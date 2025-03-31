Несколько стран Европы заявили о готовности ввести новые санкции против России

Страны также выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до прекращения конфликта и компенсации ущерба.

28 марта EUObserver со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз начал работу над 17-м пакетом антироссийских санкций. По словам источника, новые акционные предложения ожидают не ранее начала лета.

20 марта стало известно, что ЕС прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов. Некоторые страны выступили против, ссылаясь на законодательство ЕС и опасения по поводу негативного влияния такого прецедента на европейскую конкурентоспособность в сфере финансовых услуг.

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