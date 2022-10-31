«Один из наших главных конкурентов — Excel»: как стартапы меняют сельское хозяйство

Сельское хозяйство — старейшая отрасль в мире, и довольно неочевидная цель для инноваций. Но сейчас она испытывает особенное давление из-за изменения климата и динамики цен. Кроме того, сельское хозяйство создает треть мировых выбросов парниковых газов, из-за чего отрасль является и причиной, и жертвой глобального потепления. Рассказываем о проектах, которые помогают агропрому справиться с новыми вызовами.

Прогнозирование посевов

Оскар Марко — сооснователь и CEO Cropt, компании из Сербии, которая помогает семеноводческим компаниям и банкам прогнозировать будущий урожай. Он разработал алгоритмы машинного обучения, которые пытаются ответить на вопросы вроде: «Стоит ли сеять эти семена на этом поле?» или «Будет ли этот сорт растения лучше реагировать на определенный тип почвы?»

Из-за засухи и повышения температур вегетационный период становится все более нестабильным, и он полагает, что подобные технологии будут пользоваться большим спросом.

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Летние засухи привели к тому, что в этом году в винодельческих регионах Франции собрали самый ранний урожай в истории. В Великобритании домашний скот кормили зимними запасами сена, потому что трава высохла и им было нечего есть. В Швейцарии на горные пастбища отправляли военные вертолеты с запасами воды, чтобы стада не погибли от жажды.

«Фермеры понимают, что им нужно делать что-то новое, и если они не изменят свои методы, они потерпят неудачу», — говорит Оскар Марко, CEO Cropt.

Его решение — предоставить фермеру инструменты, чтобы он мог работать как менеджер хедж-фонда. По его словам, правильно подобрать посевный материал — «буквально то же, что инвестировать в фондовый рынок».

«Как только мы смоделируем рост, мы сможем увидеть, что произойдет в хорошие и плохие годы. Мы можем превратить фермера в Волка с Уолл-стрит, способного выбирать между низко- и высокоурожайными культурами», — добавляет он.

Марко говорит, что его технология способна увеличить прибыль от посева на четверть.

Фермерам уже приходится приспосабливаться к изменению климата. По словам Марко, кукуруза — самая прибыльная культура, которую можно выращивать в Юго-Восточной Европе, «но в последнее время она считается более рискованной, поэтому фермеры все чаще сажают подсолнечник, который более устойчив к засухе».

Сокращение расходов

Все больше AgroTech-стартапов стремятся помочь фермерам сделать летний период более предсказуемым. Другой способ привлечь покупателей — сократить счета за электроэнергию и удобрения.

Один из таких стартапов, швейцарский ecorobotix, продает технические устройства, которые устанавливаются на тракторы. Внутри компактной машины находится программа, которая подбирает точные методы опрыскивания в зависимости от культуры, растущей в поле. В компании говорят, что это позволяет сэкономить на удобрениях примерно 90%, однако технология ecorobotix и лицензирование ПО потребуют затрат.

Фото в тексте: Fotokostic / Shutterstock

Тем временем, французский AgroTech-стартап Javelot производит комплект датчиков, который позволяет фермерам контролировать зернохранилища и регулировать температуру, если там становится слишком жарко, экономя деньги на дорогостоящих системах вентиляции.

«Мы помогаем вам тратить меньше», — гласит девиз компании.

Другой швейцарский стартап Vivent разработал способ обнаруживать сигналы стресса у растений до появления видимых симптомов. Заявляется, что технология позволяет растению сообщать, если оно страдает из-за вспышки патогена, нуждается в определенном питательном веществе или требует больше воды.

«У растений около 35 органов чувств, они могут слышать и видеть, они могут различать многие длины волн. Мы хотели подключиться к этой сенсорной сети и использовать ее для стимулирования инноваций», — объясняет соосновательница и CEO Vivent Кэррол Пламмер.

Как только растение подключено к технологии Vivent, на разработку которой ушло 10 лет, при первых признаках стресса оно предупредит фермера. Это позволяет гораздо раньше предпринять действия.

Vivent в основном ориентирована на indoor-сегмент — фермеров, которые выращивают культуры в помещениях, например, менеджеров теплиц в Нидерландах. У компании около 80 клиентов, каждый из которых еженедельно получает сводку ключевых показателей своих культур.

По словам Пламмер, один из клиентов рассказал, что технология помогла увеличить урожайность на 4%. Датчики также могут быть полезны, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

Кто готов инвестировать в технологии?

Несмотря на обещания датчиков и аналитики данных, робототехники и беспилотных летательных аппаратов, совершить революцию в сельском хозяйстве непросто.

Одна из очевидных проблем заключается в том, что сельское хозяйство — это высокорискованный и малорентабельный бизнес.

«Фермеры — одни из тех людей, которые проявляют наибольший интерес к технологиям, но их также очень трудно убедить внедрять что-то новое», — говорит Летиция де Панафье, инвестор венчурной компании Astanor Ventures со штаб-квартирой в Брюсселе.

По словам Маттео Ванотти, CEO швейцарско-итальянского стартапа xFarm Technologies, европейским фермам предстоит пройти долгий путь по сравнению с американскими. Компания, предлагающая такие инструменты, как полевые датчики и программное обеспечение, в августе привлекла от инвесторов €17 млн.

«Проникновение цифровых технологий на европейских фермах составляет 10%. Одним из наших главных конкурентов по-прежнему остается Excel», — оценивает Ванотти.

Дело не в технофобии: ежедневно фермерам приходится принимать так много решений, что они хотят получить ответы на множество вопросов.

И стартапам, которые надеются пробиться в сферу сельского хозяйства, приходится долго проходить через пробы и ошибки, прежде чем дать им полезный продукт.

Например, обеспечение алгоритмов наилучшими данными — невероятно масштабная задача в агропромышленном мире.

«Если вы работаете с самоуправляемыми автомобилями, можно взять пять камер, прикрепить их к капоту, проехать час и собрать терабайты данных. Чтобы получить строку в электронной таблице для наших полей, вам нужно отслеживать урожай в течение года, — объясняет Марко из Cropt. — Таким образом, получить их очень сложно — и очень дорого».

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Фото на обложке: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock