Фитнес-клуб в жилом комплексе может увеличить стоимость квартир на 30% — каждый второй москвич готов переплатить

Фитнес-клуб в жилом комплексе может увеличить стоимость квартир на 30% — каждый второй москвич готов переплатитьДля 9 из 10 покупателей жилья бизнес-класса важно, чтобы в ЖК была спортивная зона
48% жителей Москвы и Московской области готовы рассматривать покупку квартиры по более высокой цене, если в жилом комплексе есть спортзалы, сообщают DDX Fitness и агентство FitnessData в рамках форума недвижимости «Движение». Для большинства покупателей фитнес уже входит в число самых важных сервисов внутри ЖК — наряду с продуктовыми магазинами и аптеками.
41% москвичей готовы переплатить за фитнес до 5% от стоимости квартиры
Чаще всего речь идёт о небольшой наценке к стоимости недвижимости за спортивные зоны:
- 41% готовы переплатить от 1% до 5%,
- 8% могут доплатить свыше 5% от стоимости квартиры.
В некоторых сегментах фитнес-клуб повышает стоимость недвижимости. Разница в цене квадратного метра может достигать 15–30% по сравнению с похожими проектами без спортивных объектов.
Для 72% людей, занимающихся спортом, важен фитнес-клуб прямо в ЖК
Исследование показало, что спортивная инфраструктура влияет на выбор жилья у большинства покупателей: для 72% людей, регулярно занимающихся спортом, наличие фитнес-объекта — важный фактор при выборе квартиры.
Лишь каждый десятый регулярно занимающийся спортом респондент заявил, что наличие фитнеса в ЖК не имеет для него значения.
В бизнес-классе фитнес стал практически обязательным условием
Максимальный интерес к спортивной инфраструктуре зафиксирован среди покупателей жилья бизнес-класса. 89% респондентов отметили, что для них важно, чтобы фитнес-зал был в жилом комплексе.
Доля покупателей, которым спортивная инфраструктура внутри ЖК не важна, оказалась минимальной — около 1%.
Фитнес вошёл в пятёрку самых востребованных инфраструктурных объектов в ЖК
Спортивные залы оказались одними из самых востребованных инфраструктурных объектов в жилых комплексах: для 41% важны фитнес-клубы, тренажёрные залы, бассейны и студии йоги. Выше в рейтинге оказались только продуктовые магазины (87%), аптеки (64%) и кафе с ресторанами (42%).
При выборе спортивной инфраструктуры большинство покупателей отдают предпочтение полноценным фитнес-клубам — их выбрали 66% участников исследования. Среди других востребованных форматов спортивной инфраструктуры:
- небольшие тренажёрные залы — 22%,
- студии групповых занятий — 19%,
- площадки для воркаута и кроссфита — 16%,
- пространства для комьюнити-спорта (открытые или крытые городские площадки, созданные для объединения людей по их спортивным интересам) — 11%.
Спрос на фитнес-залы в жилых комплексах связан с развитием концепции «15-минутного города»
Генеральный директор исследовательского агентства FitnessData Максим Боровиков связал рост спроса на фитнес-залы в ЖК с развитием концепции «15-минутного города», предполагающей доступность основных сервисов рядом с местом проживания.
«Любительский спорт и фитнес, как свидетельствуют опросы и объективные данные по вовлеченности, являются базовой коммерческой функцией для значительной части горожан <...>, поэтому высокий спрос на фитнес-услуги в жилых комплексах логичен», — сообщил Максим Боровиков, генеральный директор FitnessData.