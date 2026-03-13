«Домиленд» Яндекса запускает подписку на сценарии умного дома — управлять домофоном можно будет через «Алису»

Proptech-платформа Яндекса «Домиленд» запустила подписку на управление умными сценариями в ЖК — от открытия домофона со смартфона до голосового управления через ИИ-ассистента «Алису». Модель подписки создаст новые источники дохода для управляющих компаний. Первым партнёром платформы стал девелопер А101.

Жители смогут вызывать мастеров и общаться с УК через «Алису»

Через приложение «Домиленд» жители могут управлять сервисами дома: создавать заявки в УК, вызывать мастеров и оплачивать услуги ЖКХ. Подписка расширяет сервис и добавляет новые сценарии управления системами здания.

Среди таких функций — видеовызов с домофона на смартфон, просмотр камер в реальном времени и возможность открыть дверь через приложение. Также пользователи смогут управлять системами жилого комплекса голосом через «Алису»: в тестовом режиме она может оформить пропуска на гостя или автомобиль.



В будущем в сервисе станет доступно автоматическое создание пропуска для курьера из Яндекс Доставки и такси Яндекс Go.

УК получит до 80% выручки без повышения тарифов

Для управляющих компаний подписная модель открывает новый источник дохода без повышения тарифов для жителей. Выручка делится между платформой и партнёрами — доля управляющей компании может достигать 80%.

Руководитель proptech-платформы «Домиленд» Дарья Воронова отметила, что новая модель помогает повышать лояльность жителей и улучшать качество обслуживания за счёт цифровизации и интеграции с городскими сервисами.

Контекст

В мае 2025 года Яндекс приобрёл 100% сервиса цифровизации городской недвижимости «Платформа Домиленд». Основательница и бывший владелец компании Дарья Воронова вышла из капитала и вместе с командой перешла работать в «Яндекс».

Сразу после смены собственника, 30 апреля, «Платформа Домиленд» подала заявку на регистрацию нового бренда «Я дома» в Роспатент. На тот момент решениями «Домиленда» пользовались более 1 млн жителей, а партнёрами платформы выступали крупнейшие девелоперы, включая «Самолет», «Донстрой», «Бруснику» и ГК А101.