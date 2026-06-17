«Вторичка» оживает, а спрос распределяется по регионам: Авито Недвижимость — о трендах на рынке жилья в 2026 году

Аналитики Авито Недвижимости на форуме «Движение» рассказали о главных изменениях на российском рынке жилья. Так, по данным компании, постепенно оживает вторичный рынок, а среди россиян растёт межрегиональный спрос на новостройки. Одновременно на рынке появился новый заметный сегмент — так называемая «новая вторичка», которая всё чаще конкурирует за покупателей с новостройками.

Продажа старого жилья всё чаще финансирует покупку нового

За первые пять месяцев 2026 года количество сделок на вторичном рынке выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в Авито Недвижимости. Основным драйвером роста стала ипотека. Количество ипотечных сделок за этот период увеличилось на 73%.

Руководитель аналитического центра Авито Недвижимости Ольга Клещеева подчеркнула, что восстановление рынка напрямую

«Как только клиенты почувствовали, что рыночная ипотека стала более доступной, сделки пошли вверх», — отметила руководитель аналитического центра Авито Недвижимости Ольга Клещеева.

Изменилось и поведение продавцов. Если в начале 2025 года только 51% собственников после продажи квартиры продолжали искать новое жильё, то сейчас этот показатель вырос до 70%.

На рынке появился новый класс жилья

Отдельным сегментом постепенно становится «новая вторичка» — квартиры в домах не старше пяти лет.

Наибольшая доля таких объектов среди городов-миллионников приходится на Ростов-на-Дону, где почти каждая третья квартира на вторичном рынке расположена в доме младше пяти лет.

В Москве и Краснодаре это почти каждый четвёртый объект.

В Новосибирске и Уфе — каждый пятый.

Самый заметный рост предложения «новой вторички» за первые пять месяцев 2026 года зафиксирован в Ростове-на-Дону, Москве, Новосибирске и Воронеже.

«“Новая вторичка”, как правило, доступнее новостроек по цене и максимально приближена к ним по другим продуктовым характеристикам. Такое жильё сочетает продуманные планировки, свежий ремонт в квартире, минимальный износ дома, а также возможность сэкономить на ремонте и переехать сразу после приобретения», — отметила руководитель аналитического центра Авито Недвижимости Ольга Клещеева.

Покупатели активно ищут квартиры за пределами своего региона

Одним из самых заметных трендов 2026 года стал рост межрегионального спроса на новостройки. По данным Авито Недвижимости, доля интереса к квартирам в других регионах увеличилась во всех крупных городах страны.

Лидером остаётся Сочи, где 66% спроса на новостройки приходится на покупателей из других городов. В Москве и Краснодаре этот показатель достиг 44%, в Новосибирске — 38%, в Санкт-Петербурге — 30%, в Екатеринбурге — 24%.

По словам управляющего директора направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрия Алексеева, рост межрегионального спроса на новостройки связан сразу с несколькими факторами:

зумеры стали чаще рассматривать переезд не только в другой район, но и в другой город или регион;

часть спроса формируют инвесторы, которые рассматривают покупку жилья в прибрежных регионах, включая Юг России и Калининград;

в отдельных городах, например в Новосибирске и Казани, родители покупают квартиры детям на время учёбы в вузах.

Москвичи чаще петербуржцев смотрят жильё в других регионах

Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга всё чаще интересуются новостройками за пределами своих агломераций, однако масштабы такого спроса заметно различаются.

Если у жителей Санкт-Петербурга на другие регионы приходится около 22% запросов, то у москвичей — почти 40%. Чаще всего жители столицы ищут квартиры:

на Юге России;

в Воронежской, Ярославской и Калининградской областях.

Часть межрегионального спроса формируют люди, которые переехали в Москву и рассматривают покупку жилья в родных городах. Ещё одна группа покупателей приобретает недвижимость в других регионах в инвестиционных целях.

Удалённая работа изменила географию спроса на жильё

В ряде регионов покупатели всё чаще выбирают не административные центры, а соседние города.

В Краснодарском крае доля сделок в Краснодаре за два года снизилась до 75%, при этом выросла доля Новороссийска и Анапы.

В Ростовской области усиливает позиции Аксай, в Ставропольском крае — Невинномысск, Кисловодск и Железноводск.

В Калининградской области всё больше сделок приходится на Зеленоградск и Гурьевск.

«Одним из драйверов перераспределения спроса стало изменение образа жизни россиян. Распространение гибридной и удалённой занятости снизило критичность ежедневной близости к крупным деловым центрам», — отметила руководитель аналитического центра Авито Недвижимости Ольга Клещеева.

По её словам, часть покупателей пересматривает стратегию выбора локации из-за стоимости жилья. Согласно данным Авито Недвижимости, каждый десятый россиянин готов рассмотреть пригород ради более комфортного ипотечного платежа, а ещё 11% готовы переехать в другой город внутри своего региона.

Покупатели готовы платить за возможность переехать сразу

На фоне высоких объёмов строительства растёт интерес к уже введённым в эксплуатацию новостройкам.

Доля сделок после сдачи дома выросла до 24%, что на 4 процентных пункта больше, чем год назад. В то же время объявления о продаже квартир в готовых домах привлекают в 1,6 раза больше просмотров, чем объекты на этапе строительства.

Однако в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске интерес к строящимся проектам по-прежнему выше среднероссийского уровня.

Разница между первичкой и вторичкой продолжает сокращаться

По данным Авито Недвижимости, в крупных городах России постепенно сокращается разница в стоимости между квартирами в новостройках и на вторичном рынке. Наиболее заметные изменения произошли в городах:

Нижний Новгород;

Пермь;

Уфа;

Казань;

Краснодар.

По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергея Ерёмкина, сокращение разницы в ценах между новостройками и вторичным жильём связано сразу с несколькими факторами: