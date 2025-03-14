ЕС отменил санкции против четырех россиян

Власти Евросоюза исключили из санкционного списка семь россиян, включая министра спорта России Михаила Дегтярева и сестру миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, сообщает Reuters. По данным агентства, отмена санкций против ряда лиц была инициативой Венгрии.

Кого еще убрали из списка? Ограничения также были отменены в отношении российских бизнесменов Вячеслава Моше Кантора и Владимира Рашевского. Еще трех человек убрали из санкционного списка в связи с их смертью.

Reuters пишет, что Венгрия, стремящаяся поддерживать тесные связи с Россией в условиях украинского конфликта, угрожала заблокировать продление санкций, если из списка не будут исключены определенные лица. Изначально Будапешт запросил исключение девяти человек, включая миллиардера Михаила Фридмана, но было достигнуто компромиссное решение, отмечает агентство.

На данный момент санкционный список ЕС против России насчитывает свыше 2,4 тыс. физлиц и компаний.

Процедура продления санкций требует единогласного решения послов 27 стран-участниц ЕС и проводится каждые шесть месяцев. Крайний срок для продления истекал 15 марта. Теперь европейские санкции будут действовать до 15 сентября.

В середине февраля госсекретарь США Марко Рубио призвал Брюссель к уступам в вопросе антироссийских санкций. По мнению политика, для завершения военного конфликта на Украине «Евросоюзу придется сесть за стол переговоров».

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