервис бесплатный, но для работы необходима регистрация на сайте.

Fadr Нейросеть не создает, а обрабатывает песни. У нее есть три режима: Remix, Stems и DJ. В первом из библиотеки сервиса выбираются треки, на базе которых создаются ремиксы. Меняется тональность, ритм и громкость отдельных инструментов. Интерфейс Fadr В режиме Stems можно редактировать аудио: убирать лишние звуки, извлекать вокал или риффы гитар, заодно меняя ритм и последовательность аккордов. Опция DJ позволяет генерировать полноценные выступления, создавая переходы и коллажи песен. Программа бесплатная и доступна после регистрации. Voicemod Помимо создания песен приложение генерирует озвучку текстов. На выбор доступно семь шаблонов голосов, которые поют и разговаривают. Также они могут менять голос пользователя в прямом эфире на ПК — хотя с этим есть нюансы. Например, нужно говорить медленно, без фонового шума и не дышать в микрофон. Интерфейс приложения. Источник Готовые голоса можно использовать в песнях. Voicemod использует 8 коротких мелодий, на которые затем накладывается озвучка. Композиции можно использовать, например, для видеооткрыток. Файл можно скачать в видео, однако на фоне будет статичная картинка. Сервис бесплатный, без лимита на загрузки. Фото на обложке: Unsplash // Possessed Photography