Тренд на глобальное сотрудничество и привлечение крупных игроков: какие обновления ждут агротех в 2023

Ольга Копцева, основатель агентства Mediacom.expert , пообщалась с представителями агрорынка и узнала, какими технологиями пользуются «бизнесмены на земле» и как отрасли способны помочь стартапы и крупные игроки.

Агропромышленный комплекс — одна из немногих отраслей, динамика развития которой в 2022 году была преимущественно положительной. Проблемы, конечно, есть, но они не только в импортном сырье или инструментах.

Содержание:

Василий Птицын, основатель и генеральный директор Flyseeagro биологическая защита растений летающими роботами

Что изменилось

В Agrotech стало намного больше высокотехнологичных стартапов — по моим наблюдениям, почти на четверть.

новой популярности дождалось движение Cleantech экологически чистые технологии ,

, развиваются проекты, связанные с борьбой с болезнями растений на молекулярном уровне.

И несмотря на непростую ситуацию с инвестициями, вложения в агротех стартапы выросли на 20% за год данные эксперта. Мир понимает актуальность агросферы и то, что ее нужно развивать.

Наша компания развивала направление, связанное с внесением энтомофагов хищные насекомые, которые питаются насекомыми-вредителями. Даже на обычном дачном участке насекомые-энтомофаги способны заметно сократить численность вредителей с помощью дронов, — несмотря на консервативную позицию российских агрономов.

Увы, но пока не все фермеры умеют работать с насекомыми-вредителями и решают проблему уже в последний момент.

Но все же вопрос полного перехода от химических обработок к энтомофагам уже рассматривается на уровне Минсельхоза.

Какие технологии нужны отрасли

заметный прогресс виден в семеноводстве,

набирает обороты deeptech,

популярны селективные и биотехнологии,

очень востребованы биологические гербициды средство химической защиты растений для борьбы с сорной растительностью (преимущественно травянистой) .

Рынок особенно ждет селективные инсектициды, высокоточные системы мониторинга и прогнозирования урожайности. Еще есть потребность в биологических гербифагах — насекомых, которые уничтожают растения.

RB.RU представляет карту российского рынка Agrotech с подборкой новых трендов и технологий в этой области

Что проседает

В российском агропроме отстает почти все, но особенно — семеноводство и генетика.

На российском рынке почти 90% семян импортные.

Для нашего направления одно из препятствий — отсутствие производства энтомофагов хорошего качества и в промышленных масштабах. Сейчас мы закупаем их в Казахстане и Узбекистане, но уже думаем об организации биофабрики по их производству.

Актуальная проблема рынка

Как мониторить вредителей.

Вопрос на самом деле актуален для всего мира. Сейчас это происходит так — агроном заходит в поле, производит осмотр или ставит ловушки, но это занимает много времени.

Я придумал метод, который позволит идентифицировать яйца и гусениц насекомых вредителей дистанционным способом с беспилотников. Блок ИИ позволит:

распознавать, идентифицировать, определять степень зараженности, предлагать варианты решения.

Главный барьер игроков агрорынка — консервативность и отсутствие правильного маркетинга.

Но есть и еще трудности:

Кадровый голод: в этом секторе катастрофически не хватает специалистов .

. Закрытость ко всему новому.

Неумение гибко реагировать на современные вызовы.

Наших агропроизводителей чаще всего спасает элементарная потребительская безграмотность.

Игорь Интрилигатор, сооснователь и генеральный директор вертикальной сити-фермы «Местные корни»

Что изменилось

В 2022 очень активно происходило внедрение искусственного интеллекта во все процессы, особенно доминировал интернет вещей (IoT). В агропроме все тоже стараются максимально все оцифровать — комбайны, дроны, системы, мониторинга.

В вертикальных фермах тоже можно оцифровать многие процессы.

Например, у нас есть:

«Цифровая платформа контроля выращивания». ПО анализирует данные о процессе выращивания на ферме по 22 параметрам, используя 10 типов датчиков.

Цифровая карта фермы, на которой видны все партии растений.

Но мы продолжаем совершенствовать системы — в том числе и потому, что они работают не в полную силу из-за недостатка данных.

Что стало развиваться активнее

Определенно происходит рост сегмента вертикальных ферм. В этом году была выставка в Дубае, на которой были представлены последние технологические разработки для альтернативных ферм.

Нельзя сказать, что мы в этом вопросе в чем-то отстаем от Запада.

Технологии, которые мы применяем в России, соответствуют мировым трендам. А их мощность подтверждается прогнозом, что к 2030 вертикальным способом в России будут выращиваться до 20 тыс. овощных и зеленых культур.

Еще одно популярное направление — растительные продукты и мясо. Актуально все, что связано с альтернативным белком. По прогнозам доля сектора белка растительного происхождения к 2025 превысит $15 млрд.

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Что проседает

Классические сельскохозяйственные предприятия, медленная цифровизация в регионах.

В среднем окупаемость вложений в с/х предприятия составляет 7-10 лет, и тут есть большая зависимость от климатической зоны и других факторов. Если говорить о вертикальных фермах, окупаемость в среднем четыре года, поскольку неважно, где находится ферма.

Актуальная проблема рынка

В первую очередь отсутствие необходимых кадров. И сейчас как раз этот вопрос постепенно решается за счет обучения новых специалистов.

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Тормозит развитие агропрома ситуация с инвестиционным климатом. Что касается внешней ситуации, то на нас она не сильно повлияла. Из-за рубежа мы закупаем только семена и диоды для светильников — поставки продолжаются, но их срок увеличился.

Сергей Лобанов, генеральный директор компании по производству растительных продуктов «Ботаника»

Что проседает

В 2022 продолжилось активное развитие биотехнологий в агросфере, на рынке стало появляться все больше продуктов с их использованием.

Например, раньше очень мало занимались текстурированным растительным белком — а сейчас его начали делать в нашей стране.

Направление биотехнологий теперь стало интересно не только стартапам, но и крупным игрокам, которые готовы инвестировать в его развитие.

Какие технологии нужны отрасли

Для развития нужны передовые технологии точного земледелия, энергосбережения.

Стоит уделять больше внимания переработке — это позволит получать дополнительную прибыль и помогать развивать категории, например, всевозможные белки, текстураты и ферменты отечественного производства. Много таких ингредиентов ввозилось из-за рубежа, и сейчас с этим есть сложности.

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Можно прогнозировать рост категории альтернативных продуктов питания. В том числе за счет изменения сознания потребителей.

Крупные игроки рынка будут способствовать развитию агропрома. И хотя темпы замедлятся — то, что можно было бы пройти за три года, займет, скажем, пять лет — но в целом перспективы радужные.

Что проседает

В целом по агро- и биотехнологиям мы пока что отстаем от иностранных компаний. И еще нет четкой градации веганских продуктов, их сертификации.

Актуальная проблема рынка

Производителям альтернативных продуктов не хватает лабораторий с тестовым оборудованием.

Для гигантов потратить десятки миллионов рублей на выпуск пробной партии не проблема, но для энтузиастов это большой барьер.

Нужно предварительно сделать пробы продукта прежде, а все пилотные разработки в основном за рубежом.

Сейчас из-за внешней ситуации у нас нет возможности пользоваться иностранными ресурсами.

Важно, чтобы в отечественных институтах была возможность пилотных разработок.

Мы, например, сотрудничаем с Московским государственным университетом пищевых производств, у них есть ряд необходимых установок. Хотелось бы увеличить число для пилотного оборудования, потому что после изобретения продукт нужно еще и качественно протестировать.

Сергей Безруких, основатель сити-фермы «Академия ягод»

Что изменилось

В 2022 увеличилось количество городских ферм — помещений с полным искусственным освещением для выращивания различных культур:

клубники,

зелени и салата,

микрозелени,

цветов.

Отрасль новая, и вызывает у многих разумные опасения. В сити-фермерстве очень много зависит от местоположения и цен на электричество.

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Постепенно в эту нишу пришла автоматизация:

производства, средств защиты растений, самой технологии выращивания культур в городских фермах.

Что стало развиваться активнее

Производство различных культур, эти изменения диктует рынок.

Например, около 20% свежей клубники импортируется.

Чтобы ягода была транспортируемой, делают упор на сорта, у которых эти качества имеют большее значение, чем вкус.

Сетям важно, чтобы клубника хранилась долго. Однако покупатели устали от пластиковых овощей в супермаркете и готовы платить за качество — и здесь приходят сити-фермеры.

Развитие альтернативных ферм влечет за собой совершенствование других технологий. Подтягиваются небольшие частные производства, например, энтомофаги.

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Чем вообще пользуются сити-фермеры?

биологическими веществами,

системами и средствами защиты растений,

энтомофагами, грибами, бактериями, которые являются природными фунгицидами.

И некоторые компании идут навстречу малому бизнесу, делая небольшие партии.

Но в некоторых случаях из-за проблем с логистикой нет возможности получить качественных энтомофагов или жидкие средства защиты удобрений, поскольку для них требуется определенный температурный режим.

Какие технологии нужны отрасли

Автоматизация производства, где программа сама готовит нужный питательный раствор и подает его в конкретную зону по заданным параметрам.

Центры с функциональной диагностикой растения. Их можно открывать, например, в северных городах, где сложная логистика с доставкой ягод, фруктов.

Центры прототипирования, куда можно обратиться за разработкой разных деталей (приемники, лотки, заглушки). Для городских ферм нужно много разных деталей, и они играют весомую роль при выращивании культур.

Что проседает

Нет технологий, связанных с анализом растений, питательных растворов, дренажа.

Анализ воды занимает семь дней. Это долго. Но вопрос решаемый, только он не решается.

Чаще всего мы ориентируемся «на ощупь», по внешнему виду растений, стараясь определить дефициты, проблемы. Это неправильно, потому что анализ питательных растворов всегда намного точнее. Некоторые компании продают мобильные, полевые станции стоимостью сотни тысяч, но нужно уметь этим пользоваться, интерпретировать.

Не хватает времени.

Нужно накопить знания и опыт по сити-фермерству. Чтобы вникнуть в нюансы, приходится много изучать, пересматривать — и это лишь вопрос времени и трудолюбия.

Актуальная проблема рынка

В нашем регионе (Уральский Федеральный округ) правительство положительно относится к инновациям. А в маркетинге есть сильный барьер: сложившийся у людей стереотип, что клубника зимой — это обязательно картошка с запахом и видом клубники.

Научиться выращивать вкусную ягоду — это большая удача и вызов.

Клубника в принципе сложный продукт в плане агротехники, она не прощает ошибок. Очень легко испортить вкус, если вы что-то сделали не так. И поэтому очень легко потерять даже очень лояльного клиента.

Но когда ты разрушаешь этот стереотип своим продуктом, это всегда приятно и очень воодушевляет.

Фото на обложке: Наталья Булина (bulinatalia_design)

Иллюстрации предоставлены автором