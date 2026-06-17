Яндекс планирует оснастить гостиницы России «умным домом» — к 2030-му система появится в 30% номерного фонда

К 2030 году Яндекс намерен оборудовать собственной системой «умный дом» 30% номерного фонда в России, сообщают «Ведомости». Тестирование проекта стартует в гостиницах Москвы и Краснодарского края. Стоимость размещения технологии составит около 5000 рублей.

На курорте Красная Поляна «умным домом» оборудовали уже 30% номеров

Руководитель профильного направления «Яндекса» Антон Федоров сообщил «Ведомостям», что технология уже тестируется в нескольких отелях Москвы и регионов, в том числе:отелях

«Аэростар» (входит в сеть «Азимут»);

«Абрау Дюрсо Light»;

«Парк-отель Ples»;

«Голден Тюлип»;

«Билибин парк»;

Marriott Krasnaya Polyana.





Руководитель гостиничного департамента курорта Красная Поляна Александр Павлюк и представитель сети Azimut Hotels подтвердили «Ведомостям» сотрудничество с «Яндексом». По словам Александра Павлюка, около 30% номерного фонда на Красной Поляне уже оснащены системой «умного дома». В ближайшие 3–5 лет устройства появятся во всех номерах отелей «4–5 звёзд».

Оборудование отель-партнёр должен будет приобретать самостоятельно. Стоимость комплекта, по оценке руководителя гостиничного департамента курорта Красная Поляна Александра Павлюка, составит от 5000 рублей за номер. Дополнительно для работы системы понадобится ПО Яндекса по ежемесячной подписке, стоимость которой начинается от 500 рублей в месяц за номер.

Отели смогут самостоятельно закупать оборудование для «умного дома» от Яндекса

Как пояснила соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по гостиничной деятельности Виктория Шамликашвили, Яндекс предлагает установить в номерах станции «Алиса» и систему «умный номер» для интеграции кондиционеров или освещения. Устройства будут управлять светом, шторами и приводить номер в комфортное для гостя состояние.

Кроме того, «Алиса» также будет выполнять функции ИИ-ассистента, который сможет консультировать по любым вопросам об отеле. Для этого помощник будет опираться на базу знаний от персонала гостиницы, отметил руководитель профильного направления Яндекса Антон Федоров.

В будущем компания планирует использовать помощника для предложения гостям дополнительных услуг. Гости также смогут пользоваться подпиской «Яндекс Плюс» — своей или предоставленной отелем.

Затраты на «умный дом» могут стать неподъёмными для небольших отелей, предупреждают эксперты

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба в комментарии «Ведомостям» отметил, что для отелей технология интересна, если даёт не только внешний эффект, но и операционный результат: снижает нагрузку на персонал, упрощает коммуникацию с гостем и помогает стандартизировать сервис.

При этом некоторые игроки рынка называют цель оборудовать 30% всего номерного фонда в России «достаточно утопичной». Так, соруководитель комитета РСТ по гостиничной деятельности Виктория Шамликашвили считает, что инвестиции, необходимые для такого уровня услуг, могут оказаться несопоставимыми с потенциальным комфортом гостя.

В отелях «3 звезды» и ниже затраты на оборудование могут стать значительной нагрузкой, а рентабельность такого решения посчитать сложно — оно «скорее про имидж», полагает руководитель гостиничного департамента курорта Красная Поляна Александр Павлюк.

Контекст

В феврале 2026 года Яндекс выпустил обновление умного дома: «Алиса» научилась понимать разговорную речь и команды без строгих формулировок. Система теперь может понимать контекст диалога и опираться на предыдущие реплики при выполнении поручений.

Яндекс последовательно расширяет присутствие в сегменте умных домов. В марте 2026 года Proptech-платформа Яндекса «Домиленд» запустила подписку на управление умными сценариями в жилых комплексах. В 2025 году компания масштабировала проект умных домов с «Алисой», подписав соглашения с девелоперами «Самолет» и ФСК. Тогда проект охватил 18 домов и около 6 тыс. квартир. В компании рассчитывали, что к концу 2025 года сервисом смогут пользоваться жители 1,5 млн квартир.