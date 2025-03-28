Евросоюз приступил к разработке 17-го пакета антироссийских санкций

По словам одного из них, авторы нового санкционного пакета ожидают предложения от Еврокомиссии, но представлены они будут не ранее начала лета.

Другой собеседник издания выразил сомнения относительно сроков, отметив: «Мы должны посмотреть, как будут развиваться переговоры США, России и Украины».

16-й пакет санкций против России Евросоюз согласовал 19 февраля, принял 24 февраля. Под ограничения, в частности, попали 13 российских банков, введен запрет на поставки в Россию игровых консолей, авиасимуляторов и джойстиков, которые могут использоваться для управления беспилотниками.

Сейчас под антироссийскими санкциями ЕС находятся свыше 2,4 тыс. физлиц и компаний. В середине марта Брюссель исключил из него семь россиян, включая министра спорта России Михаила Дегтярева и сестру миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Трех человек убрали из санкционного списка в связи с их смертью.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ожидать скорой отмены санкций против России не стоит. «Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России», — отметил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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