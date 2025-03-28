Евросоюз приступил к разработке 17-го пакета антироссийских санкций
Юлия Пажитных
Евросоюз начал работу над 17-м пакетом антироссийских санкций, пока процесс находится на самой ранней стадии. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
Евросоюз приступил к разработке 17-го пакета антироссийских санкций
https://rb.ru/news/evrosoyuz-17-paket-sankcij/
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По словам одного из них, авторы нового санкционного пакета ожидают предложения от Еврокомиссии, но представлены они будут не ранее начала лета.
Другой собеседник издания выразил сомнения относительно сроков, отметив: «Мы должны посмотреть, как будут развиваться переговоры США, России и Украины».
- 16-й пакет санкций против России Евросоюз согласовал 19 февраля, принял 24 февраля. Под ограничения, в частности, попали 13 российских банков, введен запрет на поставки в Россию игровых консолей, авиасимуляторов и джойстиков, которые могут использоваться для управления беспилотниками.
- Сейчас под антироссийскими санкциями ЕС находятся свыше 2,4 тыс. физлиц и компаний. В середине марта Брюссель исключил из него семь россиян, включая министра спорта России Михаила Дегтярева и сестру миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Трех человек убрали из санкционного списка в связи с их смертью.
- На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ожидать скорой отмены санкций против России не стоит. «Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России», — отметил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Фото на обложке: Lukas S / Shutterstock / FOTODOM
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