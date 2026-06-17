Российский рынок ПО для ИИ вырастет в 4 раза к 2030-му —быстрее всего развиваются платформы для создания ИИ-моделей

Российский рынок программного обеспечения для искусственного интеллекта к 2030 году вырастет почти в четыре раза — до 94,8 млрд рублей, следует из совместного исследования Apple Hills Digital и VK Tech. Основу рынка формирует прикладное ПО для ИИ. Самым быстрорастущим сегментом отрасли стали платформы для создания и эксплуатации ИИ-моделей.

Прикладное ПО для ИИ занимает 76% рынка

За три года российский рынок ПО для ИИ вырос почти в два раза — с 13,5 млрд рублей в 2022 году до 25 млрд в 2025-м. В 2025 году показатель прибавил 27% к предыдущему году.

Основу рынка составляет прикладное ПО для ИИ — 76%, или 18,9 млрд рублей. Крупнейшими подсегментами в этой категории стали:

сервисы разговорной речи с долей 53%;

компьютерное зрение — 31%

Оставшиеся 24%, или 6,1 млрд рублей, приходятся на платформы ИИ — софт для создания и эксплуатации моделей.

Продажи фундаментальных генеративных моделей ИИ выросли с 0,1 до 2 млрд рублей — всего за три года

Платформы ИИ стали самым быстрорастущим сегментом. По прогнозу, до 2030 года категория будет расти на 50% в год и достигнет 46,5 млрд рублей. Внутри этого сегмента главным драйвером стали фундаментальные генеративные модели: их продажи выросли с 0,1 млрд рублей в 2022 году до 2 млрд в 2025-м. Среднегодовой темп развития — 156,7%.

Прикладное ПО для ИИ растёт более умеренными темпами — на 20,6% в год. К 2030 году объем этого сегмента составит 48,3 млрд рублей.

Меняется и способ поставки решений. Пока на первый план выходит локальное развёртывание на инфраструктуре заказчика с 62,3% рынка в 2025 году. Однако инфраструктура публичного облака растёт быстрее — его доля увеличится с 37,7% в 2025 году до 42,9% к 2030-му.

Контекст

Российский рынок ИИ-серверов также показывает стремительный рост. В 2025 году отечественные компании и госструктуры потратили около 60 млрд рублей на приобретение ИИ-серверов. За год закупки увеличились в семь раз.

Основными покупателями стали крупные компании в сферах электронной торговли, финансов и интернет-платформ.

Общий рынок программного обеспечения в России в 2025 году достиг 808 млрд рублей. Согласно исследованию Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech, к 2030 году он может вырасти более чем вдвое — до 1,7 трлн рублей. Драйверами этого роста станут облачные сервисы, искусственный интеллект и кибербезопасность.

Крупнейшим сегментом инфраструктурного ПО остается рынок информационной безопасности. К 2030 году его объем может вырасти до 737 млрд рублей. Активно развивается и облачный сегмент. В 2025 году объём рынка облачных сервисов оценивался в 312 млрд рублей, а к 2030 году он может достичь 835 млрд рублей.