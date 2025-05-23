В Москве появится первое умное здание с «Алисой»
«Яндекс» в сотрудничестве с MR Group и платформой Ujin анонсировал запуск пилотного проекта по интеграции голосового ассистента «Алиса» в умные здания. Первым объектом станет московский жилой комплекс Slavaт, где с помощью AI-ассистента жильцы смогут взаимодействовать с инфраструктурой через голосовые команды или мобильное приложение «Дом с “Алисой”». Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе «Яндекса».
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Интеграция технологий позволит жителям управлять домофоном, просматривать общедомовые камеры и заказывать электронные пропуска для гостей и курьеров. Запуск проекта запланирован на июнь.
Сначала видео с камер жильцы смогут просматривать через приложение, а позже — на экранах станций «Дуо Макс» или ТВ. В дальнейшем возможности умного здания будут расширяться: пользователи смогут заранее сообщать «Алисе» о времени ожидания гостей (она сама откроет им дверь), а также автоматически получать пропуска для доставки еды или такси через Яндекс Go.
«Яндекс» также планирует внедрять свои технологии в инфраструктуру вторичного жилья, начиная с пилотного проекта с платформой «Наш дом» и оператором домофонии «Спутник» в июне. На первом этапе управление домофоном через «Алису» станет доступно для 200 тыс. владельецев «Спутника» в Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Уфе, Хабаровске, Воронеже и Одинцово. К концу года проект охватит 214 городов.
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Фото на обложке: «Яндекс»
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