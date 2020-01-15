Сервис доставки продуктов Golama объявил о закрытии

Golama будет закрыта 15 января 2020 года. Все заказы, сделанные до этой даты будут обработаны в штатном порядке, пишет Itzine.



Компания была основана в 2018 году. Golama сотрудничала с магазинами Metro, «Вкусвилл» и «Лента», «Твой Дом», «Азбука вкуса», «Бахетле», доставляла продукты в Москве и Подмосковье. Как заявляли в самой компании, за время работы было привлечено около 400 млн рублей, а рост выручки составлял 25% месяц к месяцу.



В июне 2019 года Golama привлекла 500 млн от Veb Ventures (ранее «ВЭБ Инновации»). Тогда ее капитализация оценивалась в более чем 750 млн рублей. Ранее в 2019 году проект получил 150 млн рублей от частного инвестора, имя которого не раскрывалось.



Это второе закрытие FoodTech-стартапа за январь 2020 года. О прекращении работы также объявил сервис Foodza с инвестициями от Mail.ru Group.



Фото: пресс-служба Golama