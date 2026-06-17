Фитнес-клуб в жилом комплексе может увеличить стоимость квартир на 30% — каждый второй москвич готов переплатить

48% жителей Москвы и Московской области готовы рассматривать покупку квартиры по более высокой цене, если в жилом комплексе есть спортзалы, сообщают DDX Fitness и агентство FitnessData в рамках форума недвижимости «Движение». Для большинства покупателей фитнес уже входит в число самых важных сервисов внутри ЖК — наряду с продуктовыми магазинами и аптеками.

41% москвичей готовы переплатить за фитнес до 5% от стоимости квартиры

Чаще всего речь идёт о небольшой наценке к стоимости недвижимости за спортивные зоны:

41% готовы переплатить от 1% до 5%,

8% могут доплатить свыше 5% от стоимости квартиры.

В некоторых сегментах фитнес-клуб повышает стоимость недвижимости. Разница в цене квадратного метра может достигать 15–30% по сравнению с похожими проектами без спортивных объектов.

Для 72% людей, занимающихся спортом, важен фитнес-клуб прямо в ЖК

Исследование показало, что спортивная инфраструктура влияет на выбор жилья у большинства покупателей: для 72% людей, регулярно занимающихся спортом, наличие фитнес-объекта — важный фактор при выборе квартиры.

Лишь каждый десятый регулярно занимающийся спортом респондент заявил, что наличие фитнеса в ЖК не имеет для него значения.

В бизнес-классе фитнес стал практически обязательным условием

Максимальный интерес к спортивной инфраструктуре зафиксирован среди покупателей жилья бизнес-класса. 89% респондентов отметили, что для них важно, чтобы фитнес-зал был в жилом комплексе.

Доля покупателей, которым спортивная инфраструктура внутри ЖК не важна, оказалась минимальной — около 1%.

Фитнес вошёл в пятёрку самых востребованных инфраструктурных объектов в ЖК

Спортивные залы оказались одними из самых востребованных инфраструктурных объектов в жилых комплексах: для 41% важны фитнес-клубы, тренажёрные залы, бассейны и студии йоги. Выше в рейтинге оказались только продуктовые магазины (87%), аптеки (64%) и кафе с ресторанами (42%).

При выборе спортивной инфраструктуры большинство покупателей отдают предпочтение полноценным фитнес-клубам — их выбрали 66% участников исследования. Среди других востребованных форматов спортивной инфраструктуры:

небольшие тренажёрные залы — 22%,

студии групповых занятий — 19%,

площадки для воркаута и кроссфита — 16%,

пространства для комьюнити-спорта (открытые или крытые городские площадки, созданные для объединения людей по их спортивным интересам) — 11%.

Спрос на фитнес-залы в жилых комплексах связан с развитием концепции «15-минутного города»

Генеральный директор исследовательского агентства FitnessData Максим Боровиков связал рост спроса на фитнес-залы в ЖК с развитием концепции «15-минутного города», предполагающей доступность основных сервисов рядом с местом проживания.