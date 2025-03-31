Несколько стран Европы заявили о готовности ввести новые санкции против России
Анастасия Липчанская
Германия, Франция, Италия, Польша, Испания и Великобритания выразили намерение «оказывать дальнейшее давление на Россию», используя все доступные инструменты, включая введение новых санкций. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД этих шести стран и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кае Каллас.
Несколько стран Европы заявили о готовности ввести новые санкции против России
https://rb.ru/news/sanctions-eu-russia/
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Страны также выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до прекращения конфликта и компенсации ущерба.
- 28 марта EUObserver со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз начал работу над 17-м пакетом антироссийских санкций. По словам источника, новые акционные предложения ожидают не ранее начала лета.
- 20 марта стало известно, что ЕС прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов. Некоторые страны выступили против, ссылаясь на законодательство ЕС и опасения по поводу негативного влияния такого прецедента на европейскую конкурентоспособность в сфере финансовых услуг.
Фото на обложке: Andrey_Kuzmin / Shutterstock/ FOTODOM
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