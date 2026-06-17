Томская область стала лидером России по интересу к искусственному интеллекту, обогнав Москву и Санкт-Петербург, выяснили аналитики университета «Зерокодер». По мнению авторов исследования, ключевую роль в росте интереса к ИИ сыграла высокая концентрация технических вузов в регионе. Среди нейросетей самой быстрорастущей стал DeepSeek, доля которого за последний месяц достигла около 40% всех запросов пользователей в России.

Технологическая активность оказалась важнее экономики региона

Авторы исследования подчёркивают: интерес к искусственному интеллекту зависит не столько от уровня благосостояния региона, сколько от наличия образованной и технологически активной аудитории.

«Там, где растёт интерес к ИИ, через год-два растёт спрос на людей, которые умеют им пользоваться. И самое интересное здесь то, что столица не лидирует в этом списке: технологический спрос в России куда более распределён, чем принято думать», — отметил генеральный директор и основатель университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник.

DeepSeek обогнал ChatGPT по количеству запросов

Самым заметным изменением на рынке аналитики «Зерокодера» назвали рост популярности DeepSeek. Если в среднем за два года сервис собирал около 20% поискового интереса россиян к ИИ, то в последнем месяце его доля достигла примерно 40%.

Авторы исследования связывают это с качеством генераций и возможностью легально пользоваться сервисом из России без ограничений. ChatGPT сохраняет узнаваемость и лояльную аудиторию, однако в массовом сегменте уступил лидерство китайскому конкуренту. Российские сервисы — GigaChat, Алиса, Kandinsky, Яндекс GPT и «Шедеврум» — суммарно удерживают около 20% рынка запросов.

«Скорость, с которой DeepSeek занял рынок, — лучшее напоминание, что лояльность пользователя к конкретной нейросети сегодня почти нулевая: люди идут туда, где удобнее и доступнее», — подчеркнул генеральный директор и основатель университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник.

Северный Кавказ выбирает ChatGPT, а Тыва — GigaChat

По данным исследования, Северный Кавказ оказался единственным макрорегионом страны, где ChatGPT пользуется большей популярностью, чем локальные аналоги. Ингушетия стала лидером России по интересу к ChatGPT, следом расположились Чечня и Кабардино-Балкария.

Тыва, Якутия, Сахалинская область, ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг по интересу к GigaChat. В Тыве на отечественный сервис приходится почти две трети профильных запросов.

Технические вузы помогают регионам выйти в лидеры по использованию ИИ

По мнению генерального директора и основателя университета «Зерокодер» Кирилла Пшинника, развитие ИИ-компетенций зависит не столько от экономики региона, сколько от университетов и технических кадров.

«В регионах, где нейросеть встраивается в инженерный и производственный контур, именно там, на мой взгляд, в ближайшие годы вырастет спрос на прикладные ИИ-компетенции», — отметил Кирилл Пшинник.

В качестве примера он привёл Томск. По его словам, именно этот город сегодня демонстрирует высокий интерес к искусственному интеллекту благодаря большой концентрации студентов и университетов.

Ещё одним направлением роста эксперт назвал Свердловскую область и Урал в целом. По его словам, местная аудитория чаще выбирает рабочие инструменты вроде DeepSeek и Perplexity, а не развлекательные сервисы.

Якутия и Татарстан могут стать новыми центрами ИИ-компетенций

Отдельно генеральный директор и основатель университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник выделил Якутию, ЯНАО, ХМАО и Тыву. По его словам, в этих регионах компетенции в сфере ИИ могут развиваться через корпоративные внедрения.

Среди потенциальных центров концентрации компетенций эксперт также назвал Татарстан, где развитию технологий может способствовать специализированная инфраструктура.

«Исследование фиксирует интерес как опережающий индикатор, а превратится ли он в устойчивую компетенцию — зависит от того, появятся ли в регионе образовательная база и рабочие места», — заключил Кирилл Пшинник.

Контекст

Исследование основано на агрегированных данных Яндекс.Wordstat по 14 ИИ-сервисам за период с марта 2024 года по февраль 2026 года. Аналитики сопоставили поисковую статистику с данными Росстата по валовому региональному продукту и уровню урбанизации.

Авторы подчёркивают, что исследование отражает поисковый интерес пользователей, а не фактический объём использования сервисов. При этом корпоративное внедрение отечественных решений, в частности GigaChat, может быть выше, чем показывают поисковые запросы.