«Яндекс» интегрируется в рынок девелопмента. Умные дома с «Алисой» становятся стандартом

В новых ЖК ― «Новоданиловская 8», «Спутник» и Sydney City ― появятся функции управления инфраструктурой через голосового ассистента. Технология «Умное здание с Алисой» даст возможность жителям принимать звонки домофона, просматривать записи с камер и оформлять цифровые пропуска для гостей. При заказе такси или доставки в «Яндекс Go» система автоматически запросит доступ для водителя или курьера.

Проект охватит 18 домов и около 6 тыс. квартир. В компании рассчитывают, что к концу 2025 года сервисом смогут пользоваться жители 1,5 млн квартир.

«Мы наблюдаем фундаментальный сдвиг на рынке недвижимости: то, что еще недавно считалось премиальной опцией — такие как единая цифровая среда жилого комплекса, — становится новым стандартом. Уже через 3–5 лет наличие систем «умного дома» будет восприниматься покупателями как желательный, а в горизонте 5–10 лет — как обязательный атрибут современного жилья, наравне с интернетом или парковкой», — дал прогноз Вадим Ежов, директор по развитию бизнеса ЛИИС.

Он привел статистику по развитию рынка решений для умных домов в России, который, по его мнению, растет опережающими темпами. По данным компании «Марвел-Дистрибуция», в 2024 году он вырос на 56% год к году, достигнув 5,3 млн проданных устройств на сумму 14,8 млрд рублей. В реестре умных новостроек уже числятся более 230 жилых комплексов. «Однако на фоне свыше 107 млн кв. м построенного жилья за тот же год это по-прежнему небольшая доля. Именно поэтому мы ожидаем, что при сохранении текущей динамики, к 2030 году объем рынка умных решений в новостройках может вырасти до 50–80 млрд рублей», ― анализирует директор по развитию бизнеса ЛИИС.

Кейсы компании подтверждают, что девелоперы всё чаще ищут не просто поставщика, а системного партнера, который сможет взять на себя комплексную интеграцию и обслуживание решений «умного дома». Эксперт отметил, что лидеры рынка, такие как MR Group и «Абсолют», не раз говорили о том, что ищут надежные решения в настройке и обслуживании оборудования, и «Яндекс» в этом смысле реализует свое ключевое конкурентное преимущество — бесшовный пользовательский опыт и высокий уровень комфорта для конечного потребителя. Для самого «Яндекса» это логичное продолжение стратегии развития концепции «умного города» и способ встроить в нее жилые комплексы, говорит Ежов.

«Проект «Яндекса» с «Самолетом» и ФСК мы оцениваем как win-win и ожидаем, что он действительно сможет качественно изменить рынок. Конечно, есть опасения, что такая конфигурация может сделать «Яндекс» слишком привлекательным партнером для девелоперов, и рынок начнет двигаться в сторону монополизации. Однако сегодня на этом рынке все еще сохраняется конкуренция — в частности, SberDevices является одним из потенциальных конкурентов в этой сфере. Такой ландшафт будет стимулировать рост качества и уровня сервисов, что в конечном счете выгодно как девелоперам, так и конечным пользователям», — резюмировал эксперт.

Ранее аналогичные технологии были реализованы в ЖК Slava от MR Group. Запуск пилотного проекта «Яндекс» анонсировал в мае.

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