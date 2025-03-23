Дмитрий Песков посоветовал не задумываться о сроках снятия антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» («Россия-1») прокомментировал ожидания журналистов и бизнесменов относительно возможного снятия антироссийских санкций в условиях меняющейся внешнеполитической ситуации. Он дал понять, что ожидать скорых перемен не стоит, важнее сфокусироваться на развитии в текущих условиях.

«У меня один совет — слушайте внимательно Путина. Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП? Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, отечественный бизнес адаптировался к санкциям и научился им противодействовать, что и нужно использовать для развития экономики страны «несмотря ни на что».

Опрошенные «Русбейс» эксперты в конце 2024 года подтвердили, что бизнес действительно приспосабливается к санкционным ограничениям, в частности, банковская сфера, где на первый план выходят организации «второго эшелона».

Президент ранее озвучил, что в отношении России ввели свыше 28 тыс. санкций, причем первые пакеты — еще в 2014 году. До 2022 года санкционные списки расширялись 28 раз, после февраля было введено 80 пакетов против крупнейших предприятий и банков, а также влиятельных бизнесменов.

До 2022 года санкционные списки расширялись 28 раз, после февраля было введено 80 пакетов против крупнейших предприятий и банков, а также влиятельных бизнесменов. Последний 16-й пакет санкций против России страны ЕС согласовали 19 февраля.

3 марта стало известно, что Белый дом США поручил Госдепартаменту и Минфину составить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены.

7 марта Американская торговая палата в России (AmCham Russia) предложила снять санкции с авиации, банков и предметов роскоши.

14 марта власти Евросоюза исключили из санкционного списка министра спорта России Михаила Дегтярева, сестру миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову и двух российских бизнесменов Вячеслава Моше Кантора и Владимира Рашевского.

Фото на обложке: Unsplash